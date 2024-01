Betclic ou Winamax : quel bookmaker choisir ?

Betclic ou Winamax font partie des bookmakers les plus réputés en France. Mais alors, comment trancher entre ces deux sites ?

Bonus de bienvenue : avantage Winamax

C'est indispensable de s'intéresser au bonus de bienvenue d'un bookmaker avant d'ouvrir son compte. La promotion de départ est offerte aux nouveaux clients. Celle qui est proposée par Winamax est l'une des meilleures du marché tricolore. Le montant est le même sur les deux bookmakers et est remis en freebets (100€).

En réalisant une inscription sur Winamax, vous avez cependant le droit à un premier dépôt doublé. Le bonus est d'ailleurs crédité dans la foulée du dépôt. Imaginons que vous placiez un premier dépôt de 50€, vous allez obtenir de façon instantanée 50€ de freebets. De quoi vous aider à vous lancer au mieux sur ce site de paris sportifs. Notez que vous n'aurez pas besoin de code promo Winamax pour profiter de ce bonus.

Chez Betclic, c'est le premier pari sportif qui est concerné avec le code promo Betclic BCGOAL. S'il est perdant, le bookmaker crédite le montant perdu, dans la limite de 100€, en freebets. Il permet de récupérer le montant pari dès le résultat connu. Les freebets doivent cependant être rejoués et il n'y a que les gains nets qui sont crédités sur votre solde de jeu.

En les récupérant sur Betclic, il va donc falloir tout faire pour récupérer votre mise de départ. Et ce ne sera pas une mission facile, puisqu'il faut viser des cotes d'au moins 2... Chez Winamax, la donne est différente, puisque les freebets sont remis en plus de votre premier dépôt. Vous pouvez donc vous faire plaisir, sans prendre le moindre risque.

Offres permanentes & temporaires : avantage Winamax

Ce n'est pas seulement concernant le bonus de bienvenue que Winamax sort le grand jeu ! Il garde également l'avantage concernant les promotions permanentes et temporaires. Il y a de nombreuses offres permanentes qui sont similaires sur Betclic ou Winamax.

On retrouve notamment le Cash Out, les cotes boostées, les combis boostés, l'offre de parrainage, des événements en live vidéo ou encore le MyCombi ou le MyMatch (permet de placer plusieurs paris sur le même événement sportif).

Concernant les offres permanentes, Betclic en propose une de plus qui peut faire l'unanimité, puisqu'il permet d'annuler son pari dans les 2 minutes qui suivent la validation. Pour le reste, difficile cependant de trouver à redire concernant Winamax. Il propose le jeu de l'entraîneur et les grilles à ses clients.

C'est toutefois concernant les offres temporaires qu'il fait très fort ! Comme à son habitude, il a pu proposer un calendrier de l'avent en 2023, ce qui n'était pas le cas sur Betclic. Lors des plus grands événements sportifs, Winamax ne manque pas de mettre en place de nombreuses promotions. C'est notamment le cas lors de la CAN 2024. Un atout considérable pour ce site de paris sportifs.

Offre de paris : avantage Betclic

Il y a un autre critère très important à prendre en compte au moment de s'inscrire sur un site de paris sportifs. Plus l'offre de paris est élevée, moins vous allez vous lasser à la suite d'une ouverture de compte. Pour les bookmakers les plus réputés, ce n'est pas sur les disciplines sportives qu'il va falloir les départager. En effet, sur Betclic ou Winamax, les sports les plus populaires sont bien présents. Vous n'aurez aucun mal à miser sur le football, le rugby, le tennis ou encore le basket-ball.

Il est impératif de se concentrer sur un événement sportif, pour voir le nombre de paris disponible. Dans cette catégorie, Betclic est plus que solide ! Pour quasiment tous les événements sportifs, il propose plus de paris que son concurrent. C'est le cas pour les plus grands championnats européens de football, comme la Premier League, la Ligue 1 ou la Serie A.

