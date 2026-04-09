Cinq paris outsiders à travers l'Europe ce week-end

Nous avons analysé des matchs impliquant Liverpool, l'Atlético Madrid et l'Inter Milan, entre autres, et avons trouvé des paris intéressants.

Outsiders à soutenir Cotes Burnley vs Liverpool - Les deux équipes marquent 1.49 Atlético Madrid vs Villarreal - Match nul 3.60 La Juventus bat l'Inter Milan 2.75 Lens marque 1 ou 2 buts contre le PSG 1.72 Eintracht Francfort bat le Bayer Leverkusen 2.82

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Burnley vs Liverpool - Les deux équipes marquent

La saison de Liverpool sera probablement définie par leur attaque redoutable et une défense discutable. Leur ligne arrière a récemment été percée par Crystal Palace, Bournemouth et Newcastle United. Bien qu'une victoire de Burnley semble très improbable, ils pourraient marquer une ou deux fois.

Arne Slot était ravi d'avoir gardé sa première cage inviolée contre Arsenal, mais c'était le résultat d'un match très serré. Les Clarets et Scott Parker pourraient très bien marquer dans un match à l'extérieur plus ouvert.

Atlético Madrid vs Villarreal - Match nul

L'Atlético de Diego Simeone a connu un début de saison difficile, n'ayant pas encore gagné après trois matchs. C'est particulièrement frustrant, étant donné qu'ils ont joué contre l'Espanyol, Elche et Alavés. Pendant ce temps, Villarreal est invaincu. El Submarino Amarillo est également l'équipe la plus prolifique de la ligue, ayant marqué huit fois en trois matchs.

Ils ont aussi la meilleure défense, n'ayant encaissé qu'un seul but. Marcelino García Toral fait un excellent travail et sera confiant avant ce match. Bien que ce ne soit pas facile, les Rojiblancos seront désireux de rebondir à domicile. Cependant, les visiteurs pourraient trouver le chemin des filets.

La Juventus bat l'Inter Milan

Ce sera un match serré. La Juventus n'est jamais vraiment un "outsider" étant donné sa taille, mais ses adversaires sont légèrement favoris ici. Le bon début de la Juve les a vus battre Parme et Gênes, et ils abordent ce match en deuxième position de la Serie A. L'Inter Milan, quant à lui, a trébuché avant la pause internationale. Les Nerazzurri ont dominé le Torino lors de la première journée, mais ont subi une défaite inattendue à domicile contre l'Udinese.

La Vecchia Signora verra une opportunité de sécuriser des victoires consécutives dans le Derby d'Italia. Dusan Vlahovic a déjà quelques buts à son actif, tandis que Jonathan David a marqué son premier but de la saison. Tous deux aimeraient ajouter à leur total et montrer les possibles prétentions au titre du club.

Lens marque 1 ou 2 buts contre le PSG

Le Paris Saint-Germain n'est pas content de l'équipe nationale française en ce moment. Cette pause internationale a vu le PSG perdre des joueurs importants, comme Ousmane Dembélé et Désiré Doué, à cause de blessures relativement longues. Bien que le PSG ait de la profondeur, le RC Lens sera soulagé de ne pas avoir à jouer contre eux.

Les Sang et Or trouveront probablement difficile de sécuriser les trois points au Parc des Princes. Cependant, ils ont bien commencé leur saison, ayant battu Le Havre et Brest après une défaite étroite contre Lyon. De plus, les Parisiens doivent se méfier de Wesley Saïd et Rayan Fofana. Les buts pourraient pleuvoir dans ce match.

Eintracht Francfort bat le Bayer Leverkusen

L'Eintracht Francfort a transféré quelques joueurs cet été, notamment Hugo Ekitike. Cependant, ils ont maintenu leur forme, ayant marqué 12 buts en trois matchs toutes compétitions confondues, dont quatre grâce à la nouvelle recrue Ritsu Doan. Ils seront confiants avant leur match à l'extérieur contre le Bayer Leverkusen cette semaine.

Leurs adversaires ont récemment traversé une période difficile en raison du départ de leur entraîneur, Xabi Alonso. Une défaite contre Hoffenheim et un match nul contre le Werder Brême à 10 ont coûté son poste à Erik ten Hag, et Kasper Hjulmand a maintenant pris le relais. L'espoir est qu'un nouveau manager aidera à domicile, mais Die Adler pourrait certainement lui infliger un début décevant.

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