5 choix de buteurs à tout moment après la trêve internationale

Avec un calendrier footballistique de plus en plus chargé chaque année, la pause de deux semaines peut profiter aux joueurs qui n'ont pas eu de devoirs internationaux.

Marchés des buteurs à tout moment Cotes Antony pour marquer contre Villarreal 4.50 Matias Soule pour marquer contre l'Inter 4.33 Phil Foden pour marquer contre Everton 3.25 Savinho pour marquer contre Everton 4.50 Joao Pedro pour marquer contre Nottingham Forest 2.63

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les stars offensives qui n'ont pas joué pour leur pays

Les données après la trêve internationale de septembre suggèrent qu'il y a un avantage à ne pas jouer au football international. Cinq des 17 joueurs ayant marqué lors de la journée suivante de Premier League n'avaient pas été appelés par leur pays. Pendant ce temps, seuls trois buteurs avaient joué les 90 minutes complètes pour leurs équipes nationales. L'un d'eux était Gabriel Gudmundsson, qui a marqué un but contre son camp.

Les joueurs frais semblent faire la différence. Cette tendance suggère qu'il peut être intéressant de regarder les joueurs offensifs qui sont restés dans leurs clubs pendant la dernière trêve internationale.

Plusieurs Brésiliens se démarquent dans cette liste. Carlo Ancelotti a choisi de reposer certains joueurs après avoir pris en charge l'équipe nationale. Joao Pedro n'était pas jugé en pleine forme, et l'attaquant de Chelsea a maintenant profité d'une quinzaine de repos. Les ailiers Antony et Savinho ont également été laissés de côté, n'ayant pas joué pour leur pays depuis le début de l'année.

Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a provoqué une surprise en laissant de côté des joueurs comme Phil Foden, Jack Grealish et Jude Bellingham.

Foden devrait profiter le plus du repos après une période chargée avec son club. Bellingham aurait probablement pu bénéficier de quelques minutes supplémentaires sur le terrain, n'ayant fait qu'une seule titularisation cette saison. Pendant ce temps, la pause de Grealish sera prolongée en raison de son inéligibilité à affronter son club parent, Man City, ce week-end.

De plus, Lionel Scaloni n'a pas convoqué de nombreux Argentins talentueux dans les grands championnats européens. Cela inclut l'attaquant en forme de la Roma, Matias Soule, qui n'a pas encore joué pour son équipe nationale.

Vont-ils marquer ce week-end ?

Certains de ces joueurs bien reposés sont susceptibles de performer à un haut niveau ce week-end. La rencontre entre Man City et Everton au stade Etihad est un match où cela pourrait se produire.

Les Toffees vont certainement regretter l'absence de Grealish, et ils ont également un doute sur la blessure du défenseur central Michael Keane. Cela pourrait les rendre vulnérables défensivement face à une équipe de City qui pourrait aligner à la fois Foden et Savinho.

Le Brésilien a commencé à jouer plus souvent pour son club récemment et a inscrit son premier but de la saison en Coupe de la Ligue anglaise. Foden a également montré des signes qu'il se rapproche de son meilleur niveau. Il a réussi deux buts et deux passes décisives lors de ses sept dernières apparitions. Tous deux devraient représenter une menace offensive samedi. Ils ont une meilleure chance de jouer les 90 minutes complètes grâce à leur période de repos.

Un autre match de Premier League verra Chelsea se déplacer à Nottingham Forest. Avec l'équipe locale en difficulté sous la direction d'Ange Postecoglou, Pedro pourrait trouver le chemin des filets à nouveau. En moyenne, le joueur de 24 ans a une contribution de but toutes les 117 minutes dans l'élite anglaise cette saison.

De plus, son compatriote Antony semble offrir de la valeur en tant que pari de buteur à tout moment. On peut miser sur lui pour marquer contre Villarreal avec une probabilité implicite de 25 %. L'ailier du Real Betis s'est rapidement réinstallé dans le club espagnol, après un prêt réussi la saison dernière. Il a une moyenne de 3,3 tirs par match en Liga.

La Roma accueille l'Inter dans l'affiche du week-end. Soule a marqué trois buts en six apparitions en Serie A jusqu'à présent cette saison. Il devrait être frais et prêt à jouer samedi soir. Il est intéressant de le voir marquer avec une probabilité implicite de 22,2 %.

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