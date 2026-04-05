L’avantage du code promo Winamax WNMX*

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5 étapes pour activer votre bonus Winamax

Création du compte : inscrivez-vous sur Winamax via le site ou l'application officielle. Saisie du code : indiquez le code promo WNMX* au moment de votre inscription pour débloquer les 10 € de Freebets offerts. Dépôt initial : effectuez un premier dépôt (déposez 100 € pour profiter du plafond maximal de remboursement). Mise en jeu : placez votre premier pari sur l'affiche Monaco - Marseille (victoire, buteur, score exact...). Remboursement : votre pari passe ? Bravo, vous encaissez les gains. Votre pari échoue ? Winamax vous rembourse jusqu'à 100 € cash dès la fin de la rencontre.

Idées de pronos pour Monaco - Marseille

Actuellement au coude-à-coude, les deux formations jouent gros : une qualification directe pour la Ligue des Champions. Si les Monégasques peuvent compter sur le retour en forme de Lamine Camara au milieu de terrain, l'OM arrive sur le Rocher avec un défi de taille : compenser l'absence de son meilleur buteur Mason Greenwood, suspendu pour cette rencontre capitale.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de Monaco 2,10 Les Monégasques sont invaincus à domicile lors de leurs 5 dernières réceptions et Marseille voyage sans Greenwood. Moins de 2,5 buts 2,15 L'enjeu de la 3ème place pourrait rendre le match fermé, avec deux blocs tactiques très prudents. Buteur : Folarin Balogun 2,30 L'attaquant américain est l'homme en forme du Rocher et profitera des espaces laissés par la défense olympienne.

Avis de la rédaction

Sans son leader offensif anglais, l'OM risque de manquer de percussion face à une équipe de Monaco très équilibrée. Le coach marseillais devrait opter pour une défense renforcée pour ramener au moins un point, mais la puissance collective de l'ASM semble supérieure pour ce sprint final.

Nous voyons une victoire courte mais précieuse des locaux.

⭐Notre pronostic : victoire de Monaco (1-0).

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