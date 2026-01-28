Code promo Betclic : 100 € de bonus pour parier sur Monaco - Juventus

C’est le moment idéal pour utiliser le code promo Betclic BCGOAL.

Code Promo Betclic « BCGOAL » : 100 € remboursés si vous perdez

À l'occasion de ce choc européen entre l'AS Monaco et la Juventus, Betclic frappe fort pour les nouveaux joueurs.

Pourquoi utiliser le code BCGOAL pour Monaco - Juve ?

Le principe est simple : votre premier pari est 100 % remboursé s'il n'est pas gagnant, jusqu'à une limite de 100 €.

Sécurité : vous pouvez tenter une grosse cote sur ce match (comme le match nul ou un score exact) sans la peur de perdre votre mise initiale.

: vous pouvez tenter une grosse cote sur ce match (comme le match nul ou un score exact) sans la peur de perdre votre mise initiale. Crédit immédiat : si la Juventus l'emporte alors que vous aviez misé sur Monaco, Betclic vous reverse vos 100 € en feebets (crédits de jeu) dès la fin de la rencontre.

: si la Juventus l'emporte alors que vous aviez misé sur Monaco, Betclic vous reverse vos 100 € en feebets (crédits de jeu) dès la fin de la rencontre. Aucune condition complexe : contrairement à d'autres bookmakers, le bonus est activable sur n'importe quel type de pari (simple, combiné, direct).

Comment activer le code promo Betclic pour Monaco - Juve ?

Pour parier sur ce choc sans prendre de risque, suivez ces étapes simples :

Inscription : allez sur Betclic.fr ou l'application mobile et remplissez le formulaire. Code promo : saisissez le code BCGOAL lors de la création de votre compte. Dépôt : créditez votre compte (100 € conseillés pour optimiser le bonus). Premier pari : misez sur Monaco - Juventus. Remboursement : si votre pari est perdant, Betclic vous rend 100 % de votre mise en feebets jusqu'à 100 € juste après le match !

Nos idées de paris pour Monaco - Juventus

Quelques cotes pour profiter de votre bonus Betclic :

Pari Cote Pourquoi parier ? Match nul 3.60 Deux équipes tactiques qui pourraient se neutraliser à l'aller Moins de 2.5 buts 2.12 La Juventus est réputée pour sa défense de fer en Europe. Monaco ou Nul 1.80 Monaco est très solide à domicile devant ses supporters.

💡 L'avis de la rédaction : on s'attend à un match fermé. La Juventus va probablement chercher à verrouiller le jeu. Un score de 0-0 ou 1-1 est tout à fait envisageable.

+