Pourquoi utiliser le code promo Betclic pour ce match ?

Parier sur un déplacement de l'OM à Lorient est toujours un exercice de haute voltige. Si Marseille part favori, les Merlus ont souvent l'art de bousculer les cadors à domicile. Le code promo Betclic BCG*** est votre meilleur allié pour aborder cette rencontre sans stress.

Le principe est simple : vous misez sur l'issue du match, et si le scénario ne tourne pas en votre faveur, Betclic vous rembourse jusqu'à 100 € en feebets. C'est une opportunité idéale pour tenter une grosse cote sur un buteur ou un score exact. En bonus, vous recevrez 5 parties de Poker Spin&Rush, de quoi prolonger l'adrénaline bien après le coup de sifflet final.

Comment profiter du bonus en 5 étapes

Inscription : cliquez sur le bouton d'inscription du site Betclic et complétez vos informations personnelles. Code promo : lors de l'étape du formulaire dédiée aux avantages, saisissez le code BCG*. Dépôt initial : effectuez un premier dépôt (par carte bancaire, Apple Pay, etc.) pour alimenter votre compte. Pari : placez votre premier pari sur l'affiche Lorient - Marseille (résultat, nombre de buts, buteurs). Activation du remboursement : si votre coupon est perdant, Betclic crédite votre compte de la somme misée (jusqu'à 100 €) en crédits de jeu non retirables.

Nos idées de pronos pour Lorient - OM

Avec des talents comme Mason Greenwood, actuel meilleur buteur phocéen, et l'ancien Marseillais Bamba Dieng côté merlu, l'opposition de styles promet des étincelles sur la pelouse synthétique bretonne.

Pari Cote Pourquoi ? ⚓Victoire de Marseille 1,72 L'OM doit impérativement gagner pour rester dans le Top 4 et affiche une meilleure forme. 👟Buteur : Mason Greenwood 2,12 L'Anglais est l'arme fatale marseillaise cette saison avec déjà 15 réalisations au compteur. ⚽Plus de 2,5 buts 1,62 Historiquement, les duels entre ces deux équipes sont très prolifiques en buts (14 buts sur les 3 derniers matchs).

L'avis de la rédaction

Marseille ne peut pas se permettre de trébucher en Bretagne. Malgré l'envie de Bamba Dieng de briller face à son ancien club, la force de frappe olympienne emmenée par Greenwood et Aubameyang devrait faire plier la défense lorientaise.

⭐Notre pronostic : victoire de Marseille (3-1). Un pari à tenter avec le filet de sécurité Betclic !

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