Conseils de paris et tendances pour Arsenal pour la saison à venir

Arsenal est souvent perçu comme un éternel second, n'atteignant jamais tout à fait le sommet. La plupart des fans et des experts s'attendaient à ce qu'ils remportent la Premier League la saison dernière ou, au moins, qu'ils rivalisent de près avec Liverpool, ce qui n'a pas été le cas. Avec de nouveaux ajouts à l'effectif de Mikel Arteta et peut-être d'autres recrues à venir, leurs chances de disputer le titre cette saison sont élevées.

Cependant, les bookmakers placent les Gunners (3,25) juste derrière Liverpool (2,75) en tant que favoris pour le titre. Il semble qu'Arsenal soit encore attendu pour terminer la saison à la deuxième place, probablement à quelques points des champions. Cela dit, une place parmi les quatre premiers est presque une certitude, car il n'y a pas beaucoup de valeur à parier sur leur qualification pour la Ligue des Champions (1,18).

Marché Gagnant Probabilité Implicite Gagnant 3.25 30.77% Top quatre 1.17 84.75% Top six 1.06 92.59%

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Classement de la saison dernière : 2ème

Difficulté des cinq premiers matchs

La difficulté est calculée sur les confrontations directes historiques (six derniers matchs de championnat) et les cotes directes.

Date Adversaire Résultat la saison dernière Difficulté 17/08/2025 Manchester United (E) 1-1 4 23/08/2025 Leeds (D) N/A 1 31/08/2025 Liverpool (E) 2-2 5 13/09/2025 Nottingham Forest (D) 3-0 3 21/09/2025 Manchester City (D) 5-1 4

Mis à part Manchester United, Arsenal a probablement les cinq premiers matchs les plus difficiles parmi les six grands traditionnels. Les Gunners doivent se rendre à Old Trafford pour débuter leur campagne de championnat. Bien qu'Arsenal ait remporté quatre des dernières confrontations directes, ce match pourrait s'avérer difficile, surtout si les Red Devils parviennent à recruter certaines de leurs cibles estivales.

Le meilleur match possible est leur rencontre avec Leeds lors de la deuxième journée. Les hommes d'Arteta ont remporté 10 des 12 dernières confrontations avec l'équipe nouvellement promue dans toutes les compétitions, la dernière victoire des visiteurs contre les Nord-Londoniens remontant à 2003. Les troupes d'Arteta ont également plus de chances de battre Nottingham Forest à domicile que de gagner à Liverpool ou contre Man City.

Focus sur les joueurs

Il serait insensé d'ignorer le nouveau talisman d'Arsenal, Viktor Gyökeres. Le transfert de l'ancien joueur du Sporting s'est conclu juste à temps pour qu'il puisse jouer quelques minutes lors des matchs de préparation de sa nouvelle équipe. Bien qu'il n'ait joué qu'environ 60 minutes au total, sa forme de la saison précédente en dit long.

Gyökeres a inscrit 39 buts en 33 apparitions en championnat pour le Sporting. Au total, sa carrière au Portugal compte 97 buts en 102 matchs - un record impressionnant pour un avant-centre. La saison dernière à elle seule, sa moyenne était de 1,25 but par 90 minutes. Il ne peut pas atteindre ce taux en Premier League, mais il ne fait aucun doute qu'il sera parmi les meilleurs buteurs du club.

Avec Arsenal ayant marqué le plus de buts sur coups de pied arrêtés la saison dernière, le Suédois pourrait générer des buts de la tête, d'autant plus qu'il a remporté un peu plus de la moitié de ses duels aériens pour le Sporting (50,7%).

Statistiques en vedette

Le PPDA (passes par action défensive) de 8,80 d'Arsenal la saison dernière a montré leur jeu de pressing le plus agressif sous la direction de Mikel Arteta. C'était le total le plus bas d'Arsenal depuis la campagne de la FA Cup 2016/17 (8,26 PPDA) sous Arsène Wenger.

Arsenal n'a pas perdu un match de championnat contre une opposition du « Big 6 » depuis la saison 2022/23, lorsqu'ils ont été battus 4-1 par Manchester City à l'Etihad. La saison dernière, les Gunners ont remporté cinq matchs et fait cinq matchs nuls contre les grandes équipes traditionnelles, récoltant 20 points. Seul Liverpool (21 points) en a récolté plus dans ces matchs. Vous pouvez compter sur Arsenal pour se montrer lors des grands matchs.

Valeur absolue

Parier sur les Gunners pour une place dans le top quatre est presque une certitude, surtout après qu'ils aient confortablement occupé la deuxième place pendant trois saisons consécutives. Le superordinateur d'Opta Analyst a effectué 1 000 simulations, et le club du nord de Londres a 18,7 % de chances de finir derrière Liverpool à nouveau, seuls les Merseysiders battant ces chances (19,5 %).

