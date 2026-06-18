Brésil : les doutes nés du choc face au Maroc doivent être levés

Si les Brésiliens ne figurent plus au premier rang des favoris de la compétition, leur glorieux passé dans l'épreuve rappelle qu'il ne faut jamais les enterrer.

Le Brésil à la Coupe du monde Cotes Brésil vs Haïti - Plus de 3,5 buts 1,70 Atteindre les demi-finales 3,50 Vainqueur du tournoi 13,00

Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

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Les motifs d'inquiétude pour le Brésil

Le Brésil a abordé cette Coupe du monde dans la peau de l'un des grands favoris, mais sa cote a grimpé, passant de 8,00 à 13,00. Une chute sur le marché des odds qui fait suite à une prestation sans relief face au Maroc à New Jersey, soulevant de nombreuses interrogations autour de la Seleção. Pourtant, les Lions de l'Atlas constituaient leur plus gros morceau dans ce groupe C ; ce faux pas initial ne doit donc pas totalement occulter leurs ambitions de titre.

Les hommes de Carlo Ancelotti ont l’occasion idéale de monter en puissance et d'engranger de la confiance contre Haïti, avant de se frotter à une disciplinée équipe d'Écosse. Le génie tactique incontestable du technicien italien devrait s'avérer crucial pour régler les problèmes actuels et fluidifier le jeu d'un collectif en quête de repères. Une prestation convaincante est toutefois attendue dès ce week-end.

Lors de la première journée, Ismael Saibari a parfaitement profité des largesses défensives brésiliennes. La Seleção a semblé prise au dépourvu par l'intensité de la rencontre, à l'image d'un Casemiro à la peine dans l'entrejeu. Preuve de cette entame ratée : les Marocains sont devenus la première équipe à déclencher cinq tirs face aux Brésiliens lors des 10 premières minutes d'un match depuis 1966. Les Sud-Américains ont toutefois rectifié le tir après la pause, limitant les Nord-Africains à seulement deux tentatives et un xG de 0,16.

Le sélectionneur brésilien a pu tirer de précieux enseignements, et Igor Thiago devrait logiquement faire les frais de sa prestation catastrophique en perdant sa place de titulaire. Par ailleurs, l'intégration de Danilo Santos pourrait apporter plus de sérénité dans la conservation du ballon, tandis que le profil de dribbleur de Luiz Henrique est à l'étude pour suppléer un Raphinha trop souvent sevré de ballons.

De plus, Neymar devrait manquer à l'appel pour cette confrontation face à Haïti. À 34 ans, la star reste indispensable au plan de jeu à long terme de l'équipe, qui repose aujourd'hui beaucoup trop sur le seul Vinicius Junior.

Haïti ne devrait pas inquiéter les anciens champions du monde, le talent individuel des Brésiliens devant suffire à assurer la victoire. En revanche, l'Écosse obligera la Seleção à s'adapter, ce qui constituera une préparation idéale avant les matchs à élimination directe. S'il n'y a aucun intérêt sur le plan des cotes à jouer le Brésil vainqueur du Groupe C, miser sur leur sacre final reste un choix tout à fait viable au vu de leur vécu collectif.

Jusqu'où peut aller la Seleção ?

Le point positif pour Ancelotti et ses hommes, c'est que le choc le plus piégeux du Groupe C est désormais derrière eux, et qu'ils ont su éviter la défaite. Le manque flagrant d'efficacité de Thiago, pointé du doigt par les statistiques d'après-match, va très probablement pousser le staff à revoir sa copie. C'est Vinicius Junior qui a arraché le point du nul lors de cette première journée, et l'attaquant du Real Madrid s'impose plus que jamais comme la clé de voûte de cette campagne, se plaçant aussi en sérieux prétendant au titre de meilleur buteur.

S'il n'a déclenché qu'un seul tir, le crack madrilène a su faire mouche. Reste à savoir si les autres forces offensives parviendront à apporter du soutien dans le jeu courant, ce qui suscite quelques doutes. À titre d'exemple, Thiago a tenté sa chance à deux reprises tout en vendangeant une occasion nette. Matheus Cunha ou Endrick pourraient ainsi le suppléer dans le onze de départ pour cette rencontre en Pennsylvanie.

Une réaction d'orgueil est attendue de la part des Sud-Américains, et Haïti risque d'en faire les frais. Le réservoir offensif du Brésil reste impressionnant, et les protégés d'Ancelotti s'annoncent bien trop armés. On peut légitimement s'attendre à voir trembler les filets au Philadelphia Stadium, puisque quatre des cinq derniers matchs de la Seleção se sont soldés par un over 2,5 buts.

Nous voyons sans problème le Brésil s'extirper de ce Groupe C, et le groupe dispose de suffisamment de qualités pour franchir les étapes suivantes de la phase finale. En revanche, soulever le trophée s'annonce comme un immense défi pour la troupe d'Ancelotti. Malgré l'immense science tactique du Mister, la profondeur de banc interroge : est-elle suffisante pour faire chuter des ogres comme l'Espagne, la France ou l'Argentine ?

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