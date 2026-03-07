Goal.com
Code promo Winamax WNMX* : votre pari Toulouse - OM remboursé + 10 € de freebets !

Le Stadium de la Ville Rose se prépare à une affiche de gala pour cette nouvelle journée de Ligue 1.

Le Toulouse FC accueille l'Olympique de Marseille dans un match qui s'annonce riche en enseignements. Pour miser sur cette rencontre sereinement, utilisez le code promo Winamax WNMX* !

Pourquoi choisir Winamax et le code WNMX*** ?

Parier sur la Ligue 1, c’est souvent composer avec des surprises de dernière minute. Le code promo Winamax vous offre une flexibilité totale pour gérer vos pronostics :

  • Remboursement en CASH : c’est l’offre la plus plébiscitée. Si votre premier pari sur Toulouse - OM est perdant, Winamax vous rembourse jusqu'à 100€ en argent réel. Vous pouvez retirer cette somme immédiatement sur votre compte bancaire.
  • Le bonus en freebets : en plus du cash, l'utilisation du code WNMX* vous permet de recevoir 10€ de freebets dès votre premier dépôt. C'est le petit plus idéal pour tester une cote plus élevée sans toucher à votre capital.
  • Cotes boostées : sur les grandes affiches de Ligue 1, Winamax propose régulièrement des cotes boostées qui permettent de faire gonfler vos perspectives de gains.

Comment obtenir vos 110€ de bonus ?

  1. Inscription : créez votre compte joueur sur Winamax.
  2. Code Promo : remplissez la case dédiée avec le code WNMX*.
  3. Premier dépôt : déposez 100€ pour profiter du bonus maximal.
  4. Placez votre pari : Choisissez votre scénario sur ce Toulouse - OM.
  5. Résultat : Encaissez vos bénéfices ou récupérez votre mise en cash + vos freebets en cas de perte !

Nos idées de paris pour Toulouse - OM 

Entre des Toulousains redevenus redoutables dans leur antre et des Phocéens qui voyagent avec l'ambition de consolider leur place sur le podium, l'intensité sera au rendez-vous. 

PariCotePourquoi tenter le coup ?
Victoire de l'OM2.25Les Marseillais sont particulièrement performants à l'extérieur cette saison grâce à leur jeu de transition.
Plus de 2,5 buts1.70Toulouse est une équipe qui joue et laisse des espaces, propice à un match spectaculaire.
Buteur : Mason Greenwood2.40L'attaquant anglais reste le finisseur le plus fiable côté olympien dans les matchs à enjeux.

💡 L'avis de la rédaction : ce Toulouse-OM promet d'être animé. Le TFC a les armes pour marquer, mais la maturité tactique de l'OM et son efficacité offensive devraient peser lourd dans la balance. Notre pronostic : une victoire 1-2 des Marseillais.

