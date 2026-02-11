Goal.com
Code promo Betclic : 100€ remboursés en feebets sur Man. City vs Fulham

C’est le grand rendez-vous de ce mercredi soir à l’Etihad Stadium ! Manchester City (2e) accueille Fulham (12e) pour le compte de la 26e journée de Premier League.

Après leur victoire héroïque à Anfield contre Liverpool (2-1), les hommes de Pep Guardiola n'ont qu'un objectif : mettre la pression sur Arsenal pour la course au titre. Pour vibrer devant ce match, profitez de notre code promo Betclic.

Code Promo Betclic "BCG***" : 100€ remboursés sur votre 1e pari

Envie de parier sur une démonstration des Skyblues ou sur un exploit des Londoniens ? Le code promo BCGOAL vous permet de jouer ce soir avec une sécurité maximale.

⭐Pourquoi utiliser le code BCGOAL pour ce match ?

Le bonus Betclic est le plus simple du marché : votre premier pari est 100% remboursé s'il est perdant, jusqu'à 100€ en feebets.

  • Vous misez sur le match. Si vous vous trompez, Betclic vous rend votre mise.
  • L'offre est valable sur tous les types de paris (buteur, score exact, handicap, etc.).
  • Votre remboursement est crédité sur votre compte dès le coup de sifflet final.

Comment activer votre code promo Betclic avant le coup d'envoi ?

  1. Inscrivez-vous sur le site ou l'application Betclic.
  2. Saisissez le code BCGOAL dans le champ "Code Promo" durant votre inscription.
  3. Effectuez votre premier dépôt (100€ recommandés pour le bonus max).
  4. Placez votre premier pari sur le match Man City - Fulham de ce soir (20h30).
  5. Soit vous gagnez, soit vous êtes remboursé en feebets jusqu'à 100€ !

Nos idées de paris pour Manchester City - Fulham ce soir

PariCotePourquoi parier ?
Victoire de Man City1.34City a remporté ses 19 dernières confrontations face à Fulham.
Buteur : Erling Haaland1.54Le meilleur buteur de PL est insatiable à domicile cette saison.
City gagne & les deux marquent2.60Fulham marque souvent à l'extérieur mais City reste supérieur.

💡 L'avis de la rédaction : Manchester City affiche une forme étincelante avec ses recrues hivernales. Devant Gianluigi Donnarumma, le bloc défensif mené par Rúben Dias semble solide, tandis que le duo Haaland-Cherki promet des étincelles. On pronostique une victoire 3-1 des Citizens.

