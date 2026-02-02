Code promo Betclic : 100€ remboursés pour Majorque - Séville

C'est le moment idéal pour profiter de notre code promo Betclic BCGOAL.
Code Promo Betclic "BCGOAL" : 100€ offerts pour vos paris
Vous hésitez sur l'issue de ce match ? Avec Betclic et le code promo BCGOAL, vous pouvez parier sur Majorque - Séville en toute sérénité.
⭐Les avantages du bonus Betclic :
- Le principe est simple : votre premier pari est 100% remboursé s'il est perdant, jusqu'à 100€.
- Sécurité : Vous misez 100€ sur une victoire de Séville ou un nul. Si le résultat est différent, Betclic vous rend vos 100€ en feebets.
- Liberté : L'offre est valable sur tous les marchés (score exact, buteurs, nombre de corners, etc.).
- Vitesse : Le remboursement est crédité sur votre compte dès la fin de la rencontre.
Comment activer votre bonus de 100€ ce soir ?
- Inscrivez-vous sur Betclic via l'application ou le site du bookmaker.
- Saisissez le code BCGOAL dans le champ "Code Promo" lors de l'inscription.
- Déposez la somme que vous souhaitez parier (jusqu'à 100€).
- Misez sur l'affiche Majorque - Séville de ce soir.
- Gagnez ou recevez un remboursement intégral de votre mise en feebets !
Nos idées de paris pour Majorque - Séville
|Pari
|Cote
|Pourquoi parier ?
|Match nul
|3.10
|Deux équipes très proches tactiquement qui se neutralisent souvent.
|Moins de 2,5 buts
|1.58
|Majorque possède l'une des défenses les plus solides à domicile.
|Score exact : 1-1
|5.40
|Un score fréquent en Liga pour ces deux formations.
💡 L'avis de la rédaction : On s'attend à une rencontre très fermée. Majorque va verrouiller le jeu et Séville peine souvent à l'extérieur. Un partage des points semble le scénario le plus probable.
+