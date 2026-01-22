Celta Vigo - Lille : Les Dogues doivent mordre d'entrée ! Winamax booste la cote du but lillois en 1ère mi-temps !

Actuellement au coude-à-coude au classement avec son adversaire du soir (respectivement 19e et 20e), le LOSC doit réagir après un début d'année 2026 difficile. Winamax propose une cote boostée sur l'agressivité offensive des Dogues : "Lille marque au moins 1 but en première mi-temps", avec une cote qui passe de 2,05 à 2,30 !

Cette offre est idéale pour ceux qui voient les hommes de Bruno Genesio démarrer le match avec intensité pour faire douter les Galiciens dès l'entame.

Analyse de la cote boostée

Ce pari est gagnant si Lille inscrit au moins un but avant la pause, quel que soit le score final du match. À 2,30, la valeur est très intéressante pour une équipe qui doit impérativement ramener un résultat.

⏳L'urgence de points : Avec seulement 9 points en 6 matchs, Lille n'a plus le choix et doit attaquer pour sécuriser sa place en barrages. On connaît la philosophie de Genesio : presser haut et chercher à marquer rapidement pour prendre le contrôle du match.

👑Le retour des cadres : Malgré quelques absents, le LOSC peut compter sur l'expérience d'Olivier Giroud (4 buts en L1) et la créativité d'Haraldsson. Cette force de frappe est capable de surprendre une défense du Celta qui a montré des signes de fébrilité en concédant 9 buts depuis le début de la compétition.

🚀Un boost de gain significatif : Passer de 2,05 à 2,30 offre un rendement nettement supérieur sur un scénario qui arrive fréquemment lorsque Lille joue son va-tout à l'extérieur.

Comment en profiter sur Winamax ?

Coup d'envoi : Ce jeudi 22 janvier à 21h00 à l'Estadio Abanca-Balaídos.

+