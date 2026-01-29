Code promo Betclic : jusqu’à 100€ remboursés sur Lille - Fribourg !

Profitez-en pour activer le code promo Betclic BCGOAL !
Code Promo Betclic "BCGOAL" : 100€ offerts pour vos paris
Pour cette rencontre entre Lille et Fribourg, l'offre de bienvenue du bookmaker est plus qu'intéressante ! En utilisant le code promo BCGOAL, vous sécurisez votre entrée dans le monde des paris sportifs.
Pourquoi choisir le code BCGOAL ?
Le fonctionnement est d'une simplicité totale : votre premier pari est 100% remboursé s'il est perdant, jusqu'à 100€ en feebets.
- Pari sans pression : Vous pouvez tenter une cote audacieuse sur la victoire des Dogues ou un score exact sans risquer votre capital.
- Liberté totale : Le bonus est valable sur tous les types de paris (buteur, nombre de buts, score à la mi-temps).
- Rapidité : Si votre prono ne passe pas, votre compte est crédité dès la fin du match.
Comment activer l'offre en 3 étapes :
- Créez votre compte sur Betclic.fr ou sur l'application du bookmaker.
- Saisissez le code promo BCGOAL dans la case dédiée lors de l'inscription.
- Placez votre premier pari sur Lille - Fribourg. S'il est perdant, vous récupérez vos 100€ !
Nos paris pour Lille - Fribourg
Voici notre sélection cotes à exploiter avec votre bonus :hCote
|Pari
|cote
|Pourquoi parier ?
|Victoire de Lille
|1.94
|Le LOSC est impérial dans son stade en compétition européenne
|Moins de 2.5 buts
|1.78
|Un duel tactique où les deux équipes vont d'abord chercher à ne pas perdre.
|Match nul à la mi-temps
|2.15
|Fribourg est une équipe disciplinée qui encaisse peu en début de match
💡 L'avis de la rédaction : Lille a l'expérience de ces rendez-vous. Portés par leur public, les Dogues devraient prendre le dessus sur une équipe de Fribourg parfois fébrile à l'extérieur. Victoire 2-1 de Lille.
Pourquoi parier sur Betclic ?
- L'app n°1 : L'application la mieux notée pour parier en direct.
- Retrait flash : Récupérez vos gains sur votre compte bancaire en quelques minutes.
- Sécurité : Un opérateur agréé par l'ANJ pour un jeu 100% légal.