Pronostic Bayeux vs Marseille, une formalité pour les Phocéens

Match entre Bayeux, équipe de Régional 1, sixième échelon du football français, contre Marseille, troisième de Ligue 1. Une rencontre inégale que notre spécialiste a analysé et qui vous propose son prono Bayeux vs Marseille :

Marseille gagne de 3 ou plus ⭐ à la cote de 1,45 sur Unibet, soit une probabilité de 69 % que Marseille gagne largement la rencontre.

But pour les deux équipes - non ⭐ à la cote de 1,50 sur Unibet, soit une probabilité de 67 % que seul Marseille marque.

Notre pronostic Bayeux vs Marseille voit une victoire de Marseille 5 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Cette rencontre entre deux équipes qui ont cinq divisions d’écart s’annonce très compliquée pour les joueurs de Bayeux. Englué à la neuvième place de leur championnat régional, ils sont en difficultés et ne pourront pas remonter en National 3 cette saison. Ce match contre Marseille s’annonce comme une fête pour ce club amateur qui a hérité d’un tirage très compliqué, mais qui en apprendra beaucoup pendant ce match.

En face, les Marseillais reviennent d’un voyage au Koweit où ils ont perdu le trophée des Champions aux tirs aux buts. Après avoir repris dans les derniers instants du match par le PSG, ils n’ont su faire la différence lors de la séance cruciale. Grand favori, cette rencontre devrait être une formalité et l’occasion de faire tourner un effectif qui joue encore sur de nombreux tableaux, dont la Ligue des Champions.

Les effectifs probables pour Bayeux Marseille

Composition attendue de Bayeux : Lecanu - Mayette, Delain, Lefèvre, Jouan, Cathrine - Lemasson, Aubel, Marazzi - Renaux, Guillotte

Composition attendue de Marseille : De Lange - Pavard, Balerdi, Egan-Riley - Murillo, O'Riley, Höjbjerg, Emerson - Maupay, Vaz, Traoré

Marseille largement supérieur

Il est rare en Coupe de France de voir une rencontre entre une équipe de Régional 1 et de Ligue 1. Le niveau entre les deux clubs est grand, avec cinq divisions qui les séparent. En difficulté dans leur championnat, Bayeux mise sur cette rencontre pour connaître une fête géante et profiter de ce moment unique avec la ferveur des supporters qui viendront en nombre pour voir ce match.

Pour Marseille, l’objectif est de montrer sa superiorité et de respecter l’advesaire en marquant le nombre de buts nécessaire. Ils devraient finir avec une large différence et se mettre en confiance pour la suite de leur saison où la Ligue des Champions, mais aussi le championnat où ils sont à la troisième place avec l’espoir de viser plus haut.

Pronostic 1 Bayeux vs Marseille : Marseille gagne de 3 ou plus - cote de 1,45 sur Unibet

Un clean sheet pour De Lange

Pour faire une grande différence, les Olympiens pourront compter sur De Lange dans les buts qui remplace Rulli lors des rencontres de Coupe de France. Désireux de montrer son niveau à son entraîneur, il devrait être imbattable pour laisser sa cage inviolée et assurer le succès Olympien pour ce match.

En plus, il pourra compter sur une défense solide qui a prouvé son sérieux en Ligue 1 avec seulement 17 buts encaissés. La rotation que Roberto De Zerbi va mettre en place, laissera une équipe de grande qualité et la chance à Egan-Riley de se relancer après un début de saison où il a un peu perdu la confiance de son entraîneur.

Pronostic 2 Bayeux vs Marseille : But pour les deux équipes - non - cote de 1,50 sur Unibet

Une occasion en or pour Neal Maupay

Avec la Coupe de France, c’est l’occasion pour les équipes professionnelles de donner du temps de jeu à certains joueurs qui sont laissés de côté lors des autres rencontres. Du côté marseillais, Neal Maupay a connu sa première titularisation lors du dernier tour. Il devrait une fois de plus avoir du temps de jeu et en profiter pour montrer son sens du but pendant ce match.

Les occasions sont rares pour le français et il aura l’occasion de se montrer pendant cette compétition. Une grande performance pourrait aussi lui permettre d’obtenir plus de temps de jeu en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, voir de rebondir dans un autre club pendant cette période de mercato.

Pronostic 3 Bayeux vs Marseille : Neal Maupay buteur

