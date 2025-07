Cotes Ligue 1 : le mercato de l'OM va-t-il chambouler les cotes ?

La saison de Ligue 1 arrive à grands pas. Champion en titre, le Paris Saint-Germain est le favori pour la prochaine saison. Mais l'Olympique de Marseille peut-il avoir son mot à dire au vu du prochain mercato ?

La Ligue 1, le terrain de jeu du Paris Saint-Germain

Depuis l'arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain, le club de la capitale française s'impose comme un roi incontesté en France. En 13 saisons, à seulement 3 reprises, le PSG n'a pas remporté le championnat. Seuls Montpellier, l'AS Monaco et le LOSC ont réussi à déjouer les plans parisiens et s'imposer comme champions. La dernière fois que le PSG n'a pas remporté la Ligue 1, c'était en 2021 face à Lille de Christophe Galtier. Mais rapidement, les Parisiens ont repris leur ascendant sur les autres clubs.

Lors de la dernière saison, les Parisiens sont restés invaincus jusqu'à la 31e journée. La domination du PSG sur les autres clubs de Ligue 1 est impressionnante. Mais cet été, le mercato de nombreuses équipes, dont l'AS Monaco, a montré leur ambition d'aller titiller le Paris Saint-Germain.

L'Olympique de Marseille, la saison de confirmation ?

Si l'AS Monaco apparaît comme l'équipe qui peut aller chercher le Paris Saint-Germain, beaucoup attendent l'Olympique de Marseille au tournant. Le club monégasque a officialisé les arrivées d'Eric Dier, Ansu Fati et Paul Pogba. Des arrivées qui rendent le club bien plus compétitif. Pourtant, la dernière saison, c'est bien l'OM de Roberto De Zerbi qui a terminé derrière le Paris Saint-Germain. Avec un nouveau cycle et de nouveaux joueurs, l'Olympique de Marseille avait pour ambition de faire un retour important en Ligue 1. Après une saison 2023/2024 décevante où les Olympiens ont terminé 8e, un renouveau était grandement attendu. Et l'OM a surpris de nombreuses personnes avec un mercato d'été 2024 très important.

Désormais, les Marseillais sont grandement attendus. En terminant deuxième de Ligue 1, les fans marseillais veulent voir leur équipe aller batailler face au PSG. Cependant, le mercato de l'OM est, pour le moment, bien moins impressionnant qu'il y a un an. Pour l'instant, l'OM a recruté uniquement trois joueurs : Facundo Medina, Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Un mercato prometteur, mais bien en deçà de l'AS Monaco, ou même pas assez compétitif pour pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain.

Le mercato de l'OM, un élément crucial pour la cote en Ligue 1

Pour la deuxième saison de Roberto De Zerbi, l'Olympique de Marseille est attendu au tournant. Un mercato important et surtout intelligent est obligatoire pour les Phocéens. Avec une qualification en Ligue des Champions, l'OM doit se renforcer à de nombreux postes si le club français souhaite être compétitif sur plusieurs tableaux. Et les dernières nouvelles vont dans cette direction. Pablo Longoria et Mehdi Benatia travaillent pour ramener du sang frais à l'OM, avec des joueurs comme Timothy Weah ou encore Igor Paixao.

Il y a quelques semaines, la cote de l'OM vainqueur de la Ligue 1 était de 11, juste derrière le Paris Saint-Germain mais surtout l'AS Monaco qui était de 10,50 sur Winamax. Aujourd'hui, avec la prestation du Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des Clubs qui montre leur domination, les cotes ont changé sur les sites de paris sportifs. Désormais, la cote de l'Olympique de Marseille est à 15 sur Winamax, à égalité avec l'AS Monaco. Avec un mercato important du côté du Vélodrome, il se peut que la cote marseillaise change et que l'OM puisse passer devant les Monégasques pour la cote vainqueur. Les nouvelles vont vite à Marseille et le club travaille dur pour créer la meilleure équipe possible pour Roberto De Zerbi. La cote est grandement à suivre.