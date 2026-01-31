Code promo Betclic : 100€ de bonus pour Paris FC - OM

Et si pour l'occasion, vous profitiez de notre code promo Betclic BCGOAL ?

Code Promo Betclic : 100 € offerts pour vos paris

Vous voulez parier sur ce match sans prendre de risque ? Le code promo BCGOAL est votre meilleur allié.

Pourquoi utiliser le code Betclic pour PFC - OM ?

Le bonus Betclic est simple et efficace : votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € s'il est perdant.

: votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € s'il est perdant. Pariez serein : vous misez sur la victoire du PFC ou de l'OM.

: vous misez sur la victoire du PFC ou de l'OM. Le filet de sécurité : si votre prono ne passe pas, Betclic vous rend votre mise en feebets (paris gratuits) jusqu'à 100 €.

: si votre prono ne passe pas, Betclic vous rend votre mise en feebets (paris gratuits) jusqu'à 100 €. Rapidité : le bonus est crédité dès la fin du coup de sifflet final.

Comment activer votre bonus de 100 € ?

Inscription : cliquez sur le bouton d'inscription sur Betclic.fr. Code promo : indiquez BCGOAL dans le champ dédié avant de valider. Dépôt : créditez votre compte (ex: 100 €). Pari : misez sur Paris FC - OM. Bonus : soit vous gagnez, soit vous êtes remboursé jusqu'à 100 € !

Nos conseils de paris pour Paris FC - Marseille

Pari Cote Pourquoi parier ? Victoire de l'OM 1.86 L'expérience marseillaise pourrait faire la différence dans ce contexte chaud Les deux équipes marquent 1.56 Le PFC pousse à domicile et l'OM a une attaque toujours prolifique Plus de 2.5 buts 1.60 Un match ouvert entre deux équipes qui veulent s'affirmer.

💡 L'avis de la rédaction : le Paris FC n'a rien à perdre et va jouer crânement sa chance, mais l'OM semble mieux armé pour gérer la pression de ce match. On voit un succès olympien 2-1.

+