Cotes des vainqueurs de la Ligue des Champions : 3 équipes à surveiller en Europe

Le PSG est le favori, mais il devra faire face à une concurrence féroce à mesure que le tournoi avance. Ils seront mis à l'épreuve avec des matchs cruciaux à venir.

Vainqueur de la Ligue des Champions Cotes Paris Saint-Germain 5.70 Arsenal 6.00 Bayern Munich 8.60

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

PSG – les champions en titre

Le Paris Saint-Germain était la meilleure équipe d'Europe la saison dernière, non seulement pour avoir remporté la Ligue des Champions, mais aussi pour leurs performances globales. L'équipe de Luis Enrique semble intouchable. Ils ont poursuivi sur cette lancée cette saison, avec 10 victoires en 13 matchs et beaucoup de buts marqués.

Ils ont renversé la situation pour décrocher la Super Coupe contre Tottenham Hotspur et ont de nouveau dominé la Ligue 1. Les Parisiens ont également remporté trois matchs de la Ligue des Champions cette saison, marquant un total de 13 buts lors de victoires contre l'Atalanta, Barcelone et le Bayer Leverkusen.

Battre le Barça à Barcelone ressemblait à une autre déclaration. Cependant, ils ont démontré leur force contre Leverkusen en marquant sept buts. Ce qui est également impressionnant, c'est qu'aucun joueur n'a marqué plus de quatre buts jusqu'à présent. Au lieu de cela, 16 joueurs différents ont trouvé le chemin des filets. Ils continuent de marquer malgré l'absence du lauréat du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, en raison d'une blessure.

Enrique a construit quelque chose de spécial, et ils ne peuvent que s'améliorer. Ils affrontent le Bayern Munich la semaine prochaine, et ce sera leur plus grand test de la saison jusqu'à présent.

Cela ne définira pas leur campagne, mais cela montrera comment ils se mesurent face à une autre équipe en forme. Le PSG a certainement ce qu'il faut pour gagner la Ligue des Champions cette saison. Ils ont de la qualité dans tout l'effectif et une véritable profondeur.

Arsenal – les Gunners sont en quête

Arsenal pourrait enfin décrocher le titre de la Ligue des Champions cette année. Ils ont montré des progrès clairs récemment, et cette saison, ils semblent avoir un avantage qui pourrait les aider à réussir. Ils ont remporté 11 de leurs 13 matchs et n'ont pas encore encaissé de but en Ligue des Champions jusqu'à présent.

Mikel Arteta a développé une équipe impitoyable et organisée, et ils ont gardé cinq feuilles propres consécutives jusqu'à présent. Seules trois équipes ont réussi à marquer contre eux cette saison, et ils ont été fantastiques tout au long. Les résultats du week-end ont permis aux Gunners de prendre quatre points d'avance en tête du classement de la Premier League. C'est une position qu'ils méritent pleinement.

Les nouvelles recrues se sont bien intégrées, les stars de 2024/25 ont maintenu leur forme, et Viktor Gyökeres est en tête de leurs buteurs. Les géants du nord de Londres ont eu un début de saison fantastique. Ils font également partie des cinq seules équipes à avoir un parcours sans faute en Ligue des Champions jusqu'à présent.

Arsenal est en grande forme en ce moment, ce qui donne aux joueurs la confiance qu'ils peuvent réussir dans toutes les compétitions. Cependant, savoir s'ils peuvent aller jusqu'au bout en championnat et en Europe reste incertain. Arsenal a la qualité nécessaire, mais la préoccupation est que leurs ambitions en Premier League pourraient nuire à celles en Ligue des Champions.

Bayern Munich – Kane et compagnie sont en excellente forme

Aucune autre équipe des cinq grands championnats européens n'a eu un meilleur début de saison que le Bayern Munich. Ils ont remporté tous les matchs qu'ils ont joués et sont déjà en tête de la Bundesliga avec cinq points d'avance. Seul le Real Madrid a obtenu plus de points en championnat (27/24), et les Merengues ont joué deux matchs de plus.

Vincent Kompany a mis les Allemands en excellente forme, et ils dominent régulièrement les équipes. Ils ont marqué 4 buts ou plus dans six de leurs 13 matchs, et ont également remporté leurs trois matchs de Ligue des Champions. Personne n'aura envie d'affronter le Bayern dans leur forme actuelle, même pas les élites européennes.

Cela aide d'avoir un attaquant en pleine forme. Avec 27 buts et passes décisives lors de ses 18 derniers matchs, Harry Kane a des arguments pour être considéré comme le meilleur joueur de la planète actuellement. Il a marqué 12 buts en huit matchs de Bundesliga et cinq en trois rencontres de Ligue des Champions - et il est peu probable qu'il s'arrête de marquer.

Les hommes de Kompany ont un peu de tout, et ils se préparent certainement à remporter plusieurs trophées cette saison. En ce qui concerne leurs espoirs européens, les deux prochains matchs détermineront où ils en sont. Ils joueront d'abord contre le PSG à Paris, puis contre Arsenal à Londres.

Avec leur profondeur et le manque relatif de concurrence en championnat, le Bayern a de grandes chances de décrocher le trophée de la Ligue des Champions.

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