Code promo Winamax : votre pari Strasbourg - Reims remboursé en cash !

Pour pimenter ce match couperet, profitez de code promo Winamax WNMX* et de ses avantages !

Pourquoi choisir le code promo WNMX*** ?

Parier sur un match de Coupe de France, c’est toujours un sacré saut dans l'inconnu tant la tension des prolongations ou des tirs au but peut tout chambouler. Le code WNMX* tombe à pic pour lever vos doutes et transformer ce stress en une vraie opportunité de gain :

Remboursement en cash : C’est l’énorme point fort de Winamax. Si votre premier pari sur ce match est perdant, vous récupérez votre mise jusqu'à 100€ en argent réel. Pas de bonus complexe : c'est du cash que vous pouvez retirer vers votre banque immédiatement.

Le bonus bonus en feebets : En utilisant le code WNMX* lors de votre premier dépôt, vous recevez 10€ de feebets supplémentaires. C'est la cartouche parfaite pour tenter une cote plus risquée, comme un score exact ou une qualification aux tirs au but.

Liberté totale de pronostic : Que vous voyiez une qualification tranquille de Strasbourg ou un exploit rémois, cette sécurité s'applique sans aucune condition de cote minimale.

Comment débloquer vos 110€

Ouverture de compte : Direction le site ou l'appli Winamax pour remplir votre formulaire d'inscription.

Saisie du code : tapez bien le code WNMX* dans le champ dédié au moment de votre inscription.

Premier dépôt : créditez votre compte (déposer 100€ permet de profiter de la protection maximale).

Pari : misez sur l'affiche Strasbourg - Reims (victoire, qualification ou buteur).

Résultat : soit vous encaissez vos gains, soit vous récupérez vos 100€ en cash et vos 10€ de freebets en cas de perte !

Nos idées de paris pour ce soir

Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Qualification de Strasbourg 1.54 La Meinau est un bastion difficile à prendre en Coupe, et le public poussera pour éviter les prolongations. Les deux équipes marquent 1.66 En Coupe, les blocs ont tendance à s'ouvrir dès que le score évolue, laissant place à des contres rapides. Buteur : Sebastian Nanasi 3.50 Le meneur de jeu suédois est le maître à jouer du Racing et sa qualité de frappe sera précieuse face au bloc rémois.

💡 L'avis de la rédaction : la Coupe de France réserve souvent des scénarios à rebondissements. Si Reims est solide, l'appui du public alsacien est un facteur X indéniable dans ces matchs éliminatoires. On s'attend à une rencontre disputée qui pourrait basculer sur un détail en fin de match. Notre pronostic : victoire 2-1 de Strasbourg.

