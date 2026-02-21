Goal.com
En direct

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).

https://www.joueurs-info-service.fr/
DRAC
+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication
code promo betclic bcgoal
Dorian Cadart

Code promo Betclic : votre pari sur PSG - Metz remboursé jusqu’à 100€

Ce samedi 21 février 2026, le Parc des Princes accueille une affiche aux enjeux opposés pour la 23e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, au coude à coude pour la première place, reçoit le FC Metz.

Après leur succès récent, les Parisiens comptent bien soigner leurs statistiques devant leur public. Profitez de ce rendez-vous pour activer votre bonus avec le code promo Betclic BCG***.

Pourquoi choisir le code promo Betclic BCG*** ?

Placer votre premier pari avec le code BCG*** vous offre une sérénité totale grâce à un système de protection simple et efficace :

  • Couverture de votre mise : si votre premier pronostic est erroné, vous ne perdez pas votre argent. Betclic s'engage à vous recréditer la somme engagée jusqu'à 100 €.
  • Flexibilité des feebets : le remboursement est versé sous forme de feebets, vous permettant de retenter votre chance sur n'importe quel autre événement sportif sans piocher dans votre compte bancaire.
  • Pas de conditions de cotes : contrairement à d'autres offres, cette sécurité s'applique que vous misiez sur une petite cote ou sur un score exact très audacieux.

Comment débloquer votre bonus de 100€ ?

Ouverture de compte : rendez-vous sur le site ou l'application Betclic pour remplir le formulaire d'inscription.

  1. Saisie du code : inscrivez impérativement BCG*** dans le champ « Code Promo » avant de valider.
  2. Premier dépôt : créditez votre compte (100 € pour bénéficier de l'avantage maximum).
  3. Validation du pari : misez sur l'affiche PSG - Metz.
  4. Résultat : soit vous encaissez vos gains, soit vous recevez vos feebets en cas de perte !

Nos idées de paris pour PSG - Metz ce soir

PariCotePourquoi parier ?
Victoire du PSG & +2,5 buts1.24Metz possède la défense la plus fragile du championnat face à l'armada offensive de Luis Enrique.
Buteur : Bradley Barcola1.80L'international français est actuellement l'élément offensif le plus régulier du PSG.
Score exact : 3-0 ou 4-05.50Un scénario très probable au Parc, idéal pour utiliser la protection du premier pari.

💡 L'avis de la rédaction : le PSG devrait dominer cette rencontre de la tête et des épaules. Face à des Messins en difficulté, le festival offensif est attendu. On pronostique une victoire nette 3-0 des Parisiens.

 +