Code promo Betclic BCG*** : votre pari OM - Strasbourg remboursé !

Le stade Vélodrome s'apprête à vibrer pour cette nouvelle journée de championnat. L'Olympique de Marseille reçoit le RC Strasbourg dans une ambiance qui s'annonce électrique.

Entre des Phocéens en quête de podium et des Alsaciens toujours difficiles à manœuvrer, ce match est le terrain de jeu idéal pour utiliser le code promo Betclic BCG***.

Code promo Betclic « BCG*** » : votre 1e pari remboursé 

Pourquoi valider votre inscription avec le code BCG*** pour ce rendez-vous ? Découvrez les points forts de cette garantie :

  1. Un baptême du feu sécurisé : votre toute première mise bénéficie d'une couverture intégrale. Si votre prono tombe à l'eau, vous ne perdez pas votre capital. Attention toutefois, le remboursement est crédité en paris gratuits, pas en cash. Vous ne pourrez pas retirer les feebets, seulement les rejouer.
  2. Récupération instantanée : en cas de pari perdant, vous recevez jusqu'à 100 € en feebets immédiatement après le coup de sifflet final.
  3. Aucune contrainte de jeu : vous êtes libre de parier sur n'importe quel scénario (score exact, buteurs, nombre de corners) sans restriction de cote.

Comment utiliser le code Betclic ?

  1. Finalisez votre inscription sur Betclic.fr.
  2. Insérez le code BCG*** dans la zone « Code Promo ».
  3. Déposez et placez votre premier pari sur Marseille - Strasbourg.
  4. Gagnez ou soyez remboursé en feebets pour retenter votre chance !

Nos idées de paris pour OM - Strasbourg ce soir 

PariCotePourquoi parier ?
Victoire de Marseille1.65L'OM doit s'imposer devant son public pour rester dans la course à la Ligue des Champions.
Buteur : Mason Greenwood1.95L'attaquant anglais est le facteur X de l'attaque olympienne au Vélodrome.
Plus de 2,5 buts dans le match1.50Strasbourg est une équipe joueuse qui ne ferme pas le jeu, même à l'extérieur.

💡 L'avis de la rédaction : Marseille part favori, mais Strasbourg a les moyens de poser des problèmes en contre-attaque. On imagine une rencontre ouverte avec une victoire marseillaise sur le score de 2-1 ou 3-1.

