Dorian Cadart

Code promo Betclic BCG*** : 100 € remboursés en feebets pour Strasbourg - Monaco

Ce jeudi 5 février 2026, le Stade de la Meinau s'apprête à vibrer pour un 8e de finale de Coupe de France explosif. Entre un Strasbourg redoutable devant son public et une équipe de Monaco qui joue sa saison sur cette compétition, l'intensité sera au rendez-vous.

Code Promo Betclic « BCG*** » : 100 € offerts pour vos paris

Pour ce match couperet, Betclic accompagne les nouveaux parieurs avec une offre simple et efficace. En utilisant le code exclusif BCGOAL, vous pariez sur Strasbourg - Monaco avec un filet de sécurité total.

⭐Les avantages du bonus :

  • Simplicité : votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € en feebets s'il est perdant.
  • Pari sans risque : vous pouvez tenter une grosse cote sur une qualification ou un score exact.
  • Liberté totale : le bonus est valable sur tous les marchés (qualification, buteurs, prolongations incluses).
  • Crédit rapide : si votre prono ne passe pas, vous récupérez votre mise pour vos prochains paris.

Comment activer votre bonus de 100 € ce soir ?

  1. Inscrivez-vous sur Betclic.fr ou via l'application mobile.
  2. Saisissez le code BCGOAL dans le champ  "Code Promo" lors de la création de votre compte.
  3. Déposez la somme que vous souhaitez engager (jusqu'à 100 €).
  4. Placez votre pari sur le match Strasbourg - Monaco de ce soir.
  5. Gagnez votre pari ou recevez un remboursement intégral en feebets !

Nos idées de paris pour Strasbourg - Monaco

PariCotePourquoi parier ?
Qualification de Strasbourg1.75Le Racing est impérial à domicile et Monaco arrive avec une infirmerie bien remplie (Fati, Pogba absents).
Les deux équipes marquent1.47Les deux formations ont des défenses fébriles mais un potentiel offensif intact.
Buteur : Joaquin Panichelli2.58L'attaquant strasbourgeois est en pleine confiance et sera le danger n°1 ce soir.


💡 L'avis de la rédaction : dans l'ambiance bouillante de la Meinau, Strasbourg part avec un léger avantage psychologique. Monaco, malgré ses blessés, reste dangereux en contre. On mise sur un match nul (2-2) avec une qualification alsacienne au bout du suspense.

