Pourquoi opter pour le code promo Betclic ?

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5 étapes pour activer votre bonus Betclic

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Idées de paris pour PSG - Toulouse

Les Violets, installés dans la première moitié du tableau, n'ont plus rien de la proie facile des saisons passées. Porté par un Yann Gboho en feu, le Téfécé vient défier l'armada parisienne d'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Entre la quête du titre pour Paris et l'ambition européenne des Toulousains, l'enjeu est total dans la capitale.

Pari Cote Pourquoi ? PSG gagne par 2 buts ou + 1,64 À domicile, Paris cherche souvent à soigner son goal-average et sa domination. Les deux équipes marquent 1,84 Toulouse a marqué lors de ses 4 derniers déplacements et Paris concède souvent un but au Parc. Buteur : Ousmane Dembélé 1,90 En l'absence de certains cadres, l'ailier français est le détonateur principal de l'attaque parisienne.

Avis de la rédaction

Bien que Toulouse soit sur une dynamique positive, la marche parisienne semble encore un peu haute au Parc des Princes. Le PSG doit se rassurer après son dernier accroc à domicile et devrait imposer un rythme élevé dès l'entame. Nous prévoyons une rencontre animée où le talent individuel des Parisiens fera la différence, malgré une belle résistance occitane.

⭐Notre pronostic : victoire du PSG avec les deux équipes qui marquent.

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