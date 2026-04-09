Tottenham a connu une saison décevante en Premier League l'année dernière, terminant à la 17e place, juste au-dessus de la zone de relégation. Cependant, après avoir remporté la Ligue Europa et avec un nouvel entraîneur et quelques nouveaux joueurs, ils devraient grimper dans le classement cette saison. La question clé est de savoir jusqu'où ils peuvent aller.

Les Spurs ont une probabilité implicite de 1,96 % de remporter le titre de champion. C'est un pari audacieux qui ne se présente qu'une fois par décennie, similaire à la victoire de Leicester City en championnat. Il y a de la valeur à parier sur une place dans le top six pour Tottenham, avec une probabilité d'environ 40 %.

Cependant, il y a une valeur significative dans une place dans le top quatre. Il est important de noter qu'Opta Analyst indique que Tottenham terminera la saison à la 14e place selon leurs simulations par supercalculateur. Les Spurs n'ont terminé qu'à la quatrième place dans 2,6 % et à la sixième place dans 4,1 % de leurs tests. Bien que des améliorations soient attendues, les bookmakers suggèrent un total de points compris entre 45 et 55.

Marché Cotes Probabilité Implicite Gagnant 50.0 2% Top quatre 5.00 16.26% Top six 2.75 39.22%

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Position au classement la saison dernière : 17e

Difficulté des cinq premiers matchs

La difficulté est calculée sur les confrontations directes historiques (six derniers matchs de championnat) et les cotes directes.

Date Adversaire Résultat la saison dernière Difficulté 16/08/2025 Burnley (D) N/A 1 23/08/2025 Manchester City (E) 0-4 Victoire 5 30/08/2025 Bournemouth (D) 2-2 3 13/09/2025 West Ham (E) 1-1 3 20/09/2025 Brighton (E) 3-2 Défaite 3

Le premier match de Tottenham contre le promu Burnley devrait se solder par une victoire facile pour eux. Cependant, la situation serait différente s'ils jouaient à Turf Moor, mais jouer à North London devrait leur donner un avantage. Man City sera un adversaire difficile, car ils sont différents de tous les adversaires rencontrés la saison dernière. Il pourrait donc être préférable d'éviter de parier sur ce match.

Les Spurs devraient décrocher trois points contre Bournemouth et à West Ham, malgré les matchs nuls de la saison dernière contre eux. Cependant, leur match contre Brighton au stade Amex sera difficile. Bien qu'ils puissent obtenir un point là-bas, notamment en raison des départs de joueurs à Brighton, il sera difficile de décrocher les trois points.

Focus sur les joueurs

Avec le départ du capitaine du club Heung-Min Son pour la MLS, d'autres joueurs des Spurs devront prendre la responsabilité de marquer des buts. Actuellement, ils ont de bons joueurs offensifs dans l'équipe. Mohammed Kudus, qui a rejoint depuis West Ham, peut marquer des buts et fournir des passes décisives.

Brennan Johnson est toujours un joueur dangereux sur l'aile et est devenu crucial pour le club. Il a marqué le seul et unique but lors de la finale de la Ligue Europa pour mettre fin à la série sans trophée des Spurs.

Cependant, leur principal attaquant, Dominic Solanke, pourrait marquer de nombreux buts. Il a été impressionnant depuis son arrivée de Bournemouth, ayant marqué neuf buts en 27 apparitions pour les Spurs. C'est un buteur prolifique, comme il l'a montré en inscrivant 19 buts lors de la saison 2023/24 avec les Cherries. Si les Spurs peuvent le garder en bonne santé, il sera crucial pour marquer des buts.

Statistiques mises en avant

Les matchs de Tottenham ont présenté le plus de buts en Premier League la saison dernière. Ils voient une moyenne de 3,39 buts par match, ce qui est bien au-dessus de la moyenne de la compétition de 2,93. Thomas Frank a depuis remplacé Ange Postecoglou en tant qu'entraîneur des Spurs, mais leurs matchs devraient toujours comporter beaucoup de buts. Les matchs de son équipe de Brentford avaient une moyenne de 3,24 buts, la quatrième plus élevée de la ligue.

Lorsqu'ils jouent à domicile, Tottenham a concédé et marqué en moyenne 1,84 but en 2024/25. Le marché BTTS - Oui a été très rentable, avec des buts marqués dans 74 % de leurs matchs de championnat à domicile. Le marché a également été rentable lors de la saison 2023/24, avec un taux encore plus élevé de 84 %. Même avec le départ d'Ange Postecoglou, il faudra du temps pour s'adapter à un nouveau système, ce qui laisse la possibilité à cette tendance de se poursuivre.

Seules trois équipes ont concédé plus de buts sur coups de pied arrêtés que les 13 de Tottenham la saison dernière en Premier League : Southampton (20), Wolves (20) et leurs voisins du nord de Londres, Arsenal (14). Ils ont également concédé quatre buts contre leur camp, ce qui est le plus élevé de la ligue.

