Code promo Betclic : 100€ remboursés pour Majorque - Séville

Ce soir, le stade de Son Moix accueille une affiche cruciale du championnat espagnol. Entre des Majorquins intraitables à domicile et des Sévillans en quête de rachat à l’extérieur, le spectacle s'annonce intense.

C'est le moment idéal pour profiter de notre code promo Betclic BCGOAL.

Code Promo Betclic "BCGOAL" : 100€ offerts pour vos paris

Vous hésitez sur l'issue de ce match ? Avec Betclic et le code promo BCGOAL, vous pouvez parier sur Majorque - Séville en toute sérénité.

⭐Les avantages du bonus Betclic :

  • Le principe est simple : votre premier pari est 100% remboursé s'il est perdant, jusqu'à 100€.
  • Sécurité : Vous misez 100€ sur une victoire de Séville ou un nul. Si le résultat est différent, Betclic vous rend vos 100€ en feebets.
  • Liberté : L'offre est valable sur tous les marchés (score exact, buteurs, nombre de corners, etc.).
  • Vitesse : Le remboursement est crédité sur votre compte dès la fin de la rencontre.

Comment activer votre bonus de 100€ ce soir ?

  1. Inscrivez-vous sur Betclic via l'application ou le site du bookmaker.
  2. Saisissez le code BCGOAL dans le champ "Code Promo" lors de l'inscription.
  3. Déposez la somme que vous souhaitez parier (jusqu'à 100€).
  4. Misez sur l'affiche Majorque - Séville de ce soir.
  5. Gagnez ou recevez un remboursement intégral de votre mise en feebets !

Nos idées de paris pour Majorque - Séville

PariCotePourquoi parier ?
Match nul3.10Deux équipes très proches tactiquement qui se neutralisent souvent.
Moins de 2,5 buts1.58Majorque possède l'une des défenses les plus solides à domicile.
Score exact : 1-15.40Un score fréquent en Liga pour ces deux formations.

💡 L'avis de la rédaction : On s'attend à une rencontre très fermée. Majorque va verrouiller le jeu et Séville peine souvent à l'extérieur. Un partage des points semble le scénario le plus probable.
