Devant leur public, les Dogues ont l'occasion de prendre une option sérieuse sur la qualification. C'est le moment idéal pour utiliser le code promo Betclic BCG***

Code promo Betclic « BCG*** » : 100 € pour votre 1e pari

Vous souhaitez parier sur la scène européenne ? Le code BCG*** transforme votre première expérience en un moment sans pression grâce à ces garanties :

Une assurance sur votre premier ticket : ne craignez plus l'erreur de pronostic. Si votre pari sur ce match est perdant, votre mise ne s'envole pas.

ne craignez plus l'erreur de pronostic. Si votre pari sur ce match est perdant, votre mise ne s'envole pas. Remboursement en feebets : en cas d'échec, Betclic vous crédite automatiquement la somme engagée (dans la limite de 100 €) sous forme de feebets.

en cas d'échec, Betclic vous crédite automatiquement la somme engagée (dans la limite de 100 €) sous forme de feebets. Une liberté de choix totale : cette protection s'applique à tous les types de paris, qu'il s'agisse du résultat final, des buteurs ou même du nombre de cartons.

Comment déloquer votre bonus ?

Créez votre compte sur Betclic (site ou application). Entrez le code BCG*** lors de votre inscription. Placez votre toute première mise sur l'affiche Lille - Étoile Rouge. Gagnez votre pari ou récupérez vos feebets pour retenter votre chance !

Nos idées de paris pour Lille- Etoile Rouge ce soir

Pari Cote Pourquoi parier ? Victoire de Lille 1,52 Le LOSC est impérial à domicile cette saison et veut briller en Ligue Europa. Buteur : Olivier Giroud 2,40 Le meilleur buteur de l’équipe de France est le danger numéro 1 des Dogues en Ligue Europa. Plus de 2,5 buts 1,70 L'Étoile Rouge est une équipe qui joue crânement sa chance, ce qui promet un match ouvert.

💡 L'avis de la rédaction : Lille possède une supériorité technique évidente, mais devra se méfier de la combativité légendaire des Serbes. Nous voyons une victoire lilloise rythmée par plusieurs buts (2-1 ou 3-1).

+