5 matchs à cibler face au changement des données de buts en Ligue des Champions

La Ligue des Champions a toujours été divertissante. Cependant, le nombre moyen de buts a déjà augmenté par rapport à la saison précédente.

Marché des buts en Ligue des Champions au-dessus de 2,5 Cotes Real Madrid vs Juventus 1.52 Kairat Almaty vs Pafos 1.97 Union Saint-Gilliose vs Inter Milan 1.62 FC Copenhague vs Borussia Dortmund 1.67 Newcastle vs Benfica 1.62

Cotes fournies par Unibet. Correctes à la date de publication et sujettes à modification.

Profiter de la hausse des buts en Ligue des Champions

La saison dernière, la Ligue des Champions a vu 618 buts en 189 matchs. Elle est réputée pour produire des moments de brillance, surtout dans le dernier tiers. Aussi impressionnante que soit la moyenne de 3,26 buts par match, les chiffres de cette saison ont déjà dépassé ce total.

Cependant, il n'y a eu que deux journées de match, ce qui pourrait être une bonne idée de profiter de cette fête des buts dès maintenant. Pour mettre ce chiffre en perspective, la moyenne de buts la plus élevée de la compétition avant la saison dernière était de 3,24 buts par match en 2019/20.

Il est important de noter que la compétition a vu plus de 400 buts marqués dans le passé. Cependant, c'était sous son ancien format, quand il y avait deux phases de groupes. Puisqu'il n'y a pas de matchs retour dans ce nouveau format, les clubs sont plus enclins à attaquer plutôt qu'à jouer prudemment.

À l'approche de la troisième journée, le nombre moyen actuel de buts pour cette saison est de 3,58 par match. Certains clubs, comme Arsenal, ont été très solides défensivement, n'ayant pas encore encaissé de but. Par conséquent, il est préférable de se concentrer sur d'autres équipes pour trouver de la valeur.

Real Madrid vs Juventus : la ligne d'attaque enviable du Real devrait continuer sa série de buts

Ces deux équipes font partie des plus expérimentées de l'histoire de la Ligue des Champions. Les hôtes ont disputé 505 matchs à ce jour, tandis que la Vieille Dame a participé à 313 rencontres. Il n'est donc pas surprenant que les Blancos aient marqué un nombre impressionnant de 1111 buts jusqu'à présent.

En considérant toute leur histoire, ils ont une moyenne de 2,2 buts par match. La Juve est assez loin derrière. Ils ont marqué un total de 497 buts, ce qui équivaut à une moyenne de 1,59 but par match. Cependant, la perspective des buts est assez similaire cette saison.

Les géants espagnols sont la deuxième équipe la plus létale de la compétition, ayant marqué sept buts en deux matchs. Kylian Mbappé a inscrit cinq de ces buts et a marqué lors de ses 10 dernières apparitions pour le club et le pays. Les quatre dernières sorties de Madrid toutes compétitions confondues ont livré 22 buts, avec toutes les rencontres produisant plus de quatre buts.

La Juve a été efficace en attaque, ayant inscrit six fois en deux matchs. Cependant, ils ont concédé six buts lors de leurs deux premiers matchs. Le club italien a un xG de 3,3 et un xGA de 3,2, ce qui signifie que ce match verra probablement beaucoup de buts.

Kairat Almaty vs Pafos : liberté offensive attendue dans le choc de la LDC

L'équipe kazakhe Kairat Almaty joue pour la première fois en Ligue des Champions. Ils se sont qualifiés après avoir remporté la Premier League du Kazakhstan 2024 et passé les tours de qualification. Cependant, ils ont mal commencé, perdant leurs deux premiers matchs.

Ils peinent à marquer des buts, n'en ayant réussi qu'un seul. Pour aggraver les choses, leur défense n'est pas meilleure. Ils ont concédé neuf buts, soit une moyenne de 4,5 buts par match. Leur xGA est actuellement de 7,2.

Bien que leurs efforts offensifs soient médiocres en Europe, ils ont marqué 51 buts en 24 matchs chez eux, soit une moyenne de 2,12 buts par match. Affronter un autre nouveau venu dans la compétition est peut-être l'occasion idéale pour les hôtes de s'exprimer.

