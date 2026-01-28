Goal.com
Code promo Betclic : 100 € de bonus pour parier sur Monaco - Juventus

Le Stade Louis-II s’apprête à accueillir un monument du football italien : la Juventus de Turin. Pour l'AS Monaco, l'enjeu est de prouver que le club peut rivaliser avec les plus grands d'Europe.

C’est le moment idéal pour utiliser le code promo Betclic BCGOAL.

Code Promo Betclic « BCGOAL » : 100 € remboursés si vous perdez

À l'occasion de ce choc européen entre l'AS Monaco et la Juventus, Betclic frappe fort pour les nouveaux joueurs. 

Pourquoi utiliser le code BCGOAL pour Monaco - Juve ?

Le principe est simple : votre premier pari est 100 % remboursé s'il n'est pas gagnant, jusqu'à une limite de 100 €.

  • Sécurité  : vous pouvez tenter une grosse cote sur ce match (comme le match nul ou un score exact) sans la peur de perdre votre mise initiale.
  • Crédit immédiat : si la Juventus l'emporte alors que vous aviez misé sur Monaco, Betclic vous reverse vos 100 € en feebets (crédits de jeu) dès la fin de la rencontre.
  • Aucune condition complexe : contrairement à d'autres bookmakers, le bonus est activable sur n'importe quel type de pari (simple, combiné, direct).

Comment activer le code promo Betclic pour Monaco - Juve ?

Pour parier sur ce choc sans prendre de risque, suivez ces étapes simples :

  1. Inscription : allez sur Betclic.fr ou l'application mobile et remplissez le formulaire.
  2. Code promo : saisissez le code BCGOAL lors de la création de votre compte.
  3. Dépôt : créditez votre compte (100 € conseillés pour optimiser le bonus).
  4. Premier pari : misez sur Monaco - Juventus.
  5. Remboursement : si votre pari est perdant, Betclic vous rend 100 % de votre mise en feebets jusqu'à 100 € juste après le match !

Nos idées de paris pour Monaco - Juventus

Quelques cotes pour profiter de votre bonus Betclic :

PariCotePourquoi parier ?
Match nul3.60Deux équipes tactiques qui pourraient se neutraliser à l'aller
Moins de 2.5 buts2.12La Juventus est réputée pour sa défense de fer en Europe.
Monaco ou Nul1.80Monaco est très solide à domicile devant ses supporters.

💡 L'avis de la rédaction : on s'attend à un match fermé. La Juventus va probablement chercher à verrouiller le jeu. Un score de 0-0 ou 1-1 est tout à fait envisageable.

