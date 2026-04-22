Pourquoi choisir le code promo Betclic pour ce match ?

Le code promo Betclic BCG*** n'est pas un simple bonus de bienvenue ; c'est un véritable filet de sécurité pour vos débuts sur la plateforme. L'avantage majeur réside dans la flexibilité de l'offre. Si votre premier pronostic sur PSG - Nantes tombe à l'eau, Betclic vous crédite immédiatement le montant de votre mise (jusqu'à 100 €) en feebets.

C'est l'opportunité de tenter une grosse cote sans le stress habituel. En bonus, les amateurs de cartes seront ravis : l'opérateur offre également 5 parties de Poker Spin&Rush, une modalité ultra-rapide pour tenter de décrocher un jackpot en quelques minutes.

Comment activer votre bonus en 5 étapes simples

Inscription : rendez-vous sur le site ou l'application Betclic et remplissez le formulaire d'inscription. Code promo : saisissez impérativement le code BCG* dans le champ dédié pour activer l'offre. Dépôt : effectuez un premier dépôt (minimum 10 €) via le mode de paiement de votre choix. Pari : placez votre premier pari sur le match PSG - Nantes (Simple, Combiné, Pré-match ou Live). Remboursement : si votre pari est perdant, recevez jusqu'à 100 € de crédits de jeu non retirables dès la fin de la rencontre.

Idées de pronos pour PSG - Nantes

Si les Parisiens font figure de favoris naturels avec leur armada offensive et leur maîtrise technique, les Canaris, portés par une solidarité défensive retrouvée, n'ont jamais peur de bousculer la hiérarchie. Entre la quête de titre du PSG et la course au maintien côté nantais, l'enjeu est total.

Pari Cote Pourquoi ? 🏟️PSG gagne par 2 buts ou + 1,42 La puissance de frappe parisienne à domicile est souvent fatale aux blocs bas. ⚡Buteur : Bradley Barcola 2,02 En pleine forme, l'ailier tricolore multiplie les percussions et la finition. ⚽Plus de 2,5 buts dans le match 1,30 Les duels entre ces deux équipes sont historiquement prolifiques en spectacle.

L'avis de la rédaction

Pour cette rencontre, nous anticipons une domination nette des hommes de Luis Enrique. Nantes risque de subir les vagues parisiennes et de craquer physiquement en seconde période.

⭐Notre pronostic : une victoire 3-0 ou 3-1 du PSG. Avec le code BCG*, nous vous conseillons de tenter un pari audacieux sur un buteur spécifique pour maximiser votre gain potentiel sans risque.

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