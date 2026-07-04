Code promo Betclic "BCG***" sur Canada - Maroc : 100 € remboursés en feebets

Pourquoi choisir le code promo Betclic pour ce match ?

Parier sur un match couperet de Coupe du Monde peut faire hésiter, mais Betclic élimine toute pression. En utilisant le code promo Betclic BCGOAL lors de votre inscription, vous bénéficiez d'un filet de sécurité royal pour ce 8e de finale.

Si votre tout premier pronostic s'avère perdant, le bookmaker vous recrédite intégralement la somme engagée jusqu'à 100 € sous forme de feebets (crédits de jeu non retirables). C'est l'occasion parfaite pour tenter un coup d'éclat ou pronostiquer un scénario fou sans risquer votre capital initial. Mieux encore : Betclic ajoute à ce bonus 5 parties offertes de Poker Spin&Rush, l'idéal pour célébrer la fête du football mondial.

Les étapes pour activer votre bonus Betclic

Accédez au site : cliquez sur le lien d'inscription officiel de Betclic ou téléchargez leur application mobile. Remplissez le formulaire : renseignez vos informations personnelles (nom, adresse, email) en toute sécurité. Insérez le code magique : dans le champ dédié aux avantages, saisissez le code promo BCGOAL. Créditez votre compte : effectuez un premier dépôt (minimum 10 €) par le moyen de paiement de votre choix. Placez votre pari : engagez jusqu'à 100 € sur ce choc mondialiste Canada - Maroc. S'il est gagnant, vous encaissez les gains ; s'il est perdant, vous êtes remboursé en freebets pour rejouer sur la suite de la compétition !

Nos pistes de pronostics à tenter

D'un côté, les co-hosts canadiens portés par la ferveur de tout un peuple après leur qualification historique contre l'Afrique du Sud ; de l'autre, les redoutables Lions de l'Atlas, demi-finalistes du dernier Mondial et spécialistes des grands rendez-vous internationaux. Entre la vitesse fulgurante d'Alphonso Davies et le génie tactique de la sélection marocaine, ce match à élimination directe promet une tension dramatique exceptionnelle. C’est le moment idéal pour faire grimper l'adrénaline grâce à une offre exclusive.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? ⏱️ Match nul à la mi-temps 1,97 Match à élimination directe de Coupe du Monde : les deux équipes vont d'abord verrouiller pour éviter l'erreur fatale. 🇲🇦🏆 Le Maroc se qualifie 1,37 Plus expérimentés à ce niveau de la compétition, les Lions de l'Atlas ont l'avantage de la maturité tactique. ⚽🔒 Moins de 1,5 but dans le match 2,68 La tension des huitièmes de finale prend souvent le pas sur le spectacle, offrant un duel fermé et très défensif.

L’avis de la rédaction

Le prono de l'expert : « Ce huitième de finale de Coupe du Monde va se jouer sur des détails. Si le Canada a l'avantage du continent, le Maroc possède l'expérience de ces rendez-vous au sommet et une assise défensive remarquable. Nous anticipons un match très serré qui pourrait s'étirer jusqu'aux prolongations. »

Notre pronostic principal se tourne vers le Match Nul à la fin du temps réglementaire (cote à 3,53). Profitez du code promo BCG* pour tenter ce gros coup : si les deux nations se neutralisent après 90 minutes, vous décrochez un superbe gain ; si l'une d'elles l'emporte avant la fin du temps réglementaire, Betclic vous rembourse vos 100 € en feebets !

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