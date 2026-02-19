Devant leur public, les Dogues ont l'occasion de prendre une option sérieuse sur la qualification. C'est le moment idéal pour utiliser le code promo Betclic BCG***
Code promo Betclic « BCG*** » : 100 € pour votre 1e pari
Vous souhaitez parier sur la scène européenne ? Le code BCG*** transforme votre première expérience en un moment sans pression grâce à ces garanties :
- Une assurance sur votre premier ticket : ne craignez plus l'erreur de pronostic. Si votre pari sur ce match est perdant, votre mise ne s'envole pas.
- Remboursement en feebets : en cas d'échec, Betclic vous crédite automatiquement la somme engagée (dans la limite de 100 €) sous forme de feebets.
- Une liberté de choix totale : cette protection s'applique à tous les types de paris, qu'il s'agisse du résultat final, des buteurs ou même du nombre de cartons.
Comment déloquer votre bonus ?
- Créez votre compte sur Betclic (site ou application).
- Entrez le code BCG*** lors de votre inscription.
- Placez votre toute première mise sur l'affiche Lille - Étoile Rouge.
- Gagnez votre pari ou récupérez vos feebets pour retenter votre chance !
Nos idées de paris pour Lille- Etoile Rouge ce soir
|Pari
|Cote
|Pourquoi parier ?
|Victoire de Lille
|1,52
|Le LOSC est impérial à domicile cette saison et veut briller en Ligue Europa.
|Buteur : Olivier Giroud
|2,40
|Le meilleur buteur de l’équipe de France est le danger numéro 1 des Dogues en Ligue Europa.
|Plus de 2,5 buts
|1,70
|L'Étoile Rouge est une équipe qui joue crânement sa chance, ce qui promet un match ouvert.
💡 L'avis de la rédaction : Lille possède une supériorité technique évidente, mais devra se méfier de la combativité légendaire des Serbes. Nous voyons une victoire lilloise rythmée par plusieurs buts (2-1 ou 3-1).