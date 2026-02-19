Goal.com
En direct

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).

https://www.joueurs-info-service.fr/
DRAC
+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication
code promo betclic bcgoal
Dorian Cadart

Code promo Betclic BCG*** : 100 € remboursés en feebets sur Lille - Etoile Rouge Belgrade

Ce jeudi 19 février 2026, le stade Pierre-Mauroy s'illumine pour une soirée de Ligue Europa qui s'annonce électrique. Le LOSC accueille l'Étoile Rouge de Belgrade pour ce match aller des phases à élimination directe.

Devant leur public, les Dogues ont l'occasion de prendre une option sérieuse sur la qualification. C'est le moment idéal pour utiliser le code promo Betclic BCG***

Code promo Betclic « BCG*** » : 100 € pour votre 1e pari

Vous souhaitez parier sur la scène européenne ? Le code BCG*** transforme votre première expérience en un moment sans pression grâce à ces garanties :

  • Une assurance sur votre premier ticket : ne craignez plus l'erreur de pronostic. Si votre pari sur ce match est perdant, votre mise ne s'envole pas.
  • Remboursement en feebets : en cas d'échec, Betclic vous crédite automatiquement la somme engagée (dans la limite de 100 €) sous forme de feebets.
  • Une liberté de choix totale : cette protection s'applique à tous les types de paris, qu'il s'agisse du résultat final, des buteurs ou même du nombre de cartons.

Comment déloquer votre bonus ?

  1. Créez votre compte sur Betclic (site ou application).
  2. Entrez le code BCG*** lors de votre inscription.
  3. Placez votre toute première mise sur l'affiche Lille - Étoile Rouge.
  4. Gagnez votre pari ou récupérez vos feebets pour retenter votre chance !

Nos idées de paris pour Lille- Etoile Rouge ce soir

PariCotePourquoi parier ?
Victoire de Lille1,52Le LOSC est impérial à domicile cette saison et veut briller en Ligue Europa.
Buteur : Olivier Giroud2,40Le meilleur buteur de l’équipe de France est le danger numéro 1 des Dogues en Ligue Europa.
Plus de 2,5 buts1,70L'Étoile Rouge est une équipe qui joue crânement sa chance, ce qui promet un match ouvert.

💡 L'avis de la rédaction : Lille possède une supériorité technique évidente, mais devra se méfier de la combativité légendaire des Serbes. Nous voyons une victoire lilloise rythmée par plusieurs buts (2-1 ou 3-1).

 +