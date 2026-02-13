Goal.com
Dorian Cadart

Code promo Betclic BCG*** : 100€ remboursés sur Rennes - PSG

Ce vendredi 13 février 2026, la Ligue 1 nous offre une affiche royale en ouverture de la 22e journée. Le Stade Rennais reçoit le Paris Saint-Germain.

Toujours redoutables devant leur public, les Rouge et Noir comptent bien bousculer les stars parisiennes. C'est le moment idéal pour activer votre bonus de bienvenue avec le code promo BCGOAL sur Betclic.

100€ de feebets avec le code promo Betclic

Envie de tenter un coup sur l'exploit rennais ou la domination parisienne ? Le code promo BCGOAL vous permet de parier ce soir avec une sécurité maximale.

⭐Pourquoi utiliser le code BCGOAL pour ce match ?

L'offre Betclic est l'une des plus simples du marché : votre premier pari est 100% remboursé s'il est perdant, jusqu'à 100€ en freebets.

  • Zéro stress sur votre premier jet : Si votre premier pronostic ne se réalise pas, la plateforme vous recrédite la totalité de votre mise.
  • Un filet de sécurité immédiat : Pas de délais interminables. Vous recevez vos feebets (jusqu'à 100€) dès que le résultat du match est entériné.
  • Liberté de jeu totale : Que vous tentiez un pari combiné risqué ou un buteur spécifique comme Barcola, la garantie s'applique sans conditions de cotes minimales.

Comment activer votre bonus de 100€ avant le match ?

  1. Inscrivez-vous sur le site ou l'application Betclic.
  2. Saisissez le code BCGOAL dans le champ "Code Promo" lors de l'inscription.
  3. Dépôt : Effectuez votre premier dépôt (100€ pour le bonus max).
  4. Pari : Placez votre premier pari sur Rennes - PSG ce soir à 21h00.
  5. Bonus : Gagnez votre pari ou recevez un remboursement intégral en freebets !

Nos idées de paris pour Rennes - PSG ce soir

PariCotePourquoi parier ?
Victoire du PSG1.39Paris survole le championnat et veut préparer au mieux son prochain rendez-vous européen.
Buteur : Bradley Barcola2.25L'ailier parisien est en feu cette saison et profite souvent des espaces laissés en contre.
Les deux équipes marquent1.50Rennes marque presque toujours à domicile, surtout lors des grandes affiches.

💡 L'avis de la rédaction : Rennes va probablement poser des problèmes au PSG en début de match, mais la profondeur de banc parisienne devrait faire la différence en seconde période. On pronostique une victoire du PSG 2-1 ou 3-1.

