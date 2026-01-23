Détails de l'offre de bienvenue Betclic actuelle

Le fonctionnement du premier pari remboursé

Qu'est-ce qu'un Feebet (pari gratuit) chez Betclic ?

Le remboursement en cas de pari perdant est effectué en paris gratuits (feebets) à utiliser sur le site de paris sportifs français. Nous vous expliquons le fonctionnement de cette offre dans cet article, de son activation à comment en profiter pleinement sur votre premier pari sportif.Depuis le lobby du bookmaker, vous pouvez accéder à toutes les informations sur l’offre de bienvenue Betclic.Avec le code promo Betclic BCGOAL, elle vous permet d’obtenir unLe montant est remboursé en. Le bookmaker offre aussi 5 tickets poker pour découvrir ses tables !Une fois que vous avez validé votre inscription et réalisé votre premier dépôt, vous pouvez placer votre première mise sur l’événement et la cote de votre choix.Vous pouvez aussi effectuer un combiné avec plusieurs cotes pour voir un potentiel de gain plus important. Vous pouvez miser le montant de votre choix, en gardant à l’esprit que le remboursement en feebets (paris gratuits) sera de 100 € maximum en cas de pari de perdant.Un feebet est un pari gratuit offert sur le site Betclic. Il permet de placer une mise avec un pari gratuit d’une valeur déjà définie, par exemple 10 €.Pour retirer ses gains Feebets, le calcul est fait avec la cote, la mise et le montant du feebet de la manière suivante :

Gain = Valeur feebet x cotes - montant feebet



Avec une mise d’une valeur de 10 € sur une cote de 2,5, le gain serait de 15 €.







Quel code promo utiliser pour le bonus Betclic ?

Guide : étapes pour activer votre bonus à l'inscription

📝S’inscrire sur Betclic en suivant la procédure du bookmaker,

💰Réaliser un dépôt à hauteur de l’assurance (100 €), ou avec le dépôt minimum de 10 €, ⚽Choisir la cote de votre choix parmi les différents sports du site, 💸Entrer le montant à jouer, sachant que le remboursement maximum est de 100 €, ✔️Valider le ticket et attendre le résultat de ou des événements.

Les conditions de retrait et d'utilisation du bonus

Cote minimale

Types de paris éligibles

Pari système

Pari annulé

Cash out

Pari feebet

Astuces pour optimiser votre premier pari

Faire un combiné : toutes les cotes se multiplient entre elles en sélectionnant plusieurs événements sur le même ticket.

: toutes les cotes se multiplient entre elles en sélectionnant plusieurs événements sur le même ticket. Option Multiboost : en réalisant un ticket combiné, vous pouvez avoir un boost sur votre cote à partir de 5 sélections. Vous pouvez obtenir de 5 % jusqu’à 100 % avec 23 événements différents et plus.

: en réalisant un ticket combiné, vous pouvez avoir un boost sur votre cote à partir de 5 sélections. Vous pouvez obtenir de 5 % jusqu’à 100 % avec 23 événements différents et plus. Analyser les cotes : réalisez une étude approfondie de chaque événement pour trouver la meilleure cote possible et tenter d’obtenir le plus possible.

: réalisez une étude approfondie de chaque événement pour trouver la meilleure cote possible et tenter d’obtenir le plus possible. Mise : pariez le montant maximum autorisé. Dans le cas de Betclic, réalisez une mise de 100 €.

Avis de la rédaction : le bonus Betclic vaut-il le coup face à la concurrence ?

Bookmaker Type de Bonus Montant Max Avantage Principal Betclic Premier pari remboursé 100 € en paris gratuits + 5 tickets de 1 € pour le poker Deux bonus offerts avec option de parrainage Winamax Premier pari remboursé en cash 100 € en cash Remboursement en cash Unibet Premier pari remboursé 100 € en paris gratuits + 20 € de paris hippiques + 250 € de bonus poker Trois bonus pour une seule inscription Parions Sport Premier pari remboursé 100 € en crédits de jeu + 250 € au poker + 100 € en paris hippiques Un bonus 3 en 1 offert en crédit de jeu

❔- Bonus Betclic - FAQ

Est-il possible d’activer le bonus de bienvenue depuis l’application mobile ?

Betclic offre-t-il autre chose avec son bonus de bienvenue ?

Dois-je sélectionner des sports en particulier pour profiter du premier pari remboursé ?

+

Vous pouvez utiliserCette promotion est réservée aux nouveaux joueurs et s’active automatiquement avec le premier dépôt effectué.Avec le bonus à l'inscription de Betclic, vous disposez d’une assurance supplémentaire sur votre premier pari qui est remboursé s’il est perdant. Cela vous offre une sécurité et un boost de votre bankroll.Les étapes pour activer votre bonus de bienvenue sur Betclic sont très simples à suivre. En moins de 5 minutes, vous êtes inscrit et vous pouvez choisir la cote de votre choix sur laquelle parier avec l’assurance du premier pari remboursé en feebets.Une fois que votre ticket est joué, il vous suffit de suivre les rencontres et de voir si votre pari est gagnant. Si ce n’est pas le cas, Betclic vous rembourse 100 € en feebets dans les plus brefs délais.Chaque promotion dispose de conditions spécifiques qu’il est possible de retrouver dans les conditions générales de Betclic. Pour le bonus de bienvenue, il existe des règles à respecter pour en profiter et pour être en mesure de retirer les gains obtenus.Betclic ne metpour l’utilisation de leur offre de bienvenue. Vous pouvez donc jouer sur le pari de votre choix.Tous les paris proposés sur Betclic sont accessibles pour miser votre première mise, à l’exception de :Toutes les autres options de paris simples ou paris combinés sont acceptés par Betclic pour jouer le bonus de bienvenue. Durée de validité des FeebetsLes feebets de Betclic doivent être joués dans le délai imparti qui est de 60 jours après la réception du pari gratuit. Passé ces 60 jours, les Feebets sont annulés et enlevés du compte joueur.Le remboursement du premier pari en cas de défaite est une belle assurance pour tenter de booster votre bankroll, et même pour essayer d’obtenir de jolis gains. Pour booster vos chances, voici quelques astuces :En suivant ces quelques astuces, vous maximisez l’utilisation de votre premier pari remboursé sur Betclic. Pensez à bien étudier les cotes et le marché, pour vous assurer de miser sur des paris avantageux.Le bonus de bienvenue de Betclic est avantageux en France. Il permet de bénéficier d’une assurance sur la première mise effectuée afin de commencer à jouer avec un filet de sécurité. Avec les cotes Betclic, cette offre permet de prendre un risque et de pouvoir booster votre bankroll dès votre première mise. Voici une comparaison avec les autres sites de paris sportifs populaires en France :Oui, le bonus de bienvenue peut être joué depuis un mobile. Il vous suffit de suivre les mêmes étapes, depuis un navigateur web sur votre mobile ou bien avec l’application Betclic.Oui, vous obtenez un bonus de bienvenue pour les tables de poker avec 5 tickets d’une valeur de 1 € pour les parties Spin & Rush.Non, tous les sports peuvent être choisis pour le remboursement du premier pari. Seulement les cotes boostées et les combinaisons sur un seul et même match ne sont pas prises en compte par Betclic.