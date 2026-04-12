L'avantage majeur du code Winamax : la sécurité de l'argent réel

Dans l'univers des paris sportifs, toutes les offres de bienvenue ne se valent pas. Là où la plupart des opérateurs vous remboursent en « crédits de jeu » non retirables, le bookmaker frappe un grand coup avec le code promo Winamax WNMX***. Le bénéfice est radical : si votre premier pari sur Lyon - Lorient est perdant, vous êtes remboursé en CASH.

Cela signifie que l'argent revient sur votre compte en argent réel. Vous avez alors le choix total : retenter votre chance sur une autre affiche ou virer immédiatement la somme vers votre compte bancaire. C'est une opportunité sans risque réel de tester une cote audacieuse. De plus, Winamax ajoute 10 € de freebets offerts sans condition dès que vous effectuez votre premier dépôt.

5 étapes simples pour profiter de l'offre

Ouverture de compte : inscrivez-vous sur Winamax en quelques clics via le site ou l'application mobile. Code promotionnel : renseignez scrupuleusement le code WNMX* lors de la phase d'inscription pour activer vos avantages. Premier dépôt : créditez votre compte du montant de votre choix. Vous recevrez instantanément vos 10 € de bonus en freebets. Pari Initial : placez votre premier pari (jusqu'à 100 €) sur la rencontre Lyon - Lorient. Remboursement : si votre pronostic est correct, vous encaissez les gains. S'il est erroné, Winamax vous recrédite la mise en CASH sous 72h après validation de votre compte.

Idées de paris pour Lyon - Lorient

Les Gones, portés par leur capitaine Corentin Tolisso qui a gagné des talents de buteur cette saison, ont impérativement besoin de points pour confirmer leur place au classement et relancer leur dynamique collective. Face à eux, les Merlus de Lorient arrivent avec leur identité de jeu joueuse et leur capacité à bousculer les cadors du championnat grâce à des transitions ultra-rapides. Entre la pression lyonnaise et l'audace bretonne, ce match est un terrain de jeu parfait pour les amateurs de pronostics pointus.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de Lyon 1,66 L'OL à domicile doit retrouver des couleurs et doit s'imposer pour rêver d’Europe. Endrick buteur 2,40 La jeune pépite brésilienne est un des atouts offensif côté Lyonnais. Plus de 2,5 buts dans le match 1,72 Les deux équipes ont des défenses parfois poreuses mais des attaques percutantes.

L'avis de la rédaction

Notre analyse : Lyon part favori, mais Lorient a les armes pour marquer au moins un but en contre. Nous prévoyons un match ouvert avec une victoire finale de l'OL.

Le pari 'Lyon gagne et les deux équipes marquent' offre une cote très intéressante. Avec le code promo Winamax, c'est le moment de tenter ce type de scénario : soit vous braquez la banque, soit vous récupérez vos 100 € en cash pour repartir à zéro !

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