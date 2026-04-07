Une seconde chance en feebets avec le code BCG***

Parier sur un quart de finale de coupe d'Europe demande de l'audace, et c'est précisément ce que permet le code promo Betclic BCG***. L'avantage majeur de cette offre est de vous offrir un filet de sécurité indispensable : si votre premier pronostic ne se réalise pas, Betclic vous rembourse l'intégralité de votre mise, jusqu'à 100 € en FEEBETS (crédits de jeu non retirables).

C'est l'opportunité parfaite pour tenter une cote ambitieuse sur ce choc Sporting - Arsenal. Si le pari est perdant, vous disposez d'un nouveau capital pour vous refaire sur les prochains matchs. En complément, les nouveaux inscrits bénéficient de 5 parties de Poker Spin&Rush offertes, l'idéal pour varier les plaisirs entre deux analyses sportives.

5 étapes pour activer votre bonus BCG***

Création du compte : inscrivez-vous sur le site officiel de Betclic ou via l'application mobile. Saisie du code promo : indiquez impérativement le code BCG* lors de l'enregistrement pour devenir éligible. Premier versement : effectuez un dépôt (le bonus s'aligne sur votre première mise jusqu'à 100 €). Pari sur le match : placez votre premier pari sur le duel entre le Sporting et Arsenal. Crédit du bonus : si votre ticket est perdant, vous recevez vos feebets immédiatement après la fin de la rencontre.

Nos pistes de pronos pour ce quart de finale

Le stade José Alvalade s'apprête à gronder pour soutenir les Leoes de Lisbonne transcendés par leur buteur providentiel, Luis Suarez. Face à eux, les Gunners de Londres, plus solides que jamais, arrivent avec l'ambition de dicter le tempo grâce à la virtuosité technique de Noni Madueke. C'est un véritable duel de styles qui s'annonce, où chaque détail tactique pèsera lourd pour la qualification.

Pari Cote Pourquoi ? Arsenal gagne par 1 but d'écart 3,58 Les Gunners sont favoris mais le Sporting vendra chèrement sa peau à domicile. Double chance : Nul ou Sporting 1,91 À Lisbonne, le Sporting est capable de neutraliser les plus grands collectifs. Buteur : Viktor Gyokeres 2,58 Le buteur suédois est de retour dans son ancien stade de Lisbonne et pourrait leur jouer un mauvais tour.

L'avis de la rédaction

⭐Le conseil de l'expert : ce quart de finale aller s'annonce extrêmement serré. Si Arsenal possède une supériorité technique évidente, l'ambiance portugaise peut équilibrer les débats. Nous prévoyons un match nul 1-1 qui laisse tout ouvert pour le retour. Avec le code BCG*, n'hésitez pas à viser un score de parité ou un buteur spécifique : même en cas d'erreur, vos 100 € vous reviennent en feebets pour continuer l'aventure européenne !

+