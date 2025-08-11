Conseils et tendances de paris sur Chelsea pour la saison à venir

Après avoir remporté deux trophées la saison dernière, Chelsea ne peut pas être négligé en tant que prétendant au titre en Premier League cette saison. Ils n'ont perdu qu'un seul de leurs huit derniers matchs avant leur finale de la Ligue de Conférence, montrant à quel point il est difficile de les battre. En conséquence, ils sont désormais les quatrièmes favoris pour remporter le titre, ce qui n'est pas une prédiction irréaliste avec une probabilité de 10 %.

Une autre place parmi les quatre premiers est très probable, même s'ils l'ont à peine sécurisée la saison dernière. En revanche, une fin de saison comme celle de Tottenham et Man Utd l'année dernière est moins probable. Maresca a signé des joueurs cruciaux et devrait en signer d'autres. Ceux-ci ne feront que renforcer son équipe, qui va désormais concourir sur quatre fronts. Cependant, jouer en Ligue des Champions pourrait affecter leur campagne en championnat et potentiellement les mener à une nouvelle quatrième place.

Marché Gagnant Probabilité Implicite Gagnant 10.00 10.20% Top quatre 1.45 62.89% Top six 1.20 84.75%

Toutes les cotes sont fournies par Unibet, correctes au moment de la publication. Elles peuvent maintenant différer.

Classement de la saison dernière : 4ème

Difficulté des cinq premiers matchs

Date Adversaire Résultat la saison dernière Difficulté 17/08/2025 Crystal Palace (C) 1-1 3 22/08/2025 West Ham (T) 0-3 Victoire 2 30/08/2025 Fulham (C) 1-2 Défaite 3 13/09/2025 Brentford (T) 0-0 3 20/09/2025 Manchester United (T) 1-1 4

Chelsea a reçu un début favorable avec ses cinq premiers matchs de Premier League, et pourrait potentiellement en remporter quatre. Ces quatre matchs sont tous des derbys londoniens, en commençant par leur match à domicile contre Crystal Palace. Bien qu'ils aient fait match nul la saison dernière, cette équipe de Chelsea sera un adversaire différent et meilleur.

Il en va de même pour leur déplacement à Brentford. Thomas Frank a quitté les Bees, ainsi que d'autres figures clés comme Bryan Mbuemo et Christian Nørgaard. Les Blues auront de fortes chances de décrocher trois points dans ce match. Bien que Fulham puisse causer quelques soucis à Chelsea, une défaite à domicile est peu probable puisque le match se déroule à Stamford Bridge. Enfin, avec Man Utd renforçant leur attaque, un match nul dans ce match est une prédiction réaliste.

Focus sur les joueurs

Joao Pedro semble être un ajout prometteur à l'équipe et a déjà marqué trois fois en autant de matchs pour le club. Cependant, le joueur le plus important des Blues est Cole Palmer. L'ancien attaquant de Man City a marqué moins de buts que prévu la saison dernière, mais il a aussi battu des records. Il est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 50 participations à des buts pour les Londoniens de l'Ouest, avec 33 buts et 17 passes décisives en seulement 48 apparitions.

La forme de Palmer a légèrement diminué la saison dernière. Il a marqué seulement 15 buts en championnat par rapport aux 22 buts qu'il avait inscrits en moins de matchs la saison précédente. Cependant, il est important de se rappeler que l'Anglais tire les penalties pour les Blues. Il a marqué quatre de ces 15 buts sur penalties la saison dernière, et neuf de ses 22 la saison précédente. Compte tenu de ses statistiques et de ses participations aux buts, parier sur lui en tant que buteur à tout moment ou pour fournir des passes décisives est une excellente option pour cette équipe de Chelsea.

Statistiques en vedette

Chelsea a été l'équipe la plus sanctionnée par des cartons lors des deux dernières campagnes de Premier League. Ils ont reçu 99 cartons jaunes et deux cartons rouges la saison précédente. En 2023/24, ils ont reçu 105 cartons jaunes et quatre rouges. Ils ont également forcé leurs adversaires à recevoir de nombreux cartons ; leurs matchs la saison dernière ont vu une moyenne de 5,29 cartons par match, ce qui était le plus élevé en Premier League.

Avec six buts inscrits, aucune équipe n'a marqué moins de buts à l'extérieur que Chelsea en 2025. Les trois équipes reléguées, Ipswich (12), Southampton (8) et Leicester (7), ont toutes marqué plus de buts à l'extérieur en Premier League au cours de l'année civile.

Valeur des paris directs

Bien sûr, soutenir Chelsea pour remporter le championnat offre une valeur incroyable. Cependant, ils ont peu de chances de battre une équipe de Liverpool en amélioration ou une équipe de Man City qui sera désireuse de récupérer son titre. Le meilleur pari sur le marché des directs pourrait être de déterminer leur total de points.

