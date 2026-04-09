Conseils et tendances pour parier sur Manchester City pour la saison à venir

Pep Guardiola a déjà renforcé son effectif dans le but de reconquérir le titre de la Premier League face à Liverpool. Cependant, les conseils de paris pour Man City sont différents cette saison. Opta Analyst prévoit que Manchester City terminera à la troisième place, comme la saison dernière.

Cependant, avec des cotes attractives pour qu'ils remportent la Premier League, parier sur eux mérite d'être considéré. Ils ont déjà investi beaucoup d'argent pour signer Tijjani Reijnders, qui devrait alterner au milieu de terrain défensif pendant que Rodri se remet d'une blessure de longue durée. Avec une défense renforcée, City pourrait créer la surprise et se battre pour le titre, ou au moins terminer devant Arsenal à la deuxième place.

Marché Gagnant Probabilité Implicite Gagnant 4.25 23.53% Top quatre 1.20 80.65% Top six 1.08 91.74%

Toutes les cotes sont fournies par Unibet, correctes au moment de la publication. Elles peuvent maintenant différer.

Classement de la saison dernière : 3e

Difficulté des cinq premiers matchs

La difficulté est calculée sur les confrontations directes historiques (six derniers matchs de championnat) et les cotes directes.

Date Adversaire Résultat la saison dernière Difficulté 16/08/2025 Wolves (E) 1-2 Victoire 2 23/08/2025 Tottenham (D) 0-4 Défaite 3 31/08/2025 Brighton (E) 2-1 Défaite 3 14/09/2025 Manchester United (D) 1-2 Défaite 3 21/09/2025 Arsenal (E) 5-1 Défaite 5

City a connu une saison difficile l'année dernière, ayant perdu contre quatre de leurs cinq premiers adversaires cette saison. Cependant, il ne serait pas juste d'utiliser cela comme une mesure de leur forme actuelle, surtout avec Pep toujours à la tête du club. Ils ont largement conservé le noyau de leur effectif, ce qui les aidera beaucoup cette saison.

Comme l'indique la note de difficulté des matchs, City pourrait obtenir le maximum de points lors de quatre de leurs cinq premiers matchs. Les soutenir pour gagner contre Wolves et Brighton à l'extérieur, puis battre Spurs et Man Utd à domicile, peut être un bon pari. Le véritable défi pour eux sera à l'Emirates Stadium, surtout qu'Arsenal a également renforcé son effectif.

Focus sur les joueurs

Le départ de Kevin De Bruyne pour Naples laissera un vide important dans l'alignement de City. La star belge avait 117 passes décisives en Premier League, un nombre dépassé seulement par Ryan Giggs. C'est pourquoi ils ont signé Ryan Cherki, qui avait une moyenne de 0,58 passe décisive par 90 minutes pour Lyon l'année dernière. Bien que cela puisse sembler moins, il est dans le top 1 % des milieux de terrain offensifs/ailiers des cinq grands championnats.

De plus, Savinho est l'ailier préféré de Pep et était le meilleur joueur de City pour les passes décisives la saison dernière, ayant préparé huit buts pour ses coéquipiers. Bien qu'il y ait de la valeur à soutenir Cherki et Savinho sur le marché des passes décisives, Rayan Ait-Nouri ne doit pas être négligé. L'ancien joueur de Wolves attaquera certainement souvent, et avec sept passes décisives la saison dernière, il est également un candidat solide à soutenir.

Statistiques mises en avant

Manchester City a concédé en moyenne 9,34 tirs par match la saison dernière, le moins en Premier League. Cependant, leurs adversaires ont marqué en moyenne 1,16 but par match. C'est le plus de buts qu'ils ont concédés lors d'une campagne de championnat depuis 2009/10, lorsque Mark Hughes a été licencié à mi-saison et remplacé par Roberto Mancini. Avec des arrières latéraux offensifs comme Ait-Nouri et Matheus Nunes, ils pourraient à nouveau concéder des buts.

En 2024/2025, Manchester City a concédé 11 buts avant la 15e minute de leurs matchs de championnat. Seul West Ham (13) en a concédé plus dans les 15 premières minutes de leurs matchs.

