Code promo Betclic BCG*** : votre pari remboursé en feebets sur Monaco - Brest (100 €)

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Nos pistes de paris pour Monaco - Brest (Ligue 1)
Entre l'élégance technique des Monégasques et le fighting-spirit des Bretons, l'issue de ce match est un véritable défi pour les parieurs.
|Pari
|Cote
|Pourquoi tenter le coup ?
|Victoire de Monaco
|1,64
|À domicile, les Monégasques disposent d'une force de frappe supérieure pour forcer le verrou breton.
|Les deux équipes marquent
|1,61
|Brest ne ferme jamais le jeu en déplacement et Monaco concède régulièrement des occasions.
|Buteur : Folarin Balogun
|2,00
|L’attaquant américain est de retour à son meilleur niveau avec 5 buts inscrits lors des 5 derniers matchs.
💡 L'avis de la rédaction : Monaco doit impérativement s'imposer pour rester dans la course au titre, mais Brest a prouvé qu'il savait tenir tête aux gros calibres. On s'attend à un match ouvert avec des buts de chaque côté. Notre pronostic : une victoire serrée 2-1 des joueurs de la Principauté.