Code promo Betclic BCG*** : votre pari Real Madrid - Getafe remboursé jusqu’à 100€

Pour pimenter ce choc madrilène, pourquoi ne pas utiliser le code promo Betclic BCG*** ? Si votre premier pari est perdant, le bookmaker vous rembourse en crédits de jeu.

Les avantages du code promo Betclic

Placer un billet sur un derby, c’est toujours un pari sur l'intensité et l'imprévisible. Le code BCG* tombe à pic pour lever vos doutes et transformer ce stress en une vraie opportunité de gain :

Un baptême du feu protégé : placez votre premier pari l'esprit léger. Si Getafe parvient à accrocher les Merengues et fait déjouer votre analyse, vous ne perdez pas votre mise. Betclic vous couvre jusqu'à 100€.

: placez votre premier pari l'esprit léger. Si Getafe parvient à accrocher les Merengues et fait déjouer votre analyse, vous ne perdez pas votre mise. Betclic vous couvre jusqu'à 100€. La seconde chance en feebets : en cas de ticket perdant, le montant engagé vous est restitué sous forme de feebets. Une cartouche idéale pour se refaire immédiatement sur les prochaines affiches européennes ou de championnat sans piocher dans votre banque.

: en cas de ticket perdant, le montant engagé vous est restitué sous forme de feebets. Une cartouche idéale pour se refaire immédiatement sur les prochaines affiches européennes ou de championnat sans piocher dans votre banque. Le choix pour votre pari : que vous visiez une victoire par plusieurs buts d'écart ou un buteur spécifique, cette garantie fonctionne sans aucune limite de cote minimale.

Le fonctionnement du code promo

L'inscriptio n : filez sur la plateforme Betclic pour créer votre profil en moins de deux minutes.

n : filez sur la plateforme Betclic pour créer votre profil en moins de deux minutes. Le sésame : tapez bien le code BCG* dans la case prévue lors de votre enregistrement.

: tapez bien le code BCG* dans la case prévue lors de votre enregistrement. Le dépôt : créditez votre compte (100€ pour profiter du plafond de garantie maximal).

: créditez votre compte (100€ pour profiter du plafond de garantie maximal). Le pronostic : placez votre mise sur ce choc Real Madrid - Getafe.

: placez votre mise sur ce choc Real Madrid - Getafe. Le dénouement : encaissez le pactole ou recevez vos feebets si le résultat vous échappe !

Nos idées de paris pour ce soir

Face au bloc ultra-compact des hommes de José Bordalás, la "Casa Blanca" va devoir faire preuve de patience et de génie. Un duel de styles fascinant qui offre de belles opportunités de pronostics.

Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Victoire du Real Madrid 1.39 À domicile, les Merengues lâchent rarement des points face aux équipes de milieu de tableau. Moins de 2,5 buts 1.82 Getafe possède l'une des défenses les plus rugueuses de Liga et sait faire déjouer les gros. Buteur : Vinícius Júnior 2.20 En l'absence de Mbappé, le Brésilien récupère les clés de l'attaque et une plus grande liberté.

💡 L'avis de la rédaction : Le Real Madrid devrait logiquement s'imposer, mais ne vous attendez pas à un festival offensif. Getafe va fermer les espaces et multiplier les fautes pour casser le rythme. On mise sur un succès 2-0 du Real, acquis dans la douleur.

+