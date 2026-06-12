Un combiné « Top 2 » à tenter pour la phase de groupes de la Coupe du monde

Si le Brésil et l'Angleterre sont largement pressentis pour virer en tête de leurs groupes respectifs, un second favori se dégage très nettement dans chacune de ces poules pour les accompagner en huitièmes de finale.

Les deux qualifiés du groupe Odds Groupe C - Brésil & Maroc 1.55 Groupe L - Angleterre & Croatie 1.50

Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

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Des outsiders condamnés à l'exploit face aux cadors des grands tournois

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a accouché de configurations de groupes bien différentes. Les poules des pays hôtes s'annoncent particulièrement ouvertes, puisqu'aucun des grands favoris au sacre final n'y figure. À l'inverse, la phase initiale de la compétition sera le théâtre de plusieurs duels qui semblent, sur le papier, totalement déséquilibrés.

Avec ce nouveau format, les sélections aborderont la compétition avec des objectifs bien distincts. Les cadors comme l'Angleterre et le Brésil viseront la première place de leur groupe afin de s'assurer un tableau potentiellement plus clément pour la phase à élimination directe. De leur côté, de nombreux outsiders chercheront avant tout à composter leur billet en se glissant parmi les huit meilleurs troisièmes.

Dans le Groupe C et le Groupe L, l'Écosse, Haïti, le Ghana et le Panama risquent fort de devoir se contenter de ce second objectif. Un scénario qui devrait laisser le champ libre aux quatre autres équipes pour se disputer les deux premières places qualificatives.

Selon les probabilités, le Brésil a 91,5 % de chances de terminer dans le Top 2 du Groupe C, tandis que les perspectives du Maroc s'élèvent à 68,8 %. La dynamique est similaire dans le Groupe L, où l'Angleterre affiche une probabilité de 92,7 % de s'emparer de la première ou de la deuxième place. Parallèlement, la Croatie dispose de 65,4 % de chances de valider son ticket pour la phase finale en finissant parmi les deux premiers.

Ces deux poules intègrent de véritables "petits poucets" comme Haïti et le Panama. Ces nations ont largement profité de la qualification d'office des États-Unis, du Mexique et du Canada (en tant que pays hôtes) dans la zone CONCACAF pour s'inviter au tournoi. Passer de confrontations face au Salvador ou au Nicaragua au gratin du football mondial s'annonce particulièrement rude.

Face à des concurrents rompus aux joutes de cette grande compétition, décrocher ne serait-ce qu'un point relèverait déjà de l'exploit pour ces sélections. Il est donc très difficile d'imaginer un scénario où l'une d'elles viendrait bousculer la hiérarchie pour le Top 2.

Les deux favoris vont-ils dicter leur loi dans les Groupes C et L ?

Dans le Groupe C, seule l'Écosse semble en mesure d'empêcher le Brésil et le Maroc de s'emparer des deux premières places. Pour faire le plein de confiance, les Écossais ont remporté leurs derniers matchs amicaux de préparation sur des scores nets : 4-1 face à Curaçao et 4-0 contre la Bolivie.

Il convient toutefois de tempérer ces résultats : face à Curaçao, tous les buts ont été inscrits en supériorité numérique face à 10 joueurs. Quant à la Bolivie, elle est bien connue pour ses difficultés historiques dès qu'elle évolue hors de l'altitude de son pays.

Défier le Brésil en Coupe du monde, du côté de Miami, sera un tout autre défi pour les Écossais. Carlo Ancelotti est désormais à la tête de la Seleção, et il s'appuie sur un effectif d'une qualité rare. Les Sud-Américains n'ont plus été éliminés dès le premier tour d'un Mondial depuis 1966, et cela ne devrait pas changer cette année.

Le Maroc, champion d'Afrique en titre, se présente à ce tournoi avec un collectif plus complet que celui de l'Écosse. Demi-finalistes du Mondial 2022 en ne concédant que cinq buts en sept rencontres, les Lions de l'Atlas n'ont plus perdu le moindre match dans le temps réglementaire depuis 29 confrontations.

Tout comme le Maroc, la Croatie s'était hissée dans le dernier carré au Qatar, après avoir été finaliste en Russie en 2018. Un parcours aussi long semble moins probable en 2026 pour cette équipe désormais vieillissante. Cependant, la science des grands rendez-vous et l'expérience de ce groupe pourraient s'avérer décisives au moment de croiser le fer avec le Ghana.

Les Africains de l'Ouest sont l'équipe la mieux positionnée pour empêcher les sélections européennes de verrouiller les première et deuxième places du Groupe L. Néanmoins, ils partiront clairement avec le statut d'outsiders lors de leurs confrontations face à l'Angleterre et à la Croatie.

Les Three Lions n'ont pas encaissé le moindre but lors des huit matchs de qualifications, signant un sans-faute parfait. Même lorsque le collectif de Thomas Tuchel ne parvient pas à briller, le talent individuel fait encore fréquemment la différence.

La Croatie a elle aussi impressionné avec sept victoires en huit sorties pour valider son billet pour une nouvelle Coupe du monde. Le maître-mot reste la continuité, avec le très prolifique Zlatko Dalić toujours aux commandes de l'équipe.

Avec deux sélections attendues en tête de chaque poule et dotées d'une telle expérience, parier sur un combiné "Top 2" offre de la valeur. Vous pouvez miser sur le fait que le Brésil, le Maroc, l'Angleterre et la Croatie valident tous leur place dans le Top 2, avec une probabilité implicite globale de 41,5 %.

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