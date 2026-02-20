Brest - OM : Mason Greenwood pour doucher Le Blé d'entrée ? Winamax booste la cote « 1er Buteur » à 5.00 !

Pour ce faire, les Phocéens comptent sur leur arme fatale, Mason Greenwood, meilleur buteur du club et de Ligue 1 cette saison. Winamax propose une cote boostée sur l'Anglais : « Mason Greenwood premier buteur du match », avec une cote qui s'envole de 4,30 à 5,00 !

Cette offre est idéale si vous voyez le numéro 10 marseillais frapper fort dès l'entame pour mettre son équipe sur les bons rails.

Analyse de la cote boostée

Ce pari est gagnant si Mason Greenwood inscrit le tout premier but de la rencontre (0-1). À 5,00, la valeur est exceptionnelle pour un joueur impliqué sur plus de 15 buts cette saison.

Le serial buteur de l'OM 🎯 : avec 14 buts au compteur en championnat, Mason Greenwood réalise une saison historique. Véritable cauchemar pour les défenses adverses, il est souvent celui qui débloque les situations. Rappelons qu'au match aller, il avait déjà trouvé le chemin des filets face aux Brestois.

Comment en profiter sur Winamax ?

Rendez-vous dans l'onglet « Cotes Boostées » de votre application Winamax. Sélectionnez l'affiche Brest - Marseille et validez votre mise sur le pari « Mason Greenwood premier buteur du match ».

Coup d'envoi : ce vendredi 20 février à 20h45 au Stade Francis-Le Blé.

+