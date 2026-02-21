Code promo Betclic : votre pari sur PSG - Metz remboursé jusqu’à 100€

Après leur succès récent, les Parisiens comptent bien soigner leurs statistiques devant leur public. Profitez de ce rendez-vous pour activer votre bonus avec le code promo Betclic BCG***.

Pourquoi choisir le code promo Betclic BCG*** ?

Placer votre premier pari avec le code BCG*** vous offre une sérénité totale grâce à un système de protection simple et efficace :

Couverture de votre mise : si votre premier pronostic est erroné, vous ne perdez pas votre argent. Betclic s'engage à vous recréditer la somme engagée jusqu'à 100 €.

: si votre premier pronostic est erroné, vous ne perdez pas votre argent. Betclic s'engage à vous recréditer la somme engagée jusqu'à 100 €. Flexibilité des feebets : le remboursement est versé sous forme de feebets, vous permettant de retenter votre chance sur n'importe quel autre événement sportif sans piocher dans votre compte bancaire.

: le remboursement est versé sous forme de feebets, vous permettant de retenter votre chance sur n'importe quel autre événement sportif sans piocher dans votre compte bancaire. Pas de conditions de cotes : contrairement à d'autres offres, cette sécurité s'applique que vous misiez sur une petite cote ou sur un score exact très audacieux.

Comment débloquer votre bonus de 100€ ?

Ouverture de compte : rendez-vous sur le site ou l'application Betclic pour remplir le formulaire d'inscription.

Saisie du code : inscrivez impérativement BCG*** dans le champ « Code Promo » avant de valider. Premier dépôt : créditez votre compte (100 € pour bénéficier de l'avantage maximum). Validation du pari : misez sur l'affiche PSG - Metz. Résultat : soit vous encaissez vos gains, soit vous recevez vos feebets en cas de perte !

Nos idées de paris pour PSG - Metz ce soir

Pari Cote Pourquoi parier ? Victoire du PSG & +2,5 buts 1.24 Metz possède la défense la plus fragile du championnat face à l'armada offensive de Luis Enrique. Buteur : Bradley Barcola 1.80 L'international français est actuellement l'élément offensif le plus régulier du PSG. Score exact : 3-0 ou 4-0 5.50 Un scénario très probable au Parc, idéal pour utiliser la protection du premier pari.

💡 L'avis de la rédaction : le PSG devrait dominer cette rencontre de la tête et des épaules. Face à des Messins en difficulté, le festival offensif est attendu. On pronostique une victoire nette 3-0 des Parisiens.

+