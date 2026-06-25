Coupe du monde 2026 : un arrangement à l'amiable pour la 3e journée ?

Paraguay - Australie. Algérie - Autriche. Quatre équipes entrent sur la pelouse en sachant qu'un simple point leur suffit pour valider leur billet. Verrons-nous des scores de parité calculés ?

Coupe du monde 2026 Groupes D & J Cotes Paraguay vs Australie Match nul à une cote de 2,30 Les deux équipes marquent - oui à une cote de 2,10 Autriche vs Algérie Match nul à une cote de 2,27 L'Algérie gagne la première mi-temps à une cote de 3,75

Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

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Quand le nul arrange tout le monde

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 nous offre un sacré casse-tête comptable avant d'attaquer les matches à élimination directe.

Dans le Groupe D, le Paraguay et l'Australie s'affrontent à Santa Clara. Un nul enverrait les Socceroos en huitièmes à la deuxième place, tout en maintenant le Paraguay dans la course pour figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Dans le Groupe J, l'Algérie et l'Autriche croisent le fer à Kansas City avec exactement la même équation. Un nul qualifie l'Autriche grâce à sa différence de buts et place l'Algérie en excellente position pour passer au tour suivant via les meilleurs troisièmes.

Ce que beaucoup qualifieraient de complot n'est en fait que de la simple mathématique.

Le précédent le plus célèbre reste le « Match de la honte » de Gijón lors de la Coupe du monde 1982 en Espagne. La RFA avait battu l'Autriche 1-0, un score qui qualifiait opportunément les deux nations pour le second tour, au détriment de... l'Algérie. La dernière tentative de cette rencontre a eu lieu à la 54e minute. Aucune des deux équipes n'a créé la moindre occasion au cours des 36 dernières minutes.

En 2018, l'Angleterre avait profité de sa défaite lors du dernier match de poule face à la Belgique pour terminer deuxième. Les Three Lions avaient ainsi hérité de la Colombie, de la Suède et de la Croatie dans leur tableau, tandis que les Diables Rouges devaient se coltiner le Brésil, le Japon et la France. Les équipes savent parfois calculer pour s'offrir un parcours plus clément en phase finale.

Plus récemment, à l'Euro 2024, la Roumanie et la Slovaquie se sont neutralisées sur un score de 1-1 qui arrangeait les deux camps, les deux buts étant inscrits en première période. Après la pause, la qualification étant pratiquement en poche, la seconde mi-temps n'a offert que six petits tirs et un total dérisoire de buts attendus.

En l'état actuel des choses, l'Autriche s'apprête à défier l'Espagne, tenante du titre européen et favorite, en seizièmes de finale. L'Algérie, de son côté, devrait retrouver les États-Unis.

Pendant ce temps, le Paraguay et l'Australie affronteront soit l'Allemagne, l'Égypte, l'Iran, la Belgique soit la Nouvelle-Zélande, selon leur position finale. Mais tout cela peut encore bouger.

Un score de parité qui fait les affaires du Paraguay et de l'Australie

L'Australie est deuxième derrière les États-Unis, vainqueurs du groupe, grâce à une meilleure différence de buts. Les Socceroos ont déjà montré leur rigueur défensive en ne concédant que deux buts en poules. Six de leurs huit derniers matches en Coupe du monde ont généré moins de 2,5 buts. Qualification oblige, les hommes de Graham Arnold ont tout intérêt à défendre bas pour frustrer leur adversaire.

Le Paraguay n'est pas aux abois pour autant. Avec trois points au compteur, l'équipe est bien installée pour se qualifier parmi les huit meilleurs troisièmes. Elle occupe actuellement le cinquième rang de ce classement spécifique.

Son bilan défensif lors des éliminations parle de lui-même : seulement 10 buts encaissés en 18 matches de qualification. Seul l'Équateur a fait mieux en Amérique du Sud. Les Paraguayens n'ont également généré que très peu d'occasions franches sur leurs deux premières rencontres. Tout indique qu'il s'agit d'une équipe qui ne prendra aucun risque inconsidéré sur le plan offensif.

