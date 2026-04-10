Pourquoi choisir le code promo Winamax pour ce choc ?
Le marché des paris sportifs regorge de bonus, mais l'offre liée au code promo Winamax WNMX* se distingue par une caractéristique rare : le remboursement en CASH. Contrairement à la majorité des opérateurs qui créditent des « freebets » (crédits de jeu non retirables), Winamax s'engage à vous rendre votre mise en argent réel si votre premier pronostic est perdant.
C'est l'atout majeur pour ce Marseille - Metz : vous jouez sans la moindre pression. Si votre pari passe, vous encaissez les gains ; s'il échoue, les 100 € reviennent sur votre compte et sont immédiatement retirables vers votre banque. En prime, un bonus de 10 € en freebets s'ajoute dès votre premier dépôt pour gonfler votre capital de départ.
Comment profiter des 100 € remboursés en 5 étapes
- Accès au site : rendez-vous sur le portail officiel de Winamax via nos liens partenaires.
- Formulaire d'inscription : remplissez vos informations personnelles et n'oubliez pas d'insérer le code promo WNMX* dans le champ dédié.
- Premier dépôt : créditez votre compte (minimum 10 €). Vous recevrez automatiquement vos 10 € de freebets offerts.
- Placement du pari : misez jusqu'à 100 € sur le match Marseille - Metz (résultat, score exact, buteur, etc.).
- Verdict : si votre pari est perdant, Winamax vous recrédite la somme intégralement en cash après la validation de votre compte.
Analyse des meilleures cotes pour Marseille - Metz
Entre l'explosivité d'Aubameyang et la solidité défensive messine, le duel tactique promet d'être intense. Pour les parieurs, c'est l'occasion idéale de transformer cette tension sportive en opportunité concrète grâce à une offre de bienvenue exceptionnelle.
|Pari
|Cote
|Pourquoi ?
|Victoire de Marseille par au moins 2 buts d'écart
|1,52
|L'OM doit se rassurer à domicile et dispose d'une force de frappe supérieure.
|Buteur : Pierre-Emerick Aubameyang
|1,90
|L'attaquant gabonais est un des joueurs les plus dangereux des Phocéens cette saison.
|Plus de 3,5 buts dans le match
|1,84
|Les confrontations entre ces deux équipes sont souvent ouvertes et riches en occasions.
L'avis de la rédaction
Le pronostic de l'expert : Marseille est largement favori dans son antre, mais Metz sait fermer les espaces. Nous anticipons une domination olympienne qui mettra du temps à se dessiner.
⭐Notre conseil : miser sur une victoire de l'OM avec un but d'Aubameyang. Avec le code WNMX*, vous pouvez tenter ce combiné sans risque : si les Grenats créent la surprise, votre mise de 100 € vous est rendue en cash