Code promo Betclic BCG*** : votre pari remboursé en feebets sur Monaco - Brest (100 €)

Pour miser sur cette affiche de Ligue 1, utilisez notre code promo Betclic BCG*** !

Pourquoi activer le code BCG*** pour ce duel ?

Dans un championnat aussi disputé que la Ligue 1, chaque détail peut faire basculer votre ticket. Le code BCG*** agit comme un véritable filet de sécurité pour vos pronostics :

Zéro pression sur votre premier essai : vous visualisez une victoire bretonne ou un festival offensif de Monaco ? Lancez-vous. Si le résultat vous échappe, Betclic vous rembourse votre mise initiale jusqu'à 100 €.

: vous visualisez une victoire bretonne ou un festival offensif de Monaco ? Lancez-vous. Si le résultat vous échappe, Betclic vous rembourse votre mise initiale jusqu'à 100 €. Le rebond grâce aux feebets : ce remboursement s'effectue sous forme de feebets, ce qui vous permet de vous relancer immédiatement sur les autres rencontres de la journée ou sur les compétitions européennes à venir.

: ce remboursement s'effectue sous forme de feebets, ce qui vous permet de vous relancer immédiatement sur les autres rencontres de la journée ou sur les compétitions européennes à venir. Une liberté totale de mise : que vous soyez adepte du score exact ou des paris sur les buteurs, cette offre de bienvenue s'applique à l'intégralité du match sans aucune contrainte de cote.

Les 5 étapes pour utiliser le code promo Betclic

Créez votre compte sur Betclic en quelques instants. Indiquez le code BCG*** dans la case « Code Promo ». Créditez votre compte (100 € pour profiter du bonus de bienvenue maximal). Validez votre premier pari sur le match Monaco - Brest. Soit vous encaissez vos gains, soit vous recevez vos feebets si le sort du match en décide autrement !

Nos pistes de paris pour Monaco - Brest (Ligue 1)

Entre l'élégance technique des Monégasques et le fighting-spirit des Bretons, l'issue de ce match est un véritable défi pour les parieurs.

Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Victoire de Monaco 1,64 À domicile, les Monégasques disposent d'une force de frappe supérieure pour forcer le verrou breton. Les deux équipes marquent 1,61 Brest ne ferme jamais le jeu en déplacement et Monaco concède régulièrement des occasions. Buteur : Folarin Balogun 2,00 L’attaquant américain est de retour à son meilleur niveau avec 5 buts inscrits lors des 5 derniers matchs.

💡 L'avis de la rédaction : Monaco doit impérativement s'imposer pour rester dans la course au titre, mais Brest a prouvé qu'il savait tenir tête aux gros calibres. On s'attend à un match ouvert avec des buts de chaque côté. Notre pronostic : une victoire serrée 2-1 des joueurs de la Principauté.

+