Pafos a remporté pour la première fois la Première Division chypriote et a passé le Maccabi Tel Aviv et le Dynamo Kyiv pour sécuriser leur place ici. Avec un match nul et une défaite, ils ont un meilleur bilan que les hôtes, mais encaisser des buts a été un problème pour les Chypriotes.

Leur xGA dans la compétition jusqu'à présent est de 6,0. Cependant, comme leurs hôtes, ils sont actuellement en tête de leur championnat national. Les visiteurs ont marqué 12 buts en six matchs de championnat. Affronter une autre équipe de leur niveau pourrait mener à une pluie de buts.

Union Saint-Gilloise vs Inter Milan : l'Inter devrait encaisser beaucoup à domicile

L'Union Saint-Gilloise a récemment mis fin à une sécheresse de 90 ans pour remporter la Pro League belge. En conséquence, ils se retrouvent dans la phase de ligue de la Ligue des Champions pour la première fois.

Ils ont eu un début décent, ayant remporté une victoire et subi une défaite, et ils sont certainement capables de créer des surprises. Ils ont déjà un xG de 3,9 et un xGA de 4,9. De plus, les Unionistes ont encaissé huit buts lors de leurs deux journées de match.

Les hommes de David Hubert ont encaissé quatre buts à domicile contre Newcastle. Cependant, il convient de noter que le club utilise le Lotto Park à Anderlecht comme base à domicile. Lorsqu'ils accueilleront l'Inter lors de la prochaine journée, les Italiens seront désireux de marquer de nombreux buts.

Les Nerazzurri ont actuellement l'attaque la plus efficace d'Italie, avec 17 buts en six matchs de championnat. Ils ont été légèrement contenus en Ligue des Champions, ayant encaissé cinq buts en deux matchs.

L'xG de l'Inter est de 5,2, il y a donc une grande possibilité qu'ils marquent beaucoup de buts en Belgique. Trois de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues ont vu plus de deux buts marqués.

FC Copenhague vs Borussia Dortmund : les meilleurs buteurs de la compétition devraient continuer avec une tactique offensive

Les hôtes n'ont pas encore remporté de match de Ligue des Champions cette saison. Ils n'ont obtenu qu'un seul point lors d'un match nul 2-2 avec Bayer Leverkusen. D'un point de vue offensif, Copenhague est la deuxième meilleure équipe de la Superliga danoise.

Les hommes de Jacob Neestrup ont marqué 25 buts et encaissé 15 en 11 matchs de championnat. Ils ont la capacité de causer des problèmes sur la scène européenne, ce dont Dortmund doit être conscient. Les Lions ont un xG de 2,9 dans la compétition, tandis que leur xGA est de 3,0.

C'est une bonne nouvelle pour les visiteurs. Ayant marqué huit buts dans la compétition, Dortmund est co-meilleur buteur avec le Bayern Munich. Le BVB a inscrit quatre buts contre la Juventus lors de la première journée pour obtenir un point.

Avec un xG de 2,7 et un xGA de 2,9, cette équipe de Dortmund est capable de trouver le filet. Cependant, leur défense est très vulnérable.

Newcastle vs Benfica : pluie de buts à St James' Park

St James' Park sera bruyant et énergique, comme toujours pour les matchs européens. Cette fois, ils accueillent José Mourinho, qu'ils connaissent bien. Les Magpies ont inscrit quatre buts contre les champions belges de l'Union Saint-Gilloise lors de la deuxième journée.

Cinq buts en deux matchs leur ont donné un xG de 3,9 en Ligue des Champions. Avec Nick Woltemade excellant dans le rôle d'avant-centre, Newcastle représente une grande menace. L'Allemand est également grand, offrant à l'équipe d'Eddie Howe une autre option sur coups de pied arrêtés.

Woltemade a marqué trois buts en trois matchs pour son club, et il a trouvé le filet pour son pays pendant la trêve internationale. Les visiteurs pourraient avoir du mal à l'arrêter, leur défense ayant concédé quatre buts lors de leurs deux sorties.

Les Aigles ont un xG et un xGA de 2,2, une indication qu'ils sont dangereux en attaque. Cependant, il reste incertain comment ils s'adaptent sous Mourinho et s'il optera pour sa stratégie de défense serrée.

Ayant marqué 13 buts en huit matchs de Primeira Liga, les visiteurs ont montré un potentiel pour marquer des buts. Avec un xGA de 2,0 pour Newcastle, il y a de l'espoir pour que les buts pleuvent dans ce match.

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