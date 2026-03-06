Code promo Betclic : votre pari PSG - Monaco remboursé jusqu’à 100€ en feebets !

Pour parier sur ce rendez-vous de Ligue 1 avec un filet de sécurité, utilisez le code promo Betclic BCG* lors de votre inscription sur le bookmaker !

Pourquoi le code BCG*** est-il votre meilleur allié ?

Le football de haut niveau réserve parfois des retournements de situation imprévisibles, surtout lors d'une affiche aussi indécise. Le code promo Betclic vous permet de tenter un pari en limitant les risques !

Un premier essai sans pression : vous avez une intuition sur ce match ? Lancez-vous. Si le scénario ne tourne pas en votre faveur, Betclic vous couvre à hauteur de 100€ (en crédits de jeu)

: vous avez une intuition sur ce match ? Lancez-vous. Si le scénario ne tourne pas en votre faveur, Betclic vous couvre à hauteur de 100€ (en crédits de jeu) Le rebond en feebets : en cas de prono malheureux, la somme jouée vous est créditée sous forme de feebets. C'est la solution parfaite pour se relancer sur les autres rencontres de la journée ou sur les compétitions européennes à venir.

: en cas de prono malheureux, la somme jouée vous est créditée sous forme de feebets. C'est la solution parfaite pour se relancer sur les autres rencontres de la journée ou sur les compétitions européennes à venir. Zéro contrainte de jeu : que vous soyez adepte des cotes sûres ou des paris plus audacieux sur des buteurs, cet avantage s'applique à l'ensemble de l'offre de paris sans restriction de cote.

Les étapes pour débloquer vos 100€ en quelques minutes

Rejoignez Betclic : créez votre compte joueur sur le site ou via l'application mobile. Validez le code : n'oubliez pas d'inscrire BCG* dans la case prévue lors de l'enregistrement. Premier dépôt : versez les fonds sur votre compte (100€ permettent de profiter de la garantie maximale). Placez votre pari : choisissez votre type de pari sur le match PSG - Monaco. Vibrez devant le match : récupérez vos bénéfices en cas de succès, ou vos feebets si le résultat vous échappe !

Nos idées de paris pour PSG - Monaco

Entre des Parisiens en quête de suprématie et des Monégasques qui n'ont jamais peur de bousculer la hiérarchie, le spectacle s'annonce total.

Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Victoire du PSG 1.36 Au Parc, Paris possède une puissance de feu souvent trop importante pour les défenses adverses. Les deux équipes marquent 1.57 Monaco possède l'une des meilleures attaques du championnat et saura exploiter les contres. Buteur : Bradley Barcola 2.12 L'ailier parisien est le dynamiteur actuel de l'attaque et sa vitesse sera la clé du match.

💡 L'avis de la rédaction : on s'attend à une rencontre ouverte, avec beaucoup de rythme et de phases de transition. Monaco a le talent pour faire douter la défense parisienne, mais la profondeur de banc du PSG devrait faire la différence en fin de match. Notre pronostic : un succès 3-2 des Parisiens dans un match mémorable.

+