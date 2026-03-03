Barcelone - Atletico : Yamal et Raphinha pour le miracle ! Unibet booste la cote « Duo de Buteurs » à 2.40 !

Pour enflammer le Camp Nou dès le coup d'envoi, le Barça compte sur ses deux flèches. Unibet propose une cote boostée sur leur efficacité précoce : « Lamine Yamal ou Raphinha buteur en première mi-temps », avec une cote qui grimpe de 2,05 à 2.40 !

Le filet de sécurité habituel d'Unibet : votre pari est remboursé si l'un des deux joueurs n'est pas titulaire.

Analyse de la cote boostée

Ce pari est gagnant si l'un de ces deux joueurs inscrit un but avant la pause (entre la 1ère et la 45e minute + temps additionnel).

La pépite Lamine Yamal 🚀 : en l'absence de Robert Lewandowski (blessé), tous les regards sont tournés vers le jeune international espagnol. Déjà buteur décisif au tour précédent, il est l'arme numéro un pour doucher la défense madrilène d'entrée. Sa capacité à repiquer dans l'axe pour enrouler sa frappe est un danger constant pour Jan Oblak.

🎯 : le Brésilien réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière sous les ordres de Flick. Très actif sur son aile et n'hésitant pas à tenter sa chance de loin, il est souvent celui qui débloque les situations tendues. Dans un match où le Barça doit marquer vite et beaucoup, son apport offensif sera crucial dès les premières minutes. Le siège du camp madrilène 🧱💥 : avec quatre buts à remonter, Barcelone n'a pas d'autre choix que d'attaquer à outrance. Cette pression constante devrait offrir des opportunités de tir rapides. Face à un Atletico qui cherchera à faire le dos rond, le talent individuel de Yamal et Raphinha pourrait faire sauter le verrou très tôt dans la rencontre.

Comment en profiter sur Unibet ?

Coup d'envoi : ce mardi 3 mars à 21h00 au Camp Nou.

+