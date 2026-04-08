Pourquoi choisir l'offre Winamax pour ce choc européen ?

La Ligue des Champions ne pardonne rien, mais Winamax, si. Pour ce quart de finale 100 % espagnol, utiliser le code promo Winamax WNMX* est une stratégie gagnante pour tout parieur averti. Le bénéfice est limpide : votre premier pari est remboursé en ARGENT RÉEL (CASH).

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Comment profiter de l'offre en 5 étapes simples

Inscription : créez votre profil sur le site ou l'application Winamax. Activation du code : lors du formulaire d'inscription, saisissez le code promo WNMX*. Premier dépôt : déposez la somme de votre choix (le remboursement est effectif jusqu'à 100 €). Placement du pari : misez sur Barcelone - Atl Madrid en Ligue des Champions. Résultat : si vous gagnez, vous empochez les bénéfices. Si vous perdez, Winamax vous rend votre mise en CASH.

Analyse des meilleures opportunités de mise

Entre un Barça porté par la magie de Lamine Yamal et un Atlético emmené par le duo Griezmann-Julián Alvarez, l'enjeu est colossal : prendre une option sur le dernier carré européen. Après s'être affrontés il y a quelques jours seulement en championnat, les deux géants espagnols se retrouvent pour le deuxième acte d'une trilogie printanière qui s'annonce légendaire.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de Barcelone 1,50 Le Barça a remporté 4 des 5 dernières confrontations directes, dont celle du week-end dernier (2-1). Les deux équipes marquent 1,45 Barcelone n'a pas gardé sa cage inviolée depuis 13 matchs en UCL, et l'attaque de l'Atleti est en feu. Buteur : Julián Alvarez 3,25 L'Argentin est une machine en Europe avec 14 buts lors de ses 17 dernières apparitions en UCL.

Avis de la rédaction

L'histoire joue contre les Catalans : le Barça n'a jamais éliminé l'Atlético en phase finale de C1. Cependant, la dynamique de l'équipe de Flick est impressionnante cette saison. Nous prévoyons un match intense où les espaces se libéreront en seconde période.

⭐Notre pronostic : victoire de Barcelone 2-1, un résultat serré qui laisse tout ouvert pour le retour, mais valide votre premier pari en toute sécurité.

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