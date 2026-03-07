Code promo Winamax WNMX* : votre pari Toulouse - OM remboursé + 10 € de freebets !

Le Toulouse FC accueille l'Olympique de Marseille dans un match qui s'annonce riche en enseignements. Pour miser sur cette rencontre sereinement, utilisez le code promo Winamax WNMX* !
Pourquoi choisir Winamax et le code WNMX*** ?
Parier sur la Ligue 1, c’est souvent composer avec des surprises de dernière minute. Le code promo Winamax vous offre une flexibilité totale pour gérer vos pronostics :
- Remboursement en CASH : c’est l’offre la plus plébiscitée. Si votre premier pari sur Toulouse - OM est perdant, Winamax vous rembourse jusqu'à 100€ en argent réel. Vous pouvez retirer cette somme immédiatement sur votre compte bancaire.
- Le bonus en freebets : en plus du cash, l'utilisation du code WNMX* vous permet de recevoir 10€ de freebets dès votre premier dépôt. C'est le petit plus idéal pour tester une cote plus élevée sans toucher à votre capital.
- Cotes boostées : sur les grandes affiches de Ligue 1, Winamax propose régulièrement des cotes boostées qui permettent de faire gonfler vos perspectives de gains.
Comment obtenir vos 110€ de bonus ?
- Inscription : créez votre compte joueur sur Winamax.
- Code Promo : remplissez la case dédiée avec le code WNMX*.
- Premier dépôt : déposez 100€ pour profiter du bonus maximal.
- Placez votre pari : Choisissez votre scénario sur ce Toulouse - OM.
- Résultat : Encaissez vos bénéfices ou récupérez votre mise en cash + vos freebets en cas de perte !
Nos idées de paris pour Toulouse - OM
Entre des Toulousains redevenus redoutables dans leur antre et des Phocéens qui voyagent avec l'ambition de consolider leur place sur le podium, l'intensité sera au rendez-vous.
|Pari
|Cote
|Pourquoi tenter le coup ?
|Victoire de l'OM
|2.25
|Les Marseillais sont particulièrement performants à l'extérieur cette saison grâce à leur jeu de transition.
|Plus de 2,5 buts
|1.70
|Toulouse est une équipe qui joue et laisse des espaces, propice à un match spectaculaire.
|Buteur : Mason Greenwood
|2.40
|L'attaquant anglais reste le finisseur le plus fiable côté olympien dans les matchs à enjeux.
💡 L'avis de la rédaction : ce Toulouse-OM promet d'être animé. Le TFC a les armes pour marquer, mais la maturité tactique de l'OM et son efficacité offensive devraient peser lourd dans la balance. Notre pronostic : une victoire 1-2 des Marseillais.