Depuis 2000, deux de leurs trois confrontations directes ont vu les deux équipes trouver le chemin des filets. Le contexte est toutefois bien divergent aujourd'hui. Aucune des deux sélections n'a l'obligation de s'imposer. Les deux savent qu'un point suffit.

Dans les matches où le nul convient aux deux acteurs, l'entame de match peut s'avérer étonnamment libérée. À l'Euro 2024, la Roumanie et la Slovaquie s'étaient partagé deux buts en première mi-temps avant de fermer la boutique.

Les deux attaques ont prouvé qu'elles savaient piquer. L'Australie en a collé deux à la Turquie (désormais éliminée), tandis que le Paraguay a sauvé l'honneur face aux États-Unis.

Si l'une des deux équipes ouvre le score rapidement, l'autre sera contrainte de se découvrir, libérant ainsi des espaces à l'arrière. Le marché des cotes s'attend à un match fermé, mais l'histoire de ces matches nuls arrangés suggère que des buts rapides ne sont pas à exclure.

Autriche et Algérie : un bras de fer calculé

L'Autriche possède les meilleures cartes en main, là encore grâce à une différence de buts supérieure à celle de l'Algérie. Un nul lui assure la deuxième place. Le collectif de Ralf Rangnick reste solide malgré son récent revers 2-0 face à l'Argentine et sait exactement ce qu'il a à faire.

La situation de l'Algérie est plus pressante. Les Fennecs ont besoin d'une victoire pour s'emparer de la deuxième place, mais un match nul les laisserait malgré tout en excellente posture pour passer via les meilleurs troisièmes. Ils pointent actuellement à la quatrième place de ce classement des troisièmes.

Le plan tactique sous-jacent est limpide. L'Autriche est une équipe de contre, à l'aise sans le ballon et redoutable dans les phases de transition. Face à une Algérie dans l'obligation de l'emporter, le système autrichien est idéal pour faire le dos rond et piquer en contre-attaque. Cependant, sachant qu'un nul suffit, leur agressivité offensive pourrait s'en trouver grandement tempérée.

Après avoir subi le triplé de Lionel Messi en ouverture, les joueurs de Vladimir Petković ont parfaitement réagi contre la Jordanie. Menés au score, ils ont renversé la vapeur pour l'emporter 2-1, éliminant au passage les néophytes de la compétition.

Historiquement, l'Algérie peine lorsqu'elle concède le premier but. Lors de leurs 10 précédents matches de Coupe du monde où ils ont encaissé l'ouverture du score, les Algériens ne sont jamais parvenus à inverser la tendance pour l'emporter.

De plus, le passif historique de 1982 entre ces deux nations est gravé dans les mémoires. L'Autriche était actrice de ce fameux match d'El Molinón qui avait éliminé l'Algérie. Précisément 44 ans plus tard, les Fennecs ont une opportunité de revanche. Reste à voir si l'esprit de vendetta résistera à la froide réalité mathématique d'une qualification.

L'Algérie, gonflée à bloc après avoir empoché ses trois premiers points du tournoi, cherchera à frapper la première. L'Autriche, en revanche, a pris un coup sur la tête après le doublé de Lionel Messi qui a scellé leur défaite 2-0. Consciente qu'un nul fait l'affaire, l'équipe autrichienne peut se permettre d'attendre l'adversaire dans son camp, de laisser passer la tempête et de gérer le rythme de la rencontre.

L'Algérie doit marquer tôt, et l'Autriche est prête à lui abandonner la possession. Un scénario qui pourrait bien permettre aux Nord-Africains de débloquer la situation en premier.

Quatre équipes, deux matches et un unique résultat qui arrange tout le monde. Les bookmakers ne s'y trompent pas et ont placé le nul en favori. L'histoire pourrait bien se répéter une fois de plus.

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