Valeur sur le marché direct

Il y a de la valeur dans deux marchés directs pour Manchester City. Ils ne devraient jamais être écartés de la course au titre de champion, car Pep et son équipe savent ce qu'il faut pour gagner. Liverpool et Arsenal les surveilleront de près car la dernière fois que City a perdu le titre de champion, ils sont revenus pour en gagner quatre de suite.

De plus, ils ont de bonnes chances de finir deuxièmes. Opta a donné à City 17,3% de chances de rattraper Arsenal et de terminer en tant que dauphins, tandis que les Gunners ont 18,7% de chances de finir derrière Liverpool. Avec des cotes doublant la mise, ce n'est pas une mauvaise option.

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Rentabilité des paris

Marché 1X2

Saison Gains P/V Nul P/V Perte P/V ROI Gain ROI Nul ROI Perte 2024/2025 -6.60 -0.84 -2.46 -17.4% -2.2% -6.5% Domicile -0.12 -6.05 -4.45 -0.6% -31.9% -23.4% Extérieur -6.48 5.22 1.99 -34.1% 27.5% 10.5% 2023/2024 -1.69 -0.81 -21.53 -4.4% -2.1% -56.7% Domicile -2.21 10.42 -19.00 -11.6% 54.8% -100.0% Extérieur 0.52 -11.23 -2.53 2.7% -59.1% -13.3% 2022/2023 -0.17 -8.32 -3.69 -0.4% -21.9% -9.7% Domicile 3.06 -9.46 0.26 16.1% -49.8% 1.4% Extérieur -3.23 1.14 -3.95 -17.0% 6.0% -20.8%

Marché de l'handicap asiatique

Saison Gain/Pertes HA Victoire Gain/Pertes HA Défaite ROI HA Victoire ROI HA Défaite 2024/2025 -8.44 4.39 -22.2% 11.5% Domicile -2.71 0.45 -14.3% 2.4% Extérieur -5.73 3.93 -30.2% 20.7% 2023/2024 -0.78 -2.14 -2.1% -5.6% Domicile -4.01 1.80 -21.1% 9.5% Extérieur 3.23 -3.94 17.0% -20.7% 2022/2023 2.02 -3.88 5.3% -10.2% Domicile 5.76 -6.97 30.3% -36.7% Extérieur -3.74 3.09 -19.7% 16.3%

Les calculs sont basés sur une unité unique. Les données de cotes sont prises à partir des prix de clôture de bet365 et étaient correctes au moment de la collecte.

Bien que City soit généralement fort à domicile, la saison 2022/23 a offert un retour sur investissement décent qui a diminué de 11,6% la saison dernière. Cependant, les victoires à l'extérieur ont légèrement augmenté les marges de profit de 2,7%.

Les paris sur eux pour faire match nul à domicile ont rapporté les plus gros gains la saison dernière. Il y avait un ROI de 54,8% pour parier sur City pour faire match nul en championnat à l'Etihad. Ce n'est pas un mauvais pari, à condition que ce soit contre une opposition décente.

Man City a lutté la saison dernière, ayant atteint leur plus bas total de points en Premier League sous Pep Guardiola. Ils ont perdu la ligne de handicap asiatique dans 21,5 de leurs 38 matchs. Seul Tottenham a perdu plus.

Marché des buts

Saison % de Plus de 2.5 % de BTTS - Oui 2024/2025 61% 55% 58% 2023/2024 63% 61% 68% 2022/2023 66% 58% 82%

La différence entre la saison dernière et la saison du triplé est évidente. Man City a marqué 24 buts de moins et encaissé 10 de plus, ce qui a entraîné une différence de buts de 34 points inférieure. Cela montre qu'ils ont eu des problèmes à la fois en attaque et en défense.

En 2022/23, City a marqué le premier dans 82% de ses matchs de championnat. Cependant, ce chiffre a été réduit à seulement 58% la saison dernière, soit 10% de moins qu'en 2023/24. Pourtant, plus de la moitié de leurs matchs ont vu les deux équipes trouver le filet, bien qu'ils aient travaillé dur pour réduire cela. Tout bien considéré, ils ont gardé 13 feuilles propres, une de moins que Liverpool et à égalité avec Arsenal.

Données xG

Saison Buts marqués xG Buts encaissés xGA GD Différence xG 2024/2025 72 68.1 44 47.7 +28 +20.4 2023/2024 96 80.5 34 35.6 +62 +44.9 2022/2023 94 78.6 33 32.1 +61 +46.5

Source : FbREF

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