Puisque les bookmakers s'attendent à ce que Chelsea termine quatrième, il pourrait être judicieux de regarder le total de points des dernières saisons. Les Blues ont obtenu 69 points la saison dernière. La saison précédente, Aston Villa l'a emporté avec 68 points, et avant cela, Newcastle a sécurisé la place avec 71 points. Un total de 67 à 69 points semble être un résultat réaliste, et avec une cote de 8.00, cela vaut la peine d'être exploré. De plus, la moitié de ces cotes peuvent être obtenues pour une place dans le top deux de Chelsea.

Meilleur pari : Total de points - entre 67-69 points - 8.00 sur bet365 et Betway

Total de points - entre 67-69 points - 8.00 sur bet365 et Betway Meilleur pari : Fin dans le top deux - 4.00 sur bet365 et 4.10 sur Betway

Rentabilité

Marché 1X2

Saison Gains P/V Nul P/V Perte P/V ROI Gain ROI Nul ROI Perte 2024/2025 -4.06 1.32 -8.27 -10.7% 3.5% -21.8% Domicile -0.4 5.19 -10.29 -2.1% 27.3% -54.2% Extérieur -3.66 -3.87 2.02 -19.3% -20.4% 10.6% 2023/2024 -6.09 3.03 3.16 -16.0% 8.0% 8.3% Domicile -1.04 -1.27 4.79 -5.5% -6.7% 25.2% Extérieur -5.05 4.30 -1.63 -26.6% 22.6% -8.6% 2022/2023 -19.41 3.22 20.23 -51.1% 8.5% 53.2% Domicile -9.70 7.66 6.21 -51.1% 40.3% 32.7% Extérieur -9.71 -4.44 14.02 -51.1% -23.4% 73.8%

Marché de l'handicap asiatique

Saison Gain/Pertes HA Victoire Gain/Pertes HA Défaite ROI HA Victoire ROI HA Défaite 2024/2025 -6.00 3.49 -15.8% 9.2% Domicile -3.52 2.36 -18.5% 12.4% Extérieur -2.48 1.13 -13.1% 5.9% 2023/2024 -1.36 -0.84 -3.6% -2.2% Domicile 0.99 -1.77 5.2% -9.3% Extérieur -2.35 0.93 -12.4% 4.9% 2022/2023 -14.41 11.59 -37.9% 30.5% Domicile -6.97 5.34 -36.7% 28.1% Extérieur -7.44 6.25 -39.2% 32.9%

Les calculs sont basés sur une unité unique. Les données de cotes sont prises à partir des prix de clôture de bet365 et étaient correctes au moment de la collecte.

Parier sur une défaite de Chelsea à domicile a offert les meilleurs rendements pour les parieurs au cours des deux dernières saisons, avec un rendement de 25.2 %. Cependant, c'était lorsqu'ils étaient dans une situation difficile. Leur forme à l'extérieur pourrait encore être un espace à explorer pour les parieurs, car ils ont fait match nul cinq de leurs matchs à l'extérieur la saison dernière.

Marché des buts

Saison % de Plus de 2.5 % de BTTS - Oui 2024/2025 55% 58% 58% 2023/2024 71% 66% 55% 2022/2023 42% 47% 42%

La saison dernière, Chelsea a eu des difficultés devant le but, avec un xG de 37.2 mais un rendement réel de 35 buts. Ce nombre était moins de la moitié de ce qu'ils ont marqué la saison précédente. Cela se voit dans le nombre de matchs qui ont produit plus de deux buts, qui a considérablement diminué de plus de 70 % à 55 %.

Cependant, Maresca a également considérablement amélioré leur défense, ce qui est probablement la raison pour laquelle ils ont pu sécuriser une quatrième place. Ils ont enregistré 10 feuilles blanches en championnat, ce qui n'était que trois de moins que Nottingham Forest et Arsenal. Il est donc évident que Chelsea s'améliore défensivement, surtout puisqu'ils ont concédé un but de moins que leur xGA.

Avec les nouvelles signatures offensives de Joao Pedro, Jamie Gittens, Liam Delap et Estêvsão, l'équipe de Maresca pourrait marquer autant de buts qu'ils l'ont fait lors de la saison 2023/24.

Données xG de l'équipe

Saison Buts marqués xG Buts encaissés xGA GD Différence xG 2024/2025 35 37.2 18 19 +17 +18.2 2023/2024 77 74.5 63 58.1 +14 +16.4 2022/2023 20 27.3 19 23.7 +1 +3.7

Source: FbREF

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