C'est également le cas pour les rencontres de tennis. Parfois, l'écart reste d'ailleurs très important ! Une chose est certaine, en réalisant leur inscription sur Betclic, les joueurs n'auront pas la moindre difficulté pour trouver leur bonheur.

Cotes : avantage Winamax

Il y a un détail que l'on ne prend pas toujours en compte lors de son inscription sur un site de paris sportifs. Pourtant, il est indispensable de s'informer sur les cotes proposées par les bookmakers. Même de faibles écarts peuvent faire d'importantes différences sur le long terme. Mais alors qui proposent les meilleures cotes : Betclic ou Winamax ? C'est ce dernier qui garde l'avantage !

On parle tout de même de l'une des références en termes de cotes. Pour la plupart des événements sportifs, Winamax propose de meilleures cotes que Betclic. On peut notamment le voir en Ligue 1, en Premier League ou encore en Liga. Il n'y a pas qu'en football que Winamax domine les débats. C'est aussi le cas pour la grande majorité des rencontres de NBA.

Et quid du tennis ? Winamax garde également l'avantage pour de nombreuses rencontres. Les clients de Winamax peuvent donc avoir le sourire. En ouvrant un compte sur ce bookmaker, vous allez certainement réaliser des bénéfices plus importants qu'en misant exclusivement sur Betclic.

Application mobile : égalité

Désormais, il est indispensable de s'intéresser à l'application mobile des bookmakers. Tous les plus grands sites de paris sportifs ont pu en lancer une pour satisfaire les joueurs. Betclic ou Winamax ne déroge pas à la règle... Ceux qui vont s'inscrire sur ces opérateurs auront le droit à d'excellentes applications mobiles. Elles sont d'ailleurs très difficiles à départager !

Ces deux applications sont très fonctionnelles. Elles s'inspirent de la version web, pour permettre à tous leurs clients de retrouver leurs habitudes. Au niveau des fonctionnalités, vous pouvez espérer réaliser toutes les tâches les plus importantes. La prise des paris, l'utilisation des différentes promotions ou encore les transactions peuvent se faire depuis son téléphone. Même l'inscription peut être réalisée depuis l'appli mobile.

Tout est donc mis en œuvre pour jouer intégralement avec son téléphone.

Service client : avantage Betclic

Les bookmakers doivent être à l'écoute de leurs clients. Pour ce faire, ils possèdent tous un service client, pour entrer en contact avec un conseiller très rapidement. Le live tchat est l'une des solutions préférées des utilisateurs. Il permet de joindre instantanément un membre du support. C'est un moyen qui est disponible sur Betclic, mais pas sur Winamax. De quoi déjà faire la différence !

Pour le reste, Betclic permet également de le joindre via un e-mail. De son côté, Winamax donne la possibilité de le faire en remplissant un formulaire de contact et en envoyant un courrier ou un fax.

FAQ – Betclic ou Winamax

Qui choisir entre Betclic ou Winamax ?

Sur ce que l'on a pu analyser, Winamax garde l'avantage sur Betclic. Il propose un meilleur bonus de bienvenue et offre souvent de meilleures cotes. Difficile donc de ne pas se laisser séduire par une inscription sur ce site de paris sportifs.

Est-ce que je peux m'inscrire sur Betclic et Winamax ?

Il est autorisé de s'inscrire sur plusieurs bookmakers tricolores. Même en ayant déjà un compte sur Betclic, vous pouvez tout de même en ouvrir un sur Winamax. Une très bonne chose pour ceux qui veulent profiter de nombreux bonus de bienvenue.

Comment placer un pari sur Betclic et Winamax ?

La donne est quasiment similaire sur les deux opérateurs. Il faudra d'abord choisir l'événement sportif en question, puis cliquer sur le pari qui vous intéresse. La sélection rejoint alors automatiquement votre panier. Il faut ensuite indiquer sa mise de départ et valider le pari.