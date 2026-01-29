Code promo Betclic : jusqu’à 100€ remboursés sur Lille - Fribourg !

Profitez-en pour activer le code promo Betclic BCGOAL !

Code Promo Betclic "BCGOAL" : 100€ offerts pour vos paris

Pour cette rencontre entre Lille et Fribourg, l'offre de bienvenue du bookmaker est plus qu'intéressante ! En utilisant le code promo BCGOAL, vous sécurisez votre entrée dans le monde des paris sportifs.

Pourquoi choisir le code BCGOAL ?

Le fonctionnement est d'une simplicité totale : votre premier pari est 100% remboursé s'il est perdant, jusqu'à 100€ en feebets.

Pari sans pression : Vous pouvez tenter une cote audacieuse sur la victoire des Dogues ou un score exact sans risquer votre capital.

: Vous pouvez tenter une cote audacieuse sur la victoire des Dogues ou un score exact sans risquer votre capital. Liberté totale : Le bonus est valable sur tous les types de paris (buteur, nombre de buts, score à la mi-temps).

: Le bonus est valable sur tous les types de paris (buteur, nombre de buts, score à la mi-temps). Rapidité : Si votre prono ne passe pas, votre compte est crédité dès la fin du match.

Comment activer l'offre en 3 étapes :

Créez votre compte sur Betclic.fr ou sur l'application du bookmaker. Saisissez le code promo BCGOAL dans la case dédiée lors de l'inscription. Placez votre premier pari sur Lille - Fribourg. S'il est perdant, vous récupérez vos 100€ !

Nos paris pour Lille - Fribourg

Voici notre sélection cotes à exploiter avec votre bonus :

Pari cote Pourquoi parier ? Victoire de Lille 1.94 Le LOSC est impérial dans son stade en compétition européenne Moins de 2.5 buts 1.78 Un duel tactique où les deux équipes vont d'abord chercher à ne pas perdre. Match nul à la mi-temps 2.15 Fribourg est une équipe disciplinée qui encaisse peu en début de match

💡 L'avis de la rédaction : Lille a l'expérience de ces rendez-vous. Portés par leur public, les Dogues devraient prendre le dessus sur une équipe de Fribourg parfois fébrile à l'extérieur. Victoire 2-1 de Lille.

Pourquoi parier sur Betclic ?

L'app n°1 : L'application la mieux notée pour parier en direct.

: L'application la mieux notée pour parier en direct. Retrait flash : Récupérez vos gains sur votre compte bancaire en quelques minutes.

: Récupérez vos gains sur votre compte bancaire en quelques minutes. Sécurité : Un opérateur agréé par l'ANJ pour un jeu 100% légal.

+