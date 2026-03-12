Celta Vigo - Lyon : Endrick prêt à porter les Gones ! Unibet booste la cote « Décisif + Victoire » à 5.35 !

Pour ce déplacement périlleux, tous les regards sont tournés vers la pépite brésilienne Endrick, arrivé en prêt cet hiver. Unibet propose une cote boostée sur l'impact du jeune prodige : « Endrick décisif (buteur ou passeur) et son équipe gagne », avec une cote qui s'envole de 4,60 à 5,35 !

Cette offre est idéale si vous voyez le joyau lyonnais débloquer la situation pour offrir un avantage précieux à l'OL avant le match retour.

Pas encore inscrit sur le bookmaker ? Utilisez notre code promo Unibet UNIGOAL pour obtenir le remboursement de votre premier pari jusqu'à 100€ + 10€ de bonus sans dépôt (en crédits de jeu).

Analyse de la cote boostée

Ce pari combiné est gagnant si Endrick marque ou délivre une passe décisive ET que Lyon remporte la rencontre au terme du temps réglementaire.

Endrick, le facteur X lyonnais 🚀 : depuis son arrivée de Madrid, le jeune attaquant a dynamisé l'attaque des Gones. Bien qu'il traverse une petite période de disette en championnat, il retrouve ce soir une scène européenne qu'il affectionne et une défense espagnole qu'il connaît bien. Sa capacité à doucher l'ambiance d'entrée 🏟️🔥 pourrait être la clé du match.

: depuis son arrivée de Madrid, le jeune attaquant a dynamisé l'attaque des Gones. Bien qu'il traverse une petite période de disette en championnat, il retrouve ce soir une scène européenne qu'il affectionne et une défense espagnole qu'il connaît bien. Sa capacité à doucher l'ambiance d'entrée 🏟️🔥 pourrait être la clé du match. L'OL, solide leader européen 📈 : malgré quelques doutes récents en Ligue 1, Lyon a dominé la phase de ligue de l'Europa League (7 victoires en 8 matchs). Les hommes de Paulo Fonseca savent voyager et disposent de l'expérience nécessaire pour gérer ce type de barrage aller à l'extérieur.

📈 : malgré quelques doutes récents en Ligue 1, Lyon a dominé la phase de ligue de l'Europa League (7 victoires en 8 matchs). Les hommes de Paulo Fonseca savent voyager et disposent de l'expérience nécessaire pour gérer ce type de barrage aller à l'extérieur. Un Celta Vigo sous pression 🧱💥 : bien que performant à domicile, le Celta Vigo devra composer sans plusieurs cadres défensifs. Face à la vivacité d'Endrick et au soutien de Corentin Tolisso, la charnière centrale espagnole risque de souffrir. Si Lyon impose son rythme, le scénario d'une victoire portée par un éclair de génie d'Endrick devient très lucratif à 5,35.

Comment en profiter sur Unibet ?

Rendez-vous sur l’application ou le site Unibet, section « Super Cotes Boostées ». Sélectionnez l'affiche Celta Vigo - Lyon et validez votre mise sur le pari « Endrick décisif et son équipe gagne ».

Coup d'envoi : ce jeudi 12 mars à 21h00 à l'Estadio de Balaídos.

+