Pourquoi choisir le code promo Winamax pour ce choc ?

Le marché des paris sportifs regorge de bonus, mais l'offre liée au code promo Winamax WNMX* se distingue par une caractéristique rare : le remboursement en CASH. Contrairement à la majorité des opérateurs qui créditent des « freebets » (crédits de jeu non retirables), Winamax s'engage à vous rendre votre mise en argent réel si votre premier pronostic est perdant.

C'est l'atout majeur pour ce Marseille - Metz : vous jouez sans la moindre pression. Si votre pari passe, vous encaissez les gains ; s'il échoue, les 100 € reviennent sur votre compte et sont immédiatement retirables vers votre banque. En prime, un bonus de 10 € en freebets s'ajoute dès votre premier dépôt pour gonfler votre capital de départ.

Comment profiter des 100 € remboursés en 5 étapes

Accès au site : rendez-vous sur le portail officiel de Winamax via nos liens partenaires. Formulaire d'inscription : remplissez vos informations personnelles et n'oubliez pas d'insérer le code promo WNMX* dans le champ dédié. Premier dépôt : créditez votre compte (minimum 10 €). Vous recevrez automatiquement vos 10 € de freebets offerts. Placement du pari : misez jusqu'à 100 € sur le match Marseille - Metz (résultat, score exact, buteur, etc.). Verdict : si votre pari est perdant, Winamax vous recrédite la somme intégralement en cash après la validation de votre compte.

Analyse des meilleures cotes pour Marseille - Metz

Entre l'explosivité d'Aubameyang et la solidité défensive messine, le duel tactique promet d'être intense. Pour les parieurs, c'est l'occasion idéale de transformer cette tension sportive en opportunité concrète grâce à une offre de bienvenue exceptionnelle.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de Marseille par au moins 2 buts d'écart 1,52 L'OM doit se rassurer à domicile et dispose d'une force de frappe supérieure. Buteur : Pierre-Emerick Aubameyang 1,90 L'attaquant gabonais est un des joueurs les plus dangereux des Phocéens cette saison. Plus de 3,5 buts dans le match 1,84 Les confrontations entre ces deux équipes sont souvent ouvertes et riches en occasions.

L'avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : Marseille est largement favori dans son antre, mais Metz sait fermer les espaces. Nous anticipons une domination olympienne qui mettra du temps à se dessiner.

⭐Notre conseil : miser sur une victoire de l'OM avec un but d'Aubameyang. Avec le code WNMX*, vous pouvez tenter ce combiné sans risque : si les Grenats créent la surprise, votre mise de 100 € vous est rendue en cash

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