Valeur sur le marché direct

Une place dans le top six est certainement la meilleure option de pari pour Tottenham. Elle doublera plus que votre mise initiale, ce qui n'est pas un mauvais retour, compte tenu de l'imprévisibilité actuelle entourant les Spurs. Avec un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs, il est difficile de prédire comment leur saison se déroulera. Cependant, compte tenu de l'activité de transfert de Man City, Liverpool et Arsenal, il sera très difficile pour les Spurs de les surpasser.

Même des équipes comme Man Utd ont ajouté de la qualité et de la force à leur effectif. Avec 10,9 %, Chelsea est probablement le plus susceptible de sécuriser à nouveau la quatrième place, selon Opta Analyst. Par conséquent, une place dans le top six est un pari plus réaliste et précieux pour les Spurs.

Meilleur pari : Finition dans le top 6 - 2.62 sur bet365 et 2.55 sur Betway

Rentabilité

Marché 1X2

Saison Gains P/V Nul P/V Perte P/V ROI Gain ROI Nul ROI Perte 2024/2025 -11.10 -17.51 20.92 -29.2% -46.1% 55.0% Domicile -9.26 -6.67 14.48 -48.7% -35.1% 76.2% Extérieur -1.84 -10.83 6.44 -9.7% -57.0% 33.9% 2023/2024 -2.28 -10.85 -3.45 -6.0% -28.6% -9.1% Domicile 3.86 -19.00 0.22 20.3% -100.0% 1.2% Extérieur -6.14 8.15 -3.67 -32.3% 42.9% -19.3% 2022/2023 -1.56 -16.59 2.81 -4.1% -43.7% 7.4% Domicile 4.69 -15.18 3.64 24.7% -79.9% 19.2% Extérieur -6.25 -1.41 -0.83 -32.9% -7.4% -4.4%

Marché de l'handicap asiatique

Saison Gain/Pertes HA Victoire Gain/Pertes HA Défaite ROI HA Victoire ROI HA Défaite 2024/2025 -10.30 7.04 -27.1% 18.5% Domicile -5.53 3.93 -29.1% 20.7% Extérieur -4.78 3.11 -25.1% 16.3% 2023/2024 -2.07 -1.12 -5.4% -2.9% Domicile -1.70 0.26 -8.9% 1.4% Extérieur -0.37 -1.38 -1.9% -7.3% 2022/2023 -1.63 0.37 -4.3% 1.0% Domicile 2.43 -2.77 12.8% -14.6% Extérieur -4.06 3.14 -21.4% 16.5%

Les calculs sont basés sur une unité unique. Les données de cotes sont prises à partir des prix de clôture de bet365 et étaient correctes au moment de la collecte.

Quand un club comme Tottenham termine à la 17e place, la valeur des paris vient de parier contre eux. Sur le marché du handicap asiatique, qui devrait être une répartition égale, les Spurs ont perdu 22,5 et fait match nul dans 2,5 de leurs 38 rencontres. C'est le pire bilan en Premier League. C'est aussi la pire performance de toute équipe de Premier League sur ce marché en une seule saison depuis la campagne 2022/23 de Chelsea.

La saison 2023/24 a probablement été la meilleure pour parier sur les Spurs pour sécuriser un point à l'extérieur. Elle a présenté un retour sur investissement de 42,9 %, ce qui est incroyable. Parier sur leurs victoires à domicile a également fourni un retour sain de 20,3 %. Peut-être que ces deux marchés sont idéaux à considérer avant la nouvelle saison.

Marché des buts

Saison % de Plus de 2.5 % de BTTS - Oui % de premier but marqué 2024/2025 63% 61% 47% 2023/2024 79% 71% 55% 2022/2023 61% 63% 55%

Parier sur le marché BTTS a principalement été fructueux dans les matchs de Tottenham ces dernières saisons. Au moins 61 % de leurs matchs de championnat ont vu les deux équipes marquer. Ils sont généralement impliqués dans des matchs à score élevé, peut-être en raison des tactiques d'Ange Postecoglou. Avec Thomas Frank maintenant aux commandes, il pourrait falloir un certain temps pour que les Spurs s'adaptent à de nouvelles tactiques. En conséquence, cette tendance pourrait se poursuivre la saison prochaine.

Les Spurs ont marqué 10 buts de moins la saison dernière que la saison précédente, ce qui a entraîné une différence de buts de moins un. Ils ont dépassé leur xGA, ce qui s'est produit lors de deux des trois dernières saisons. Le seul facteur positif pour les Spurs est qu'ils ont tendance à aller au-delà de leur xG. Ils pourraient bien concéder plus de 60 buts à nouveau cette saison, donc parier sur eux pour encaisser ou sur le BTTS peut être une bonne idée.

Données xG de l'équipe

Saison Buts marqués xG Buts encaissés xGA GD Différence xG 2024/2025 64 58.8 65 63.3 -1 -4.5 2023/2024 74 68.2 61 63.4 +13 +4.8 2022/2023 70 57 63 49.6 +7 +7.4

Source : FbREF

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