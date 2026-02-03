Code promo Betclic : 100€ remboursés en feebets pour OM - Rennes

C'est l'occasion de placer votre premier pari avec le code promo Betclic BCGOAL pour vibrer tout au long de la soirée.

Code Promo Betclic "BCGOAL" : 100€ offerts pour vos paris

Pour ce choc entre l'OM et Rennes, Betclic propose son offre phare aux nouveaux joueurs. En utilisant le code exclusif BCGOAL, vous bénéficiez d'une sécurité totale sur votre premier prono.

Les points clés du bonus :

Le principe est imbattable : votre premier pari est remboursé jusqu'à 100€ en freebets s'il est perdant.

: votre premier pari est remboursé jusqu'à 100€ en freebets s'il est perdant. Sans pression : Vous pouvez tenter une belle cote sur une victoire rennaise ou un buteur précis.

: Vous pouvez tenter une belle cote sur une victoire rennaise ou un buteur précis. Liberté : Le bonus s'applique sur tous les types de paris (combiné, simple, live).

: Le bonus s'applique sur tous les types de paris (combiné, simple, live). Remboursement : Si le résultat ne vous est pas favorable, vos 100€ reviennent dans votre poche sous forme de crédits de jeu.

Comment activer votre bonus de 100 € avant le coup d'envoi ?

Inscrivez-vous sur Betclic.fr ou sur l'application mobile. Entrez le code BCGOAL dans le champ « Code Promo » durant l'inscription. Effectuez votre premier dépôt (jusqu'à 100 € pour un bonus max). Placez votre pari sur Marseille - Rennes avant ce soir. Encaissez vos gains ou soyez remboursé si votre pari est perdant !

Nos idées de paris pour OM - Rennes

Pari Cote Pourquoi parier ? Victoire de l'OM 1.56 L'OM est solide à domicile et porté par la ferveur du Vélodrome. Les deux équipes marquent 1.53 Rennes a une attaque efficace mais concède souvent des buts à l'extérieur. Marseille gagne & +2,5 buts 1.98 Idéal pour maximiser le bonus BCGOAL sur un scénario offensif.

+