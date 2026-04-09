5 buteurs à soutenir en Europe ce week-end

Nous avons sélectionné des buteurs de la Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 et Bundesliga. Il y a de nombreuses options parmi lesquelles choisir.

Buteurs potentiels Cotes Erling Haaland 1.61 Gonzalo Garcia 2.20 Lautaro Martinez 2.05 Mike Biereth 2.62 Serhou Guirassy 1.87

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Erling Haaland - Manchester City contre Tottenham

La Premier League est de retour, et il n’a fallu que 34 minutes à Haaland pour inscrire son nom au tableau d'affichage. Considéré comme l'un des meilleurs finisseurs au monde, le Norvégien espère une meilleure saison cette fois-ci après la décevante campagne 2024/25 de City. Son doublé contre Wolverhampton Wanderers l’a bien lancé, et les Spurs seront sur leurs gardes face à la menace qu'il représente. Haaland est vu comme le buteur le plus probable dans ce match, et il est facile de comprendre pourquoi. Avec une pléthore de joueurs créatifs autour de lui, il sera prêt à convertir les occasions dans la surface.

Gonzalo Garcia - Real Madrid contre Real Oviedo

Garcia a réalisé une Coupe du Monde des Clubs fantastique, prenant le relais en l'absence de Kylian Mbappé, et les espoirs sont grands qu'il puisse poursuivre sur cette lancée en Liga. C’est un finisseur naturel, et qu'il commence le match ou non, le nouvellement promu Oviedo sera bien conscient de lui. Le jeune homme de 21 ans est sorti du banc lors de la victoire contre Osasuna, mais pourrait avoir plus de temps de jeu cette fois-ci. Oviedo s'adapte encore à la vie dans l'élite, et même avec l'avantage de jouer à domicile, ils sont de gros outsiders ici. Les Blancos doivent améliorer leur dernière prestation, et Garcia offre une menace différente de Vinicius Jr et des autres.

Lautaro Martinez - Inter Milan contre Torino

Les deux buts de Martinez lors de la Coupe du Monde des Clubs l'ont porté à 24 pour la saison dernière, et on s'attend à ce qu'il brille à nouveau. À 27 ans, il a encore du temps pour progresser, mais l'Argentin s'est déjà affirmé comme l'un des meilleurs attaquants de la Serie A. L'Inter a l'avantage de jouer à domicile contre une équipe de Torino qui a connu beaucoup de difficultés lors de la saison 2024/25, ce qui les rend clairement favoris. Les Nerazzurri sont attendus pour disputer à nouveau le titre, et un Martinez en forme sera une grande partie de cela. Il a régulièrement mis en difficulté Torino au fil des ans. Il a inscrit huit buts et passes décisives en 13 matchs, dont un lors de cette rencontre la saison dernière.

Mika Biereth - Monaco contre Lille

Peu d'attaquants dans le monde ont été aussi efficaces que le jeune ancien Gunner ces derniers temps. En tenant compte de son temps au Sturm Graz, le jeune homme de 22 ans a marqué 27 buts en 2024/25 - dont 13 en seulement une demi-saison à Monaco. Les Rouge et Blanc espèrent plus de la même chose dans la campagne à venir. Ils n'auront pas la tâche facile contre une équipe de Lille qui a terminé cinquième la saison dernière, mais Adi Hütter a fait quelques ajouts intéressants cet été. Biereth n’a pas marqué lors de la victoire 3-1 contre Le Havre lors de la journée d'ouverture. Il est probablement attendu pour un but à l'extérieur au Stade Pierre-Mauroy.

Serhou Guirassy - Borussia Dortmund contre St Pauli

Le bilan de Guirassy au cours des dernières saisons est tout simplement remarquable. Il a inscrit 38 buts en 50 matchs pour Dortmund en 2024/25, après une incroyable saison de 30 buts en 30 matchs pour le VfB Stuttgart l'année précédente. Cette saison, il a déjà ouvert son compteur en marquant le but de la victoire de Die Borussen lors de leur premier match de DFB Pokal. La Bundesliga revient ce week-end, et Dortmund se déplace à St. Pauli. Ils sont largement favoris pour la victoire. Si on s'attend à ce qu'ils l'emportent, il faudrait du courage pour parier contre le Guinéen trouvant le fond des filets. Il est redoutable.

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