S'attendre à ce que les hommes de Mikel Arteta terminent en tant que dauphins n'est pas une mauvaise option, mais il n'y a pas beaucoup de valeur dans cette sélection. Cependant, avec six nouvelles recrues et peut-être d'autres à l'horizon, cette année pourrait être celle d'Arsenal. Ils ont remporté 24,3 % des simulations - presque le double du pourcentage de la saison dernière (12,2 %). Cela renforce l'argument selon lequel ils pourraient accomplir ce qu'ils n'ont pas fait depuis plus de deux décennies - remporter la Premier League.

Meilleur pari : Vainqueur absolu de la Premier League - 3,25 sur bet365 et Betway

Rentabilité des paris

Marché 1X2

Saison Gains P/V Nul P/V Perte P/V ROI Gain ROI Nul ROI Perte 2024/2025 -7.99 18.96 -11.25 -21.0% 49.9% -29.6% Domicile -3.2 9.47 -1.32 -16.8% 49.9% -6.9% Extérieur -4.79 9.49 -9.93 -25.2% 49.9% -52.3% 2023/2024 2.55 -16.98 -3.83 6.7% -44.7% -10.1% Domicile 2.68 -8.47 3.08 14.1% -44.6% 16.2% Extérieur -0.13 -8.51 -6.91 -0.7% -44.8% -36.4% 2022/2023 6.30 -10.29 -14.04 16.6% -27.1% -36.9% Domicile 2.44 -3.86 -12.38 12.8% -20.3% -65.2% Extérieur 3.86 -6.43 -1.66 20.3% -33.8% -8.7%

Marché de l'handicap asiatique

Saison Gain/Pertes HA Victoire Gain/Pertes HA Défaite ROI HA Victoire ROI HA Défaite 2024/2025 -5.50 2.63 -14.5% 6.9% Domicile -4.93 3.81 -25.9% 20.0% Extérieur -0.57 -1.18 -3.0% -6.2% 2023/2024 -0.40 -3.72 -1.1% -9.8% Domicile -1.22 -1.08 -6.4% -5.7% Extérieur 0.82 -2.64 4.3% -13.9% 2022/2023 6.81 -10.12 17.9% -26.6% Domicile 3.18 -4.92 16.7% -25.9% Extérieur 3.63 -5.2 19.1% -27.4%

Les calculs sont basés sur une unité unique. Les données de cotes sont prises à partir des prix de clôture de bet365 et étaient correctes au moment de la collecte.

La forte forme d'Arsenal à domicile devrait être un facteur majeur à prendre en compte lors des paris sur eux. Il y a deux saisons, leurs victoires à domicile ont offert un bien meilleur retour sur investissement pour les parieurs, mais récemment, ces chiffres ont diminué. Cependant, parier sur les Gunners pour gagner leurs matchs à domicile semble toujours être la meilleure option.

Arsenal a fait 14 matchs nuls la saison dernière. Seul Everton a partagé les points plus souvent. Il n'est donc pas surprenant que parier sur un match nul sur le marché 1X2 à chaque match aurait rapporté un tel profit.

Marché des buts

Saison % de Plus de 2.5 % de BTTS - Oui % de premier but marqué 2024/2025 45% 58% 68% 2023/2024 63% 42% 76% 2022/2023 68% 55% 66%

La production offensive d'Arsenal a nettement diminué la saison dernière. Ils ont marqué 32 buts de moins que la saison précédente, et il est clair qu'ils ont eu du mal à démarrer dès le coup d'envoi. Cela pourrait être dû au fait qu'ils n'avaient pas d'avant-centre reconnu pendant une grande partie de la fin de la saison. Cela pourrait également être dû aux tactiques d'Arteta et au fait que les adversaires ont contenu des joueurs comme Bukayo Saka et Martin Ødegaard.

Cependant, avec un avant-centre reconnu maintenant dans l'équipe, leur xG pourrait remonter vers la barre des 75 observée lors des deux saisons précédentes. Le BTTS est un marché que nous pouvons explorer car il était proche de 60 % la saison dernière. Ils n'ont gardé qu'un seul clean sheet lors de quatre matchs amicaux de pré-saison. Cela renforce l'argument selon lequel ils pourraient être légèrement plus vulnérables cette saison, surtout après avoir concédé cinq buts de plus la saison dernière par rapport à la saison précédente.

Données xG

Saison Buts marqués xG Buts encaissés xGA GD Différence xG 2024/2025 69 59.9 34 34.4 +35 +25.5 2023/2024 91 76.1 29 27.9 +62 +48.2 2022/2023 88 71.6 43 42 +45 +29.6

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