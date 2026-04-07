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Nos pistes de paris pour Real Madrid - Bayern

Dans un Santiago Bernabéu en ébullition, les Merengues comptent sur leur « mystique » européenne, tandis que les Bavarois, emmenés par un Harry Kane chirurgical, voient en cette double confrontation l'opportunité de rêver d’un nouveau triplé cette saison.

Pari Cote Pourquoi ? Le Real ne perd pas et les deux équipes marquent 1,92 Le Real est difficile à jouer à domicile mais le Bayern dispose de la meilleure attaque européenne cette année. Buteur : Kylian Mbappé 1,80 Le Français est l’attaquant de pointe du Real cette saison et le leader offensif de l’équipe. Qualification du Bayern de Munich 1,40 Le Bayern réussit une saison de rêve avec déjà plus de 100 buts en championnat et jouent le match retour à domicile.

L'avis de la rédaction

⭐Le pronostic de l'expert : sur une double confrontation en quarts de finale, le Bayern de Munich part avec un léger avantage psychologique, surtout lors du match retour à domicile.

Nous prévoyons un duel tactique intense où le Real saura faire la différence par ses individualités. Le pari « Le Real ne perd pas et les deux équipes marquent » semble très solide. Avec le code promo Winamax WNMX*, vous pouvez oser une grosse cote en toute sérénité !

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