Cotes de promotion en Championship : Qui choisir parmi les 4 favoris

Ipswich Town a connu un début difficile, et Southampton a été décevant. La valeur pourrait se trouver dans des équipes comme Birmingham City et Coventry City.

Cotes de promotion en Championship Cote Ipswich Town 2,20 Southampton 2,75 Birmingham City 2,60 Coventry City 2,75

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Cotes de promotion en Championship

Aujourd'hui, on suppose souvent que les trois équipes reléguées de la Premier League seront en lice pour remonter immédiatement. Étant donné l'argent qui accompagne un passage en première division et les effectifs que les clubs peuvent constituer, c'est une présomption raisonnable. Cependant, cela ne se passe pas toujours ainsi.

Les équipes peuvent rencontrer des problèmes financiers, ou tout simplement s'effondrer. Par exemple, Luton Town a subi des relégations consécutives, et Sheffield United a échoué lors de la dernière étape la saison dernière. Leicester City a vendu une multitude de joueurs cet été et n'a pratiquement recruté personne.

Il est probablement juste de dire que ceux qui sont descendus en Championship cette saison seront en lice pour une place dans le top six. Cependant, seul le temps dira à quel point ils se rapprochent réellement de la promotion. Aujourd'hui, nous examinons les quatre favoris pour la promotion à l'heure actuelle - et deux d'entre eux n'étaient pas considérés comme des prétendants avant le début de la saison.

Ipswich Town

Les Tractor Boys ont eu un début de saison assez désastreux selon leurs standards. Après une brillante saison en Championship la dernière fois, ils ont dépensé beaucoup mais n'ont pas réussi en première division. Ils dépensent à nouveau beaucoup, mais n'ont pas encore gagné après trois matchs.

Il y a cependant des raisons d'être optimiste. Ils ont un bon entraîneur en Kieran McKenna, et une fois que des joueurs comme Kasey McAteer, Chuba Akpom et d'autres se seront installés, ils iront bien. De nouveaux recrutements supplémentaires les rendront encore plus forts.

Les inquiétudes grandiront si les difficultés persistent dans un mois, mais pour l'instant, il s'agit simplement de se réadapter. Ipswich vaut certainement la peine d'être soutenu pour la promotion, même après un début lent.

Southampton

Les Saints ont eu un été difficile à bien des égards. On s'attendait toujours à ce qu'ils perdent des joueurs, mais l'ampleur du turnover a été assez importante. Tyler Dibling et Mateus Fernandes sont des départs lucratifs, mais ne sont pas les seules sorties qui se feront sentir.

Ils ont fait quelques bonnes recrues, avec Damion Downs et Josh Quarshie qui arrivent, mais ont-ils signé suffisamment pour compenser ceux qu'ils ont perdus ? C'est à débattre. On s'attend à une fin de marché animée pour eux, et s'ils s'y prennent bien, ils iront bien.

Will Still dispose d'un très bon effectif à ce niveau, et avec des joueurs comme Shea Charles de retour de prêt, il y a beaucoup de qualité sur le terrain. Néanmoins, des points d'interrogation subsistent après un début mitigé. À ce stade, les perspectives de Southampton sont incertaines. Nous réserverons notre jugement jusqu'à la fermeture du marché des transferts.

Birmingham City

Voilà une équipe à suivre. Les Blues n'ont pas reculé sur le marché des transferts, réalisant de brillantes recrues au cours de l'été. Ils sont invaincus après trois matchs de retour en deuxième division, et on s'attend à ce qu'ils soient dans le top six toute la saison.

Jay Stansfield a déjà inscrit trois buts à son actif, et Kyogo Furuhashi ainsi que Seung-ho Paik ont trouvé le chemin des filets. L'effectif combine désormais des joueurs expérimentés avec de jeunes talents, et Chris Davies a reçu un soutien significatif.

Ils ont tenu tête à Ipswich lors de la première journée, battu Blackburn Rovers et écarté Oxford United également. Des défis plus difficiles les attendent, mais après avoir dominé la League One, ils entament la campagne 2025/26 avec un avantage.

Birmingham est une perspective vraiment intéressante cette saison, et nous nous attendons certainement à ce qu'ils soient dans la conversation pour la promotion.

Coventry City

Que dire d'une équipe qui a déjà marqué 12 buts en trois matchs de Championship ? Frank Lampard a fait un travail brillant depuis qu'il a pris la tête des Sky Blues, et ils ont commencé la nouvelle saison en grande forme. La victoire 7-1 contre Queens Park Rangers a suivi un match à huit buts contre Derby County, et ils s'avèrent être un spectacle formidable.

Au moment de l'écriture, ils sont à la troisième place, et s'ils peuvent maintenir leur forme de buteurs, ils resteront là ou là. Les défenseurs de la division auront probablement fort à faire.

Haji Wright a déjà marqué quatre buts pour 2025/26, et Victor Torp en a trois. Kaine Kesler-Hayden, quant à lui, pourrait s'avérer être une très bonne recrue, et ils ont réussi à garder la plupart de leurs stars. Ils sont en très bonne forme pour la saison à venir.

Coventry n'est peut-être pas encore un véritable prétendant au titre, mais il serait surprenant qu'ils ne soient pas dans le top six d'ici mai.



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