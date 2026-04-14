Pourquoi choisir le code promo Winamax pour cette soirée européenne ?

Le code promo Winamax WNMX*** est l'arme ultime pour aborder les soirées de Ligue des Champions. Contrairement aux bonus classiques qui offrent des crédits de jeu, Winamax propose le remboursement en CASH.

Si votre premier pari sur ce choc européen est perdant, l'opérateur vous rembourse jusqu'à 100 € en argent réel. Vous pouvez donc tenter un coup d'éclat sur un scénario fou (prolongations, carton rouge, buteur improbable) sans prendre le moindre risque : si ça ne passe pas, vous récupérez votre mise et pouvez la retirer vers votre compte bancaire. De plus, les 10 € de freebets offerts suite à votre premier dépôt vous permettent de doubler le plaisir sur les autres matchs de la soirée.

Comment profiter de l'offre en 5 étapes simples

Inscription : connectez-vous sur Winamax et créez votre compte en quelques minutes.

Code Promo : lors de votre premier dépôt, insérez le code WNMX* pour valider l'éligibilité au remboursement cash. Dépôt initial : créditez votre compte (100 € pour optimiser le bonus). Vous recevrez immédiatement 10 € en freebets. Pari Ligue des Champions : placez votre premier pari sur Atletico Madrid - Barcelone (résultat, buteurs, corners, etc.). Gagnez ou soyez remboursé : si votre pari est gagnant, vous empochez les gains. S'il est perdant, Winamax vous rend vos 100 € en cash !

Nos idées de paris pour le choc européen

Plus qu'un simple duel national, c'est une place dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions qui se joue. D'un côté, les hommes de Diego Simeone, véritables spécialistes des joutes européennes à haute tension, cherchent à étouffer le génie catalan par leur pressing asphyxiant.

De l'autre, le Barça de Hansi Flick retrouve ses lettres de noblesse sur la scène continentale. Portés par une nouvelle génération décomplexée et l'expérience de Robert Lewandowski, les Blaugranas arrivent avec l'ambition de dicter le tempo pour remonter le score de 2 buts à 0 en faveur de l’Atletico. Dans cette compétition où chaque détail compte et où le but à l'extérieur ne pèse plus, ce match retour promet une tension dramatique idéale pour vos pronostics.

Pari Cote Pourquoi ? 💪Victoire de l'Atletico 3,65 La force du Metropolitano en C1 transforme souvent les Colchoneros en machines à gagner. 🕷️Buteur : Julian Alvarez 2,90 L’Araignée est le joueur en forme de l’Atletico en Ligue des Champions et pourrait être celui qui qualifie le club en demi-finale. 📉Moins de 2,5 buts 2,90 L’Atletico doit défendre pour se qualifier et c’est la spécialité de l’équipe de Simeone en Ligue des Champions.

L'avis de la rédaction

La Ligue des Champions transforme l'ADN de ces deux équipes. Si le Barça brille par sa possession, l'Atletico excelle dans l'art de faire déjouer ses adversaires dans les grands rendez-vous. Nous voyons un match très fermé, décidé sur un coup de pied arrêté ou un exploit individuel.

⭐Notre pronostic : Victoire 1-0 de l'Atletico Madrid. C'est le type de score parfait pour profiter de la sécurité du remboursement cash de Winamax !

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