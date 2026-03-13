Code promo Winamax WNMX*** : 110 € de bonus pour OM - Auxerre !

Envie de miser sur cette rencontre ? Utilisez notre code promo Winamax WNMX* et obtenez jusqu’à 100 € de bonus !

Pourquoi utiliser le code promo Winamax ce soir ?

Dans une rencontre où l'OM doit impérativement s'imposer devant son public, le code WNMX* vous offre une flexibilité précieuse pour sécuriser vos pronostics :

Un remboursement intégral en CASH : c’est l’offre phare de Winamax. Si votre premier pari sur ce match est perdant, vous récupérez votre mise jusqu'à 100 € en argent réel. Pas de bonus à rejouer, vous pouvez retirer cette somme directement.

c’est l’offre phare de Winamax. Si votre premier pari sur ce match est perdant, vous récupérez votre mise jusqu'à 100 € en argent réel. Pas de bonus à rejouer, vous pouvez retirer cette somme directement. Le bonus additionnel de 10 € : en saisissant le code WNMX*, vous recevez 10€ de freebets en plus de votre remboursement potentiel. Une aubaine pour tenter un pari plus audacieux sur un buteur ou un score exact.

en saisissant le code WNMX*, vous recevez 10€ de freebets en plus de votre remboursement potentiel. Une aubaine pour tenter un pari plus audacieux sur un buteur ou un score exact. La garantie des meilleures cotes : Winamax est régulièrement en tête sur les cotes de Ligue 1, vous assurant de maximiser la valeur de chaque euro engagé sur les Marseillais ou les Auxerrois.

Les étapes pour activer vos 110 € d'avantages

Création de compte : rendez-vous sur Winamax et remplissez le formulaire d'inscription. Saisie du code : tapez impérativement WNMX* dans la case prévue lors de votre enregistrement. Premier dépôt : créditez votre compte (100 € pour profiter de la protection maximale). Place au jeu : validez votre premier pari sur le match OM - Auxerre. Dénouement : encaissez vos gains si vous avez vu juste, ou retrouvez vos 100 € en cash et vos 10 € de freebets en cas de perte !

Nos pistes de paris pour OM - Auxerre

Sur le papier, les Phocéens partent favoris, mais la Ligue 1 nous réserve souvent des surprises lors de ces réceptions piégeuses.

Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Victoire de l'OM par 2 buts ou + 1,88 Au Vélodrome, Marseille a les armes pour étouffer une défense auxerroise souvent en difficulté à l'extérieur. Buteur : Mason Greenwood 1,85 Le meilleur buteur olympien est l'homme de base de l'attaque et bénéficie de nombreux ballons de but. Plus de 2,5 buts dans le match 1,48 Entre l'envie offensive de l'OM et le besoin de points d'Auxerre, le match devrait être ouvert.

💡 L'avis de la rédaction : Marseille ne peut pas se permettre de lâcher des points dans la course à la Ligue des Champions. Face au bloc auxerrois, la vitesse de Greenwood et la précision d'Aubameyang devraient faire la différence. Notre pronostic : une victoire nette 3-0 des Marseillais.