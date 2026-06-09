Un tableau favorable fait des Bleus un pari solide pour le dernier carré de la Coupe du monde

Si les Bleus parviennent à s'extirper en tête d'un groupe piège comprenant le Sénégal et la Norvège, une voie royale vers les demi-finales pourrait s'ouvrir à eux.

Marchés de la Coupe du monde pour la France Cote Qualification pour les demi-finales 2,50 Kylian Mbappé meilleur buteur (Soulier d'Or) 6,00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Les joueurs clés qui pourraient propulser la France dans le dernier carré

Après le sacre de 2018 et la finale cruelle perdue aux tirs au but au Qatar en 2022, Didier Deschamps s'apprête à aborder cet été avec un groupe peut-être encore plus talentueux.

Le fer de lance de l'attaque des Bleus sera, sans surprise, Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid affiche des statistiques phénoménales en Coupe du monde, avec 12 buts inscrits en seulement 14 rencontres. Cette saison, il a fait trembler les filets à 42 reprises en 44 apparitions sous le maillot des Blancos.

Malgré certaines critiques essuyées en Espagne, Mbappé peut s'appuyer sur ces chiffres impressionnants pour faire le plein de confiance. Il pourrait d'ailleurs bénéficier de plus d'espaces en sélection, au cœur d'une animation offensive beaucoup plus équilibrée.

Sur le flanc droit, on retrouvera Michael Olise. À 24 ans, le joueur du Bayern Munich apporte à la fois de la créativité et un réel danger devant le but, lui qui a compilé 15 buts et 19 passes décisives en Bundesliga cette saison.

Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Rayan Cherki complètent les options offensives à la disposition de Deschamps. Une telle profondeur de banc garantit à la France un réservoir de talents offensifs tout simplement inégalé pour cette Coupe du monde 2026. Sauf hécatombe de blessures, les Bleus disposeront constamment de dynamiteurs capables de faire basculer un match en sortie de banc.

Cet atout sera crucial, en particulier lors des matchs à élimination directe. Mais l'armada offensive aura besoin d'un collectif solide derrière elle pour s'exprimer pleinement.

C'est pourquoi un joueur comme William Saliba pourrait s'avérer tout aussi indispensable que Mbappé ou Olise. Le défenseur d'Arsenal sort d'une saison exceptionnelle en club. En Premier League, Saliba a tourné à une moyenne de 1,1 tacle, 4,3 dégagements et 2,4 duels aériens gagnés par match.

Analyse du parcours potentiel des Bleus dans cette Coupe du monde

Dans chaque tournoi, il arrive un moment où les cadors se croisent, et même les favoris peuvent mordre la poussière. Miser sur le vainqueur final comporte donc toujours une part de risque importante.

Pour cette Coupe du monde 2026, les cinq autres grands favoris aux côtés de la France sont l'Espagne, l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil et le Portugal. Si les Bleus terminent premiers de leur poule, ils devraient éviter l'ensemble de ces nations majeures jusqu'aux demi-finales.

En finissant en tête du Groupe I, les hommes de Didier Deschamps affronteraient un meilleur troisième en seizièmes de finale. Un tirage a priori très abordable, où pourraient se profiler la Suède, le Paraguay ou l'Écosse. Face à une telle adversité, le double champion du monde a toutes les armes pour passer l'obstacle.

En huitièmes de finale, l'Allemagne pourrait proposer un défi plus relevé. Cependant, avec un Florian Wirtz et un Jamal Musiala sortant d'une saison éprouvante, la Mannschaft semble avoir régressé depuis l'Euro 2024. Privée d'un véritable numéro 9 de classe mondiale, l'Allemagne partira favorite logique derrière une équipe de France qui visera clairement la victoire.

Cela ouvrirait la voie à un quart de finale contre le vainqueur du Groupe F ou un deuxième de la phase de poules. Ce rendez-vous pourrait aussi donner lieu à un choc contre les Pays-Bas, une sélection qui reste toutefois bien moins armée que la France offensivement.

Globalement, peu d'obstacles majeurs semblent en mesure de faire trébucher les Bleus avant le dernier carré. C'est à ce stade qu'ils devraient croiser la route de l'Espagne, en supposant que les champions d'Europe en titre terminent eux aussi en tête de leur groupe et tracent leur route.

Une affiche indécise et bien plus difficile à pronostiquer. C'est pourquoi parier sur la qualification de la France pour les demi-finales semble être l'option la plus intelligente, avec une probabilité implicite de 40%.

Ce parcours potentiellement dégagé vers le dernier carré booste également les chances de Mbappé pour le titre de meilleur buteur. Même en cas de défaite en demi-finale, l'attaquant disposerait encore d'un match supplémentaire (la petite finale) pour soigner ses statistiques. Miser sur lui pour finir meilleur réalisateur du tournoi pour la deuxième fois consécutive offre une réelle valeur.

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