Pourquoi utiliser le code promo Betclic pour ce match ?
Parier sur un déplacement de l'OM à Lorient est toujours un exercice de haute voltige. Si Marseille part favori, les Merlus ont souvent l'art de bousculer les cadors à domicile. Le code promo Betclic BCG*** est votre meilleur allié pour aborder cette rencontre sans stress.
Le principe est simple : vous misez sur l'issue du match, et si le scénario ne tourne pas en votre faveur, Betclic vous rembourse jusqu'à 100 € en feebets. C'est une opportunité idéale pour tenter une grosse cote sur un buteur ou un score exact. En bonus, vous recevrez 5 parties de Poker Spin&Rush, de quoi prolonger l'adrénaline bien après le coup de sifflet final.
Comment profiter du bonus en 5 étapes
- Inscription : cliquez sur le bouton d'inscription du site Betclic et complétez vos informations personnelles.
- Code promo : lors de l'étape du formulaire dédiée aux avantages, saisissez le code BCG*.
- Dépôt initial : effectuez un premier dépôt (par carte bancaire, Apple Pay, etc.) pour alimenter votre compte.
- Pari : placez votre premier pari sur l'affiche Lorient - Marseille (résultat, nombre de buts, buteurs).
- Activation du remboursement : si votre coupon est perdant, Betclic crédite votre compte de la somme misée (jusqu'à 100 €) en crédits de jeu non retirables.
Nos idées de pronos pour Lorient - OM
Avec des talents comme Mason Greenwood, actuel meilleur buteur phocéen, et l'ancien Marseillais Bamba Dieng côté merlu, l'opposition de styles promet des étincelles sur la pelouse synthétique bretonne.
|Pari
|Cote
|Pourquoi ?
|⚓Victoire de Marseille
|1,72
|L'OM doit impérativement gagner pour rester dans le Top 4 et affiche une meilleure forme.
|👟Buteur : Mason Greenwood
|2,12
|L'Anglais est l'arme fatale marseillaise cette saison avec déjà 15 réalisations au compteur.
|⚽Plus de 2,5 buts
|1,62
|Historiquement, les duels entre ces deux équipes sont très prolifiques en buts (14 buts sur les 3 derniers matchs).
L'avis de la rédaction
Marseille ne peut pas se permettre de trébucher en Bretagne. Malgré l'envie de Bamba Dieng de briller face à son ancien club, la force de frappe olympienne emmenée par Greenwood et Aubameyang devrait faire plier la défense lorientaise.
⭐Notre pronostic : victoire de Marseille (3-1). Un pari à tenter avec le filet de sécurité Betclic !