Le remboursement en cas de pari perdant est effectué en paris gratuits (feebets) à utiliser sur le site de paris sportifs français. Nous vous expliquons le fonctionnement de cette offre dans cet article, de son activation à comment en profiter pleinement sur votre premier pari sportif.
Avec le code promo Betclic BCGOAL, elle vous permet d’obtenir un premier pari remboursé jusqu’à 100 € s'il est perdant. Le montant est remboursé en feebets, les paris gratuits de Betclic. Le bookmaker offre aussi 5 tickets poker pour découvrir ses tables !
Vous pouvez aussi effectuer un combiné avec plusieurs cotes pour voir un potentiel de gain plus important. Vous pouvez miser le montant de votre choix, en gardant à l’esprit que le remboursement en feebets (paris gratuits) sera de 100 € maximum en cas de pari de perdant.
Pour retirer ses gains Feebets, le calcul est fait avec la cote, la mise et le montant du feebet de la manière suivante :
Gain = Valeur feebet x cotes - montant feebetAvec une mise d’une valeur de 10 € sur une cote de 2,5, le gain serait de 15 €.
Cette promotion est réservée aux nouveaux joueurs et s’active automatiquement avec le premier dépôt effectué.
Avec le bonus à l'inscription de Betclic, vous disposez d’une assurance supplémentaire sur votre premier pari qui est remboursé s’il est perdant. Cela vous offre une sécurité et un boost de votre bankroll.
Détails de l'offre de bienvenue Betclic actuelleDepuis le lobby du bookmaker, vous pouvez accéder à toutes les informations sur l’offre de bienvenue Betclic.
Le fonctionnement du premier pari rembourséUne fois que vous avez validé votre inscription et réalisé votre premier dépôt, vous pouvez placer votre première mise sur l’événement et la cote de votre choix.
Qu'est-ce qu'un Feebet (pari gratuit) chez Betclic ?Un feebet est un pari gratuit offert sur le site Betclic. Il permet de placer une mise avec un pari gratuit d’une valeur déjà définie, par exemple 10 €.
Gain = Valeur feebet x cotes - montant feebet
Quel code promo utiliser pour le bonus Betclic ?Vous pouvez utiliser notre code promo Betclic BCGOAL, valide en janvier 2026, pour activer le bonus de bienvenue.
Guide : étapes pour activer votre bonus à l'inscriptionLes étapes pour activer votre bonus de bienvenue sur Betclic sont très simples à suivre. En moins de 5 minutes, vous êtes inscrit et vous pouvez choisir la cote de votre choix sur laquelle parier avec l’assurance du premier pari remboursé en feebets.
- 📝S’inscrire sur Betclic en suivant la procédure du bookmaker,
- 💰Réaliser un dépôt à hauteur de l’assurance (100 €), ou avec le dépôt minimum de 10 €,
- ⚽Choisir la cote de votre choix parmi les différents sports du site,
- 💸Entrer le montant à jouer, sachant que le remboursement maximum est de 100 €,
- ✔️Valider le ticket et attendre le résultat de ou des événements.
Les conditions de retrait et d'utilisation du bonusChaque promotion dispose de conditions spécifiques qu’il est possible de retrouver dans les conditions générales de Betclic. Pour le bonus de bienvenue, il existe des règles à respecter pour en profiter et pour être en mesure de retirer les gains obtenus.
Cote minimaleBetclic ne met pas de cote minimum pour l’utilisation de leur offre de bienvenue. Vous pouvez donc jouer sur le pari de votre choix.
Types de paris éligiblesTous les paris proposés sur Betclic sont accessibles pour miser votre première mise, à l’exception de :
- Pari système
- Pari annulé
- Cash out
- Pari feebet
Astuces pour optimiser votre premier pariLe remboursement du premier pari en cas de défaite est une belle assurance pour tenter de booster votre bankroll, et même pour essayer d’obtenir de jolis gains. Pour booster vos chances, voici quelques astuces :
- Faire un combiné : toutes les cotes se multiplient entre elles en sélectionnant plusieurs événements sur le même ticket.
- Option Multiboost : en réalisant un ticket combiné, vous pouvez avoir un boost sur votre cote à partir de 5 sélections. Vous pouvez obtenir de 5 % jusqu’à 100 % avec 23 événements différents et plus.
- Analyser les cotes : réalisez une étude approfondie de chaque événement pour trouver la meilleure cote possible et tenter d’obtenir le plus possible.
- Mise : pariez le montant maximum autorisé. Dans le cas de Betclic, réalisez une mise de 100 €.
Avis de la rédaction : le bonus Betclic vaut-il le coup face à la concurrence ?Le bonus de bienvenue de Betclic est avantageux en France. Il permet de bénéficier d’une assurance sur la première mise effectuée afin de commencer à jouer avec un filet de sécurité. Avec les cotes Betclic, cette offre permet de prendre un risque et de pouvoir booster votre bankroll dès votre première mise. Voici une comparaison avec les autres sites de paris sportifs populaires en France :
|Bookmaker
|Type de Bonus
|Montant Max
|Avantage Principal
|Betclic
|Premier pari remboursé
|100 € en paris gratuits + 5 tickets de 1 € pour le poker
|Deux bonus offerts avec option de parrainage
|Winamax
|Premier pari remboursé en cash
|100 € en cash
|Remboursement en cash
|Unibet
|Premier pari remboursé
|100 € en paris gratuits + 20 € de paris hippiques + 250 € de bonus poker
|Trois bonus pour une seule inscription
|Parions Sport
|Premier pari remboursé
|100 € en crédits de jeu + 250 € au poker + 100 € en paris hippiques
|Un bonus 3 en 1 offert en crédit de jeu
❔- Bonus Betclic - FAQ
Est-il possible d’activer le bonus de bienvenue depuis l’application mobile ?Oui, le bonus de bienvenue peut être joué depuis un mobile. Il vous suffit de suivre les mêmes étapes, depuis un navigateur web sur votre mobile ou bien avec l’application Betclic.
Betclic offre-t-il autre chose avec son bonus de bienvenue ?Oui, vous obtenez un bonus de bienvenue pour les tables de poker avec 5 tickets d’une valeur de 1 € pour les parties Spin & Rush.
Dois-je sélectionner des sports en particulier pour profiter du premier pari remboursé ?Non, tous les sports peuvent être choisis pour le remboursement du premier pari. Seulement les cotes boostées et les combinaisons sur un seul et même match ne sont pas prises en compte